В Белгородской области составят рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ

БЕЛГОРОД, 6 мая. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил составить рекомендации по обеспечению защиты, например системами РЭБ, промышленных предприятий региона. Эти предложения будут рассмотрены оперативным штабом, заявил Гладков.

"Мы видим, что враги изменили тактику, уже массировано начинают бить по мирным жителям, никаких военных нет, есть гражданские. <...> Усиление мер, которое мы вынесем на рассмотрение оперативного штаба, по защите промышленных проектов, агропромышленных комплексов по порядку обеспечения защиты, например РЭБом. По передвижению вдоль границы на особо опасных направлениях. Мы должны сформировать четкие рекомендации хозяйствующим субъектам", - сказал Гладков во время еженедельного оперативного совещания в правительстве области.

Он добавил, что в регионе "достаточно сильные предприятия, которые могут себе позволить использовать дополнительные меры защиты" людей и объектов. В частности, Гладков разговаривал на эту тему с руководством группы компаний "Агро-Белогорье". "Они ждут такие предложения", - добавил губернатор.

По его словам, ситуация в регионе крайне напряженная, так как за последние несколько дней произошло четыре атаки. Последний удар произошел утром в понедельник, когда ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали два автомобиля, которые перевозили сотрудников предприятия на работу, и легковую машину. Погибли 6 человек, более 30 пострадали. Среди пострадавших есть дети.