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Известия.ru

«Уралвагонзавод» отправил ВС РФ эшелоны танков Т-90М

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Источник изображения: Фото: Уралвагонзавод

В преддверии Дня Победы «Уралвагонзавод» отправил Вооруженным силам (ВС) РФ эшелон танков Т-90М «Прорыв», сообщает 6 мая пресс-служба предприятия.

Т-90М ― флагманская модель в линейке, которая отличается совершенной приспособленностью к боевым условиям за счет не только всеракурсной защиты и всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем, но также благодаря повышенной живучести. Таким образом, флагман совмещает в себе технологичность современного оборудования и неприхотливость в эксплуатации младшей модели.

«Символично, что очередной эшелон лучших в мире танков Т-90М «Прорыв» отправлен в российскую армию в преддверии великого праздника ― Дня Победы. 9 мая — дата, которая имеет особое значение для концерна «Уралвагонзавод