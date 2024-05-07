NYT: ракеты для систем ПВО Patriot, предназначенные для Украины, прибыли в Польшу из Испании

ЦАМТО, 6 мая. Переданная Испанией для Украины партия ЗУР для систем ПВО Patriot уже прибыла в Польшу, ожидается, что они вскоре будут доставлены на Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного испанского чиновника.

"Новая партия ЗУР для Patriot из Испании прибыла в Польшу в минувший вторник. Вскоре они будут уже на украинском фронте", – говорится в сообщении издания.

Как напоминает агентство, ранее газета Pais со ссылкой на правительственные источники сообщала, что Испания согласилась поставить ЗУР для систем ПВО Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС. Министерство обороны Испании подтвердило отправку ракет Patriot Киеву. Согласно заявлению ведомства, во время недавней встречи контактной группы формата "Рамштайн" министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила отправку ЗУР для систем ПВО Patriot, которые должны прибыть на Украину "в течение нескольких дней".