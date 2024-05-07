«Вздрогнуло все вокруг». Россия применила на Украине бомбу с «эффектом землетрясения»

РФ применила сверхмощную фугасную бомбу с «эффектом землетрясения» против ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по военному объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области с помощью фугасной бомбы. Об этом сообщает харьковская полиция.

Известно, что удар пришелся по складу боеприпасов ВСУ в селе Моначиновка в Купянском районе. Бомбу весом полторы тонны сбросили с самолета.

На Украине утверждают, что Россия впервые использовала такое оружие

Издание «Страна.ua» подчеркнуло, что на цель сбросили фугасную авиабомбу ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который превращает свободнопадающий боеприпас в планирующий. Бомба с «эффектом землетрясения» несет 670 килограммов взрывчатого вещества.

ВВС России. Источник: Виталий Тимкив / РИА Новости

Начальник харьковского следственного управления Сергей Болвинов описал момент атаки. По его словам, удар по военному складу по ощущениям действительно можно было сравнить с землетрясением. Он предположил, что Россия впервые использовала такое вооружение.

«Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые», — рассказал Болвинов.

Что такое фугасные бомбы?

Самым мощным боеприпасом с УМПК остается бомба ФАБ-1500 М54 — 1550-килограммовый боеприпас, который содержит более 670 килограммов взрывчатого вещества. Для сравнения — ракета комплекса «Искандер» несет боевую часть весом 480 килограммов. ФАБ-1500 обладает радиусом поражения почти в 500 метров. Кроме того, она способна разрушать бункеры на глубине до 20 метров и пробивать до трех метров железобетона.

670 кг взрывчатого вещества несет ФАБ-1500

Основными носителями бомб с УМПК стали фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители-бомбардировщики Су-34. Изначально Су-34 могли нести две планирующие ФАБ-500М62, но позже доработанные самолеты начали вооружать четырьмя боеприпасами аналогичного калибра.

ВВС России. Источник: Алексей Майшев / РИА Новости

Бомбы с УМПК дешевле управляемых ракет при сопоставимой точности. Также бомба, в отличие от ракеты, лишена двигателя и топлива, что позволяет ей вмещать больше взрывчатого вещества.

В марте стало известно, что российское предприятие, выпускающее авиационные средства поражения, вдвое нарастило выпуск бомб ФАБ-1500 и начало массовое производство ФАБ-3000. В конце 2023 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России работают над усовершенствованным вариантом УМПК, который увеличит дальность применения умных бомб.