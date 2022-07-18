Америке не с руки защищать богатую Европу от России

Европа богата. Так почему же ей нужна помощь Америки против России?

Европа по-прежнему не хочет вкладывать деньги в свою оборону, – привыкла жить за счет США, пишет Дуг Бэндоу на сайте 19FortyFive. По его мнению, региону пора определиться, представляет ли Россия угрозу ее существованию, и если да – то принять соответствующие меры. А Вашингтону надо стряхнуть с хвоста халявщиков.

Дуг Бэндоу

Если в ужасном конфликте на Украине и есть хоть что-то положительное, так это признание Европой того, что она должна делать больше в военном отношении, а не ломать комедию. Но при всей многообещающей риторике политических лидеров, прекращать свое представление для США европейская общественность не намерена, а администрация Байдена, наоборот, полна решимости возложить новое бремя на плечи американских налогоплательщиков и военнослужащих.

Подразумевалось, что прочувствованное заявление канцлера Германии Олафа Шольца о "переломном моменте" и обещание увеличить военные расходы станут символом зрелости всего континента и его серьезных намерений в оборонной политике. Однако должного рвения в выполнении своих обязательств Берлин так и не проявил.

The Wall Street Journal забеспокоился: "Для того, чтобы достичь цели в 2% ВВП, в следующем финансовом году на оборону [Германии] придется потратить 75 миллиардов евро, однако бюджет, представленный правительством Шольца, предусматривает лишь 50 миллиардов – примерно столько же, сколько и до "переломного момента". Похоже, замысел в том, чтобы увеличить ежегодные расходы лишь для виду, включив в них четверть бюджета на специальные закупки". Но и они могут закончиться естественным образом или пасть жертвой очередного сокращения, если политические ветры задуют в другую сторону, а в результате Бундесвер останется без личного состава или средств на техобслуживание.

Кроме того, правительство Шольца отказывается поставлять Киеву тяжелые вооружения. И, что еще важнее, отправились в долгий ящик планы разместить немецкие войска в Литве: предполагалось, что Германия продемонстрирует готовность защищать прибалтийское государство. Читаем в Financial Times: "Германия предложила разместить основную часть дополнительного контингента НАТО в 3 500 военнослужащих на собственной территории, а не в Литве. Этим она значительно смягчила свою первоначальную позицию по сдерживанию потенциальной российской агрессии".

Желание защищать Европу

В своей новой оценке военного бюджета Германии Американский институт современных немецких исследований посетовал на "вялое начало", "сложную внутреннюю динамику", плохую взаимосвязь, сложную внутрипартийную политику, "хрупкую" общественную поддержку и, наконец, системные барьеры. Достигнутая политическая договоренность может оказаться временной: "Окончательный компромисс учел большинство требований ХДС/ХСС, но оставил открытым вопрос, переживет ли цель в 2% ВВП нынешнее правительство. В принятом законе оговаривается, что двухпроцентный уровень должен быть достигнут "за период максимальным сроком в пять лет". Как только специальный фонд будет исчерпан, Бундесверу придется выполнять цели НАТО за счет регулярного бюджета. Таким образом, следующему правительству придется существенно нарастить оборонный бюджет, а этому могут помешать накапливающийся государственный долг и иные политические приоритеты".

Довести начатое до конца

Еще поразительнее, что своих обязательств не выполняет Великобритания, хотя и поддержала "ястребиный" отклик США на спецоперацию Москвы. На фоне украинского кризиса премьер-министр Борис Джонсон перевоплотился в Уинстона Черчилля в надежде вырваться из трясины многочисленных скандалов. Это ему не удалось, и на прошлой неделе он подал в отставку, пообещав перед этим на саммите НАТО, что Великобритания увеличит военные расходы до 2,5% ВВП. Однако, как отмечает Би-би-си, озвученное в манифесте 2019 года обещание по военным расходам правительство наверняка нарушит.

Вопреки всем своим посулам, Джонсон уже в этом году сам же отказался увеличивать военные расходы, хотя министры и высшие чины буквально умоляли о дополнительных средствах на борьбу с российской угрозой. Незадолго до его отказа министр обороны Бен Уоллес предупредил правительство, что вооруженные силы "перебиваются на строгой диете из лапши на уши". Хотя преемник Джонсона наверняка продолжит жесткую линию Лондона против Москвы, ему (или ей) придется сосредоточиться на внутренних проблемах, чтобы упрочить пошатнувшееся положение Консервативной партии. На одних клятвах увеличить военные расходы следующие выборы не выиграть.

Из давнего нежелания европейских правительств относиться к обороне всерьез вытекает еще одна серьезная проблема – вялая общественная поддержка. В прошлом месяце Европейский совет по международным отношениям опубликовал данные опроса о конфликте на Украине: оказалось, что большинство европейцев предпочтёт мир справедливости и хочет, чтобы боевые действия поскорее закончились.

Опрос вскрыл тревожный раскол между политиками и общественностью. На вопрос, должно ли правительство увеличить военные расходы из-за Украины, респонденты в десяти странах ответили отрицательно с общим перевесом в 38% против 32%. Лишь в Польше незначительное большинство ответило утвердительно.

Увеличение военных расходов поддержали в Швеции, Германии и Финляндии, однако во Франции, Румынии, Великобритании, Португалии, Испании и Италии большинство высказалось против. Причем эти цифры зафиксированы через два месяца после начала боевых действий, когда конфликт еще не сошел с передовиц, а европейцы еще не отошли от российской агрессии.

