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В США назвали российские бомбы угрозой для ПВО Киева

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Фронтовые бомбардировщики Су-34 недавно получили новые планирующие авиабомбы с модулем коррекции траектории. Фото Владимира Карнозова
Фронтовые бомбардировщики Су-34 недавно получили новые планирующие авиабомбы с модулем коррекции траектории. Фото Владимира Карнозова.

Российские авиабомбы ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) станут угрозой для систем противовоздушной обороны (ПВО) Киева. Особенности боеприпаса назвали в публикации американского издания Newsweek.

В материале отметили, что российские войска развернули в зоне проведения специальной военной операции (СВО) новые управляемые планирующие бомбы, которые «могут усилить давление на украинскую противовоздушную оборону».

Как пишет издание, боеприпас весом 1550 килограммов обладает радиусом поражения почти в 500 метров. Бомба может разрушать бункеры на глубине до 20 метров и пробивать до трех метров железобетона.

Автор указал, что новый боеприпас смогут нести истребители Су-30 и Су-35, а также истребители-бомбардировщики Су-34.

В октябре полковник в отставке Виктор Баранец писал, что командование Вооруженных сил Украины под Соледаром уничтожено бомбой ФАБ-1500 с УМПК, которую применили с истребителя-бомбардировщика Су-34.

В сентябре стало известно, что ФАБ-1500 М54 с УМПК впервые применили с российского Су-34. Пуск признали успешным.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Су-30
Су-34
Су-35
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