Кто против ЕвроПРО? Будет ли у Евросоюза свой противоракетный щит

Дмитрий Литовкин — о перспективах собственной системы противоракетной обороны ЕС

Европарламент предложил Европейскому союзу создать собственную систему противоракетной обороны. С таким заявлением выступил глава ведущей фракции законодательного и представительного органа ЕС — Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер. По его словам, несмотря на укрепление стран ЕС посредством НАТО и силами быстрого реагирования Евросоюза, у Европы должен быть свой противоракетный щит. Вебер также призвал увеличить затраты на оборону для обеспечения защиты Европы. Правда, никаких подробностей парламентарий не дал. Видимо, одно дело политические заявления, другое — проработка реального технического проекта. Впрочем, важно, думаю, другое — в Страсбурге все отчетливее говорят о некой независимости от Вашингтона. "Европа должна быть в состоянии защитить себя. Сейчас без США мы словно без одежды в условиях бури", — продекларировал Манфред Вебер.

В интервью газете Münchner Mercur он отметил, что Европа также нуждается в подразделениях, которые бы занимались защитой критической инфраструктуры в киберпространстве.

Сами с усами

Европейцы словно забыли, что аналогичная инициатива была принята ЕС еще в 2019 году. Евросоюз тогда утвердил проект создания собственной противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами TWISTER для отражения воздушных угроз последнего поколения. Он вошел в список из 13 новых военных проектов, принятых в рамках программы Структурного военного партнерства ЕС PESCO. В тексте документа уточняется, что в его реализации примут участие Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Финляндия.

Реализация проекта, как предполагалось, будет основана на двух европейских системах: зенитно-ракетном комплексе ЗРК IRIS-T SL/SLS немецкой компании Diehl Defence и модернизированном ЗРК NASAMS II (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System — "Норвежская улучшенная система "земля — воздух" или National Advanced Surface to Air Missile System — "Национальная улучшенная система") — совместная разработка норвежской Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon.

Новая IRIS-T SL разработана на основе ракеты IRIS-T класса "воздух — воздух". Она оснащена усовершенствованным ракетным двигателем, а также системами автоматической передачи данных и GPS-навигации. Ракета способна поражать самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и ракеты на высоте до 5 км и дальности 10 км. По словам представителей Diehl, современная архитектура IRIS-T SL позволяет интегрировать ракету в уже существующие, а также еще находящиеся в разработке системы ПВО. Предполагается, что немецкие войска противовоздушной обороны будут использовать ее вместе с американскими PAC-3 в рамках программы MEADS.

ЗРК NASAMS II уже используется вооруженными силами Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Испании и США. В базовой версии ЗРК NASAMS II состоит из нескольких основных компонентов. Комплекс может быть размещен на буксируемых прицепах или автомобильных шасси. В качестве средства поражения в нем используются ракеты "воздух — воздух" AIM-120 AMRAAM американского производства, адаптированные для запуска с наземной установки.

В общем-то, и все. Суть проблемы того, почему у Европы практически нет своих средств противоракетной обороны, в том, что ЕС долгое время уповал на США. Именно американцы обеспечивают противоракетное прикрытие ЕС от возможных атак. До последнего времени главными угрозами назывались Иран и Северная Корея, теперь же к ним присоединились Россия и Китай.

Открытый рынок

На заре сближения с Западом Москва неоднократно предлагала Брюсселю создать единую систему противоракетной обороны. С подобной инициативой в рамках Лиссабонского саммита Североатлантического альянса в 2010 году выступал президент России Дмитрий Медведев. Эта работа окончательно сняла бы вопросы европейской безопасности, а заодно сделала бы Россию если не членом альянса, то союзником, которому европейцы могли бы больше доверять.

В дискуссии по технической стороне европейской ПРО Москва пошла и вовсе на беспрецедентный шаг, предложив партнерам возможность использования информации со станции загоризонтного обнаружения целей типа "Воронеж-ДМ", размещенной под Армавиром. Ее локатор способен видеть территорию от Средиземного моря до Индийского океана. В настоящий момент подобные станции установлены по периметру границ всей нашей страны.

В качестве ударных систем европейцам предлагалось купить российские зенитно-ракетные комплексы С-300ПМУ и даже новейшую тогда С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО — SA-21 Growler, с англ. "ворчун"). К тому моменту первая такая система уже стояла на вооружении армии Греции; вторую сегодня имеет Турция — обе страны — члены НАТО. Конечно, Вашингтон не оставался все это время в стороне. Но Анкара, например, даже после очевидного нажима США по-прежнему заявляет, что намерена закупить и второй полк системы С-400 у России. Об этом на днях сказал глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир. В свою очередь, Вашингтон убеждает турецкие власти передать С-400 Киеву в обмен на снятие санкций и возвращение Анкары в американскую программу производства истребителя F-35.

С-400 "Триумф" позволяет с одинаковой эффективностью бороться как с самолетами-разведчиками, самолетами стратегической и тактической авиации, так и с тактическими, оперативно-тактическими баллистическими ракетами, баллистическими ракетами средней дальности, гиперзвуковыми целями. РЛС комплекса обеспечивает трассовое сопровождение до 100 целей и точное — до шести, на которые, собственно, и наводится ракета. Например, одной ракетой аэродинамические цели уничтожаются на расстоянии до 250 км, а другая способна сбить объект и на высоте 5 м.

Но самое главное достоинство С-400 в его мобильности. Комплекс может быть переброшен в любом направлении и развернут всего за 5 мин. Кроме того, ему не нужно разворачивать пусковую в направлении цели, что сокращает время реагирования. Ракета стартует вертикально и уже в воздухе с помощью дополнительных рулевых двигателей склоняется в нужном направлении.

Впрочем, и эта система в скором времени может стать оружием прошлого. Глава концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков сообщил, что в России запущена в серийное производство новая система С-500 "Прометей". Она обладает не только более высокими показателями в области радиолокации, селекции целей, но и в огневом потенциале. По некоторым данным, "Прометей" способен сбивать не только баллистические ракеты, спутники, но и гиперзвуковые изделия. Если судить по открытым источникам, на подобное сегодня не способен ни один другой комплекс.

Голый король

В целом же Европейский союз уже более 30 лет ведет разговоры о создании собственной общеевропейской армии, корпусе, боевых группах или других военных формированиях. Традиционными сторонниками этой идеи выступали Германия и Франция, а противником — Великобритания, которая обещала блокировать любые попытки создать военную структуру, дублирующую "то, что уже есть в НАТО". За пределами ЕС против общеевропейской армии также выступали США, которые, очевидно, опасаются, что формирование независимых вооруженных сил может подорвать роль Североатлантического альянса. Генсек организации Йенс Столтенберг утверждал, что Европейский союз зависим с точки зрения безопасности и не справится без помощи альянса: "Речь должна идти не о конкуренции, а о сотрудничестве, трансатлантический альянс чрезвычайно важен для ЕС". Собственно, эти пассажи, как мне кажется, и определяют ответ на инициативу Манфреда Вебера и проект 2017 года — ничего не будет.

Впрочем, есть и противоположное мнение. ЕС давно перестал быть исключительно экономическим союзом. В структуре обсуждается создание собственной европейской армии. Ситуация со спецоперацией на Украине показала, что страны ЕС активно поставляют вооружение Киеву не как члены НАТО, а именно как представители Европейского союза. С одной стороны, это снимает ответственность с Вашингтона и Брюсселя за разжигание конфликта. С другой, это именно та демонстрация самостоятельности Страсбурга.

Очевидно и то, что выстроить ЕвроПРО независимо от НАТО ЕС не дадут. В это же время, как следует из сообщений Агентства по противоракетной обороне США, Штаты завершили строительство комплекса ПРО Aegis Ashore в поселке Редзиково (Польша) и буквально со дня на день введут его в боевую готовность. Он позволит американцам "взять под полный контроль всю европейскую часть России". Аналогичный объект строится и в Румынии — планируется развертывание американского комплекса ПРО THAAD. Радар системы Ground Based Radar (GBR) будет мониторить воздушное пространство над Крымом и Краснодарским краем. В общем, я прихожу к выводу, что у ЕС есть только одна перспектива — принимать все только американское или интегрироваться в уже созданную США военную инфраструктуру.

Дмитрий Литовкин