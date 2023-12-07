Войти
Lenta.ru

Одновременный сброс четырех умных бомб показали на видео

288
0
0
Су-34 ВКС РФ
Су-34 ВКС РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Одновременный сброс четырех авиабомб ФАБ-500М62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) с истребителя-бомбардировщика Су-34 показали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.



На записи, которая ведется из кабины самолета, видны четыре умные бомбы, которые поочередно раскрывают крылья.

«По просьбам подписчиков. 4хУМПК ФАБ-500М62 в залпе. Дабы предвосхитить ваши вопросы, сразу отвечу. Да, после доработки можно будет и шесть возить», — отметили в публикации. Канал отмечал, что ранее Су-34 могли нести по две ФАБ-500М62 с УМПК.

В ноябре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. В ОАК приступили к выполнению гособоронзаказа на следующий год.

В том же месяце издание Newsweek писало, что российские авиабомбы ФАБ-1500 с УМПК станут угрозой для систем противовоздушной обороны Киева. Боеприпас обладает радиусом поражения почти в 500 метров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-34
ФАБ-500
Компании
ОАК
Похожие новости
04.10.2023
В Германии рассказали о высокой эффективности Су-35
11.01.2021
Облачные перспективы: что ждет военную авиацию России
27.01.2015
От «SuperJet» к «Т 50»: Мобилизация ресурсов
27.11.2013
Требуется полное взаимопонимание
19.01.2010
А.Федоров: "Для ОАК 2009 г был очень непростым"
23.08.2007
На МАКСе всех удивила блондинка в красном
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 05:27
  • 155
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 07.12 03:58
  • 57216
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.12 23:22
  • 1
В США испытали систему РЭБ в ранце
  • 06.12 17:52
  • 0
Белорусский беспилотник для СВО
  • 06.12 16:51
  • 287
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.12 16:22
  • 2
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 06.12 14:25
  • 2
«Взрывать и заваливать тоннели бессмысленно»: чем хорош и опасен новый план ЦАХАЛ
  • 06.12 14:08
  • 0
ОДКБ: Миротворческий потенциал Организации будет только расти
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО