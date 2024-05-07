Войти
Lenta.ru

«Вздрогнуло все вокруг». Россия применила на Украине бомбу с «эффектом землетрясения»

188
0
0
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости.

РФ применила сверхмощную фугасную бомбу с «эффектом землетрясения» против ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по военному объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области с помощью фугасной бомбы. Об этом сообщает харьковская полиция.

Известно, что удар пришелся по складу боеприпасов ВСУ в селе Моначиновка в Купянском районе. Бомбу весом полторы тонны сбросили с самолета.

На Украине утверждают, что Россия впервые использовала такое оружие

Издание «Страна.ua» подчеркнуло, что на цель сбросили фугасную авиабомбу ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который превращает свободнопадающий боеприпас в планирующий. Бомба с «эффектом землетрясения» несет 670 килограммов взрывчатого вещества.


ВВС России.
Источник: Виталий Тимкив / РИА Новости

Начальник харьковского следственного управления Сергей Болвинов описал момент атаки. По его словам, удар по военному складу по ощущениям действительно можно было сравнить с землетрясением. Он предположил, что Россия впервые использовала такое вооружение.

«Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые», — рассказал Болвинов.

Что такое фугасные бомбы?

Самым мощным боеприпасом с УМПК остается бомба ФАБ-1500 М54 — 1550-килограммовый боеприпас, который содержит более 670 килограммов взрывчатого вещества. Для сравнения — ракета комплекса «Искандер» несет боевую часть весом 480 килограммов. ФАБ-1500 обладает радиусом поражения почти в 500 метров. Кроме того, она способна разрушать бункеры на глубине до 20 метров и пробивать до трех метров железобетона.

670 кг

взрывчатого вещества

несет ФАБ-1500

Основными носителями бомб с УМПК стали фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители-бомбардировщики Су-34. Изначально Су-34 могли нести две планирующие ФАБ-500М62, но позже доработанные самолеты начали вооружать четырьмя боеприпасами аналогичного калибра.


ВВС России.
Источник: Алексей Майшев / РИА Новости

Бомбы с УМПК дешевле управляемых ракет при сопоставимой точности. Также бомба, в отличие от ракеты, лишена двигателя и топлива, что позволяет ей вмещать больше взрывчатого вещества.

В марте стало известно, что российское предприятие, выпускающее авиационные средства поражения, вдвое нарастило выпуск бомб ФАБ-1500 и начало массовое производство ФАБ-3000. В конце 2023 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России работают над усовершенствованным вариантом УМПК, который увеличит дальность применения умных бомб.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Су-24
Су-24М
Су-34
ФАБ-500
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Похожие новости
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
29.03.2016
Воздушно-коммерческие силы
25.01.2016
Нужен заслон в секторе угроз
28.12.2015
Импортозаместительный "Ростех": от боеголовок до лекарств
19.05.2014
Миллиарды для смарт-оружия
02.01.2007
ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕРЕДЕЛ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 01:28
  • 1
В Белгородской области составят рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ
  • 07.05 01:11
  • 3
Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет
  • 06.05 22:10
  • 1191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 19:07
  • 487
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.05 17:46
  • 278
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 17:11
  • 2714
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.05 16:35
  • 11
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 06.05 16:31
  • 13
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 06.05 16:25
  • 3
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 06.05 15:50
  • 0
Steadfast Defender: На словах учения – на деле подготовка к войне
  • 06.05 09:29
  • 1
Американская помощь сама по себе не спасет Украину (Foreign Affairs, США)
  • 06.05 08:35
  • 1
Украина на краю пропасти, заявляет высокопоставленный военачальник (The Economist, Великобритания)
  • 06.05 08:26
  • 4151
Оценка Советского периода в истории России.
  • 06.05 04:01
  • 1
Ответ на реплику от "просто экспл"
  • 06.05 02:32
  • 6
О штурмовом танке для "современных боевых действий"