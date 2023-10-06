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Командование ВСУ уничтожили уникальной российской бомбой

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Боевой вылет бомбардировщика Су-34
Боевой вылет бомбардировщика Су-34.
Источник изображения: РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром уничтожено уникальной российской бомбой ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), которую применили с истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом пишет на страницах KP.RU полковник в отставке Виктор Баранец.

Удар пришелся по штабу отдельной тактической группы «Соледар», которая дислоцировалась близ села Александро-Калиново. «Результат: около 50 вэсэушников (и не только их) ликвидировано, примерно столько же раненых. Почти вся аппаратура связи, боевая техника и опорные пункты в радиусе ста метров раскурочены», — уверяет автор.

По словам Баранца, успешное поражение цели стало возможным блародаря использованию средства разведки и мастерству экипажа самолета. По оценке капитана I ранга Василия Дандыкина, ФАБ-1500 в три раза мощнее и в разы дешевле ракеты «Кинжал».

В сентябре Telegram-канал Mash со ссылкой на военного летчика и автора канала Fighterbomber сообщил, что истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России впервые применил бомбу ФАБ-1500 М54 с УМПК в ходе спецоперации на Украине.

В июле эксперт в области советской и российской авиации Петр Бутовский на страницах издания The Drive написал, что потребность ВКС России в снарядах с УМПК, превращающим неуправляемые авиабомбы в управляемые, будет расти.

Оружие России: на страже Родины

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Кинжал БР
Су-34
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