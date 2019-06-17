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17.06.2019
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

У границ Беларуси и России незаметно насобиралось солдат и техники на три дивизии НАТО

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Учения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше.
Источник изображения: © flickr.com, 1GNC Mnster

В последнее время Альянс организует учения в Восточноевропейском регионе почти непрерывно и их интенсивность неукоснительно растет. В странах Балтии и Польше только в июне проводится порядка десяти маневров вооруженных сил стран-членов НАТО и их партнеров. В результате у границ Беларуси и России сосредоточена армада численностью примерно 45 тыс. человек! Это военнослужащие, которые во всеоружии интенсивно оттачивают свое мастерство.

На территорию Польши в рамках учения НАТО «Noble jump II 19» (1-14 июня) были переброшены почти 2,5 тыс. немецких, голландских и норвежских военнослужащих и около 1 тыс. транспортных средств формирования экстренного реагирования Альянса (VJTF). У границ Беларуси и России они отрабатывают реальные боевые действия на суше, на море, в воздухе и киберпространстве.

Следующее крупное мероприятие оперативной и боевой подготовки в Польше – это международные учения «Tobruq Legacy 2019» (3–19 июня). Более двух недель 4,8 тыс. военнослужащих и 1,2 тыс. единиц боевой техники из 8 стран Альянса (Великобритания, Германия, Нидерланды, Румыния, Словакия, США, Чехия и Польша) совершенствуют взаимодействие национальных наземных систем ПВО в интересах многонационального формирования и применения американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Следующие в серии крупных учений на территории Польши маневры «Dragon-19», активная фаза которых с 15 по 25 июня развернется на земле, в воздухе, на воде и киберпространстве страны.

Всего в данном мероприятии боевой подготовки примут участие 18 тыс. военнослужащих и 1,5 тыс. единиц тяжелой военной техники из Польши, США, Германии, Испании, Чехии, Великобритании, Италии, Болгарии, Норвегии, Венгрии, Хорватии, Румынии и Словакии. Следует отметить, что один из этапов «Dragon-19» – командно-штабные учения «Bóbr-19» только завершились на польских полигонах Дравско-Поморске и Жагань (5-11 июня).

Стоит напомнить, что военная техника стран НАТО уже с мая колесит по европейским дорогам, направляясь на балтийские и польские полигоны.

Кроме того, в Польше проходят учения CWIX-19 (10-27 июня) по отработке совместимости и испытаний телекоммуникационных средств, технологий, опытно-конструкторских разработок. В них принимают участие около 1,2 тыс. офицеров и солдат из стран НАТО и ЕС. Это ни что иное, как испытание инновационных систем управления и связи.

Вопросы тылового обеспечения на польском полигоне Дравско-Поморске до 18 июня на учениях «Capable Logistician 2019» будут отрабатывать 1,5 тыс. специалистов тыла из 29 стран, среди которых не только члены блока, но и Австрия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Грузия, Иордания, Сербия и Украина. Перед ними стоит задача организовать всестороннее обеспечение на театре военных действий 2 тыс. польских военнослужащих, которые специально для этого сведены в многонациональную бригаду.

В свою очередь в акватории и на побережье Балтийского моря проходят ежегодные учения «Baltops» (9-21 июня). Всего в маневрах задействованы ВМС 18 стран-членов НАТО и партнеров блока, которые направили 12 тыс. военных, 44 корабля и более 40 самолетов и вертолетов.

В это же время в Литве для отработки взаимодействия многонациональных сил организованы учения «Железный волк-19» (более 4 тыс. военнослужащих из 10 стран НАТО) и учения Ramstein Alloy (24-26 июня) для укрепления взаимодействия между ВВС в регионе. Кроме того, проходят учения ССО «Пылающий меч». На них прибыли более 400 военнослужащих из десяти стран НАТО, а также Грузии, Швеции и Украины как партнеров блока.

Мероприятия боевой подготовки пересекаются между собой или плавно переходят из одного учения в другое. Более того, все они связаны единым сценарием. Если взять все перечисленные маневры, то в них задействованы войска сухопутного, воздушного, морского компонентов, сил специальных операций и тылового обеспечения вооруженных сил НАТО. Всего около 45 тыс. военных отрабатывают задачи по предназначению на суше, в воздухе, на море и киберпространстве. И если учесть что численность механизированной дивизии США в зависимости от задач составляет порядка 16 тыс. военнослужащих, то у белорусских и российских границ «под разным соусом» незаметно уже сосредоточено три полнокровных дивизии НАТО!

Список всевозможных учений бесконечен, и очень трудно проанализировать полную картину происходящего. Похоже, именно этого и добивается командование Альянса, в очередной раз пытаясь скрыть истинную численность и цели маневров, организованных непосредственно у границ Беларуси и России. Разбивая крупные маневры на ряд малочисленных мероприятий, руководство блока стремиться не приглашать международных наблюдателей и обойти международные договора об открытости и транспарентности.


Николай Астровский

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2 комментария
№1
17.06.2019 13:46
Давайте на время учений  НАТО придвинем к Западной границе три армии, одну на Прибалтийском и две на Белорусском направлении....
Пусть тоже понервничают...
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№2
17.06.2019 17:12
Они же там не на постоянной основе находиться будут. После учений обратно по своим странам разъедутся. И что такое три дивизии, если они даже штатным составом боевой техники на данное количество человек не укомплектованы? А то, что НАТО в последние годы начало более-менее крупномасштабные учения в Европе проводить, так они и сейчас до уровня активности времён "холодной войны" не дотягивают. Тогда и по несколько сотен тысяч военнослужащих в учениях участвовали.
0
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