Извечная зависимость от Америки едва ли удивительна. Еще в 2020 году опрос исследовательского центра Пью показал, что европейцы в принципе не горят желанием воевать друг за друга. Общий усреднённый результат вышел такой: от 50% до 38% против. Из 13 опрошенных стран лишь в трех – Литве, Нидерландах и Великобритании – большинство изъявило желание сражаться за других членов НАТО. Отметки в 40% их доля достигла еще в трех странах – Франции, Польше и Испании. Браться за оружие готовы лишь 34% немцев. И в каждой стране большинство уверено, что им на выручку придет Америка. Еще бы.

Разумеется, европейцы вправе выставлять столько солдат и танков, сколько сочтут нужным. Но несмотря на боевые действия на Украине, аналогичного интереса к другим странам Москва не проявляла – даже к прибалтийским государствам: их завоевание не только ничего не даст, но и гарантирует враждебность на долгие годы вперед. И принимая во внимание эти обстоятельства, европейцы не должны рассчитывать, что США и впредь будут с ними нянчиться, снабжать всем необходимым и сдувать пылинки. Вторая мировая кончилась почти 80 лет назад, и Вашингтону давно пора стряхнуть с хвоста халявщиков.

Какую помощь США реально могут предоставить?

На самом деле Дядя Сэм – банкрот, поскольку государственный долг США относительно ВВП постоянно растет и близится к рекорду времен конца Второй мировой. Причем ситуация лишь ухудшается: послевоенное поколение бэби-бумеров уходит на пенсию, население стареет, а социальные расходы растут. В то же время кадровый голод в вооруженных силах усугубляется. Нынешний год – едва ли не самый тяжелый для вербовщиков за полвека с отмены призыва. Начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл (James McConville) посетовал на недобор в 12 000 солдат, хотя сам он планировал увеличить штат на 70 000.

И все же на недавнем саммите Вашингтон доказал, что НАТО расшифровывается как "Северная Америка и Остальные". Прозвучали расточительные обещания нарастить силы быстрого реагирования до 300 000 человек – цифра совершенно нереалистичная, учитывая подход европейцев. А США не только увеличили свой континент в Европе после 24 февраля, но и пообещали отправить новые силы.

Пентагон называет это "рассредоточением уже имеющихся в Европе сил в поддержку восточного фланга НАТО". Ожидается переброска ударной авиации из Германии в Литву, воздушно-десантного батальона из Италии в Латвию, бригадных боевых групп "Страйкер" (Stryker) из Германии в Румынию, Болгарию и Венгрию, батарей "Патриот" (Patriot) из Германии в Словакию и Польшу и самолетов F-15 из Великобритании в Польшу.

Еще что-нибудь? Еще бы! В Минобороны [США] пояснили:

"С февраля 2022 года Министерство обороны перебросило в Европу свыше 20 000 военнослужащих в ответ на украинский кризис, усилив воздушные, сухопутные, морские, кибернетические и космические возможности. В результате текущая численность контингента в Европе составила свыше 100 000 военнослужащих. В частности, была расширена авианосная ударная группа, развернуты дополнительные истребительные эскадрильи и самолеты-заправщики, а также десантная группы повышенной готовности и экспедиционный корпус морской пехоты. Министерство обороны добавило к имеющимся силам штаб корпуса, штаб дивизии, пехотную бригадную группу, бронетанковую бригадную группу, дивизион высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) и ряд вспомогательных сил".

И это только личный состав. А ведь это всё стоит кучу денег. Как объяснила администрация Байдена: "Все действующие силы и средства поддержки поддерживаются значительными вложениями в долгосрочное присутствие США в Европе. В 2022 финансовом году Министерство обороны выделит 3,8 миллиарда долларов на финансирование Европейской инициативы сдерживания (на 2023 год запрошено 4,2 миллиарда долларов). Эти средства пойдут на ротационные силы, учения, инфраструктуру (строительство складских помещений, модернизацию аэродромов и учебные комплексы) и заблаговременно размещенное оборудование. Наши силы, дислоцированные на переднем крае или присутствующие на театре военных действий на ротационной основе, подкрепляются надежной программой учений, которая упрочивает наше присутствие и оперативную совместимость с союзниками по НАТО".

Кто же защищает Европу? Как всегда Америка!

Уже целая вереница президентов, министров обороны и госсекретарей упрашивает, умоляет, требует, хнычет и всячески унижается, лишь бы европейцы сами занялись своей обороной.

Но европейские правительства раскусили Америку: они смекнули, что ее внешнеполитическая элита полна решимости управлять миром любой ценой – чего бы это американскому народу ни стоило – и будет защищать Европу, даже если та разоружится совсем. Даже в этом случае Байден и компания выразят свое разочарование… а затем отправят еще больше войск! Таким образом европейские союзники, преуспевающие и многочисленные, остаются у Америки на военном иждивении.

Вместо того, чтобы отправлять в Европу новые силы, Вашингтону, наоборот, пора вернуть наших ребят домой. А Европе пора определиться, представляет ли Россия угрозу ее существованию, и если да – то принять соответствующие меры. Но это произойдет лишь в том случае, если дядя Сэм прикроет лавочку. Причем прямо сейчас.

Дуг Бэндоу – старший научный сотрудник Института Катона. Бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана