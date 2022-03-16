Российская специальная военная операция и европейский рынок наземных РЛС

Российская специальная военная операция на Украине приведет к ускорению тенденций, которые уже имели место на европейском рынке наземных радиолокационных станций (РЛС). Для вооруженных сил некоторых европейских стран это будет означать формулирование новых требований по укреплению недостающих возможностей. Для других - ускорение текущих проектов. Об этом пишет Закари Хофер (Zachary Hofer) в статье для блога "Defense & Security Monitor" (Forecast International).

Радиолокационная станция AN/MPQ-64 Sentinel (с) армия США

Ожидается, что основной эффект будет заключаться в реинвестировании европейцами средств в противовоздушную оборону и РЛС дальнего обнаружения. Стоит заметить, что многие современные радары противовоздушной обороны настроены на решение задач по перехвату ракет, артиллерийских снарядов и минометных боеприпасов противника (Counter Rocket, Artillery, and Mortar - C-RAM), что также будет пользоваться высоким спросом.

Противовоздушная оборона - это область, в которой уже произошли некоторые улучшения. Что касается восточного фланга НАТО, Румыния недавно получила зенитные ракетные комплексы Patriot, оснащенные РЛС AN/MPQ-65. Помимо этого ожидается, что Польша развернет первые ЗРК Patriot к концу 2022 года, но США могут ускорить эту поставку на фоне нынешней нестабильности в регионе.

Если рассматривать Европу шире, то Германия, Греция, Нидерланды и Испания тоже эксплуатируют ЗРК Patriot. Недавно к ним присоединилась Швеция, получив свой первый Patriot в 2021 году.

Наиболее влиятельным заказчиком является Германия, которая откладывала решение по проекту перспективной германской зенитной рекетной системы ПВО и ПРО тактического звена TLVS (Taktisches Luftverteidigungssystem) почти десять лет. Поскольку правительство Германии недавно объявило о существенном увеличении своего военного бюджета, вполне вероятно, что вскоре будет объявлен победитель программы по обновлению ПВО. По прогнозам Forecast International, Германия откажется от сделанного ранее выбора системы ПВО и ПРО средней и большой дальности MEADS (Medium Extended Air Defense System) и инвестирует вместо этого в систему Patriot следующего поколения, оснащенную перспективной РЛС кругового обзора GhostEye (ранее известной как LTAMDS) разработки американской корпорации Raytheon.

Некоторые другие европейские страны могли бы выработать новые или расширенные требования к противовоздушной обороне / раннему обнаружению.

Учитывая вопросы европейских стран относительно уровня военной поддержки, на которую они могут рассчитывать со стороны Соединенных Штатов в свете относительно недавней политики США, члены ЕС теперь могут быть более склоны инвестировать в собственные решения, чем это было прошлом. Европейские радары, которые могли бы принести пользу, - это семейства РЛС Saab Giraffe, Thales Ground Master, Leonardo Kronos, Thales SMART-L MM/F, семейство Hensoldt SPEXER и Hensoldt TRML-4D.

В частности, РЛС Giraffe является основным компонентом системы ПВО Saab MSHORAD. Между тем, модели линейки Saab Giraffe и Hensoldt SPEXER могут использоваться и с ЗРК IRIS-T SLS германской компании Diehl Defence.

Некоторые жизнеспособные решения в области РЛС европейским клиентам могла бы предложить израильская компания Elta (подразделение концерна Israel Aerospace Industries - IAI). Примеры включают РЛС EL/M-2084 и EL/M-2288, которые могут выполнять задачи противовоздушной обороны. Радары EL/M-2080 и EL/M-2090 могут представлять интерес, если европейские страны будут инвестировать в собственные наземные средства раннего обнаружения. В прошлом Германия и Италия сотрудничали с Elta, но продукты Elta также оказались популярными в некоторых менее богатых странах, которые по-прежнему хотят предоставлять своим вооруженным силам надежные, проверенные варианты по более выгодной цене.

Во многих случаях новейшие системы США только сейчас становятся доступными или не будут доступны в течение нескольких лет. К ним относятся вышеупомянутая РЛС GhostEye, станции AN/TPS-80 G/ATOR, AN/TPS-81 3DELRR (система большей дальности, которая в настоящее время проходит повторный конкурс по ускоренному графику) и AN/TPQ-53. При этом РЛС AN/TPQ-53, которая в первую очередь представляет собой радар C-RAM, является единственной из этих систем, которая легко доступна для экспортного рынка. Однако, как только разработка системы будет завершена и начнутся ее поставки в США, ожидается, что РЛС GhostEye также будет доступна для некоторых членов НАТО и, возможно, некоторых стран, тесно связанных с НАТО.

Последнее поколение РЛС AN/MPQ-64 Sentinel (предыдущие модели были доступны в экспортном варианте) также может вызвать повышенный международный интерес, особенно в связи с тем, что радары используются в ЗРК средней дальности NASAMS совместной разработки норвежской группы Kongsberg и Raytheon. После недавнего проигрыша в конкурсе своему конкуренту американская корпорация Lockheed Martin также анонсировала новый продукт, совместимый с ЗРК NASAMS, - уменьшенную версию РЛС GhostEye, получившую название GhostEye MR.

Главный вопрос заключается в том, насколько европейцы поддерживают идею о решении задач дальнего обнаружения, ПРО и ПВО за счет внутренних программ. В настоящее время США обеспечивают подавляющее большинство наземных возможностей НАТО в этих областях, а комплексы ПРО AEGIS Ashore и AN/TPY-2 THAAD выполняют "тяжелую работу".

Наземный вариант РЛС AN/SPY-1 используется на объекте ПРО AEGIS Ashore в Румынии (поставлен на боевое дежурство в 2016 году). Этот комплекс должен быть полностью введен в эксплуатацию в середине нынешнего года, всего через несколько месяцев после начала российской специальной военной операции на Украине.

На южном фланге НАТО, в Турции, развернута передвижная наземная РЛС AN/TPY-2. Однако данная система в значительной степени нацелена на защиту от угроз с Ближнего Востока.

Существует потенциал для финансируемого Европой объекта ПРО AEGIS Ashore, который будет модернизирован для использования наземного варианта РЛС AN/SPY-7 следующего поколения. Однако с учетом того, что США уже выполняют большую часть наземных операций НАТО по раннему обнаружение, ПРО и ПВО, ориентированных на восток, в краткосрочной перспективе, вероятно, такое дорогостоящее европейское решение вряд ли вызовет большой интерес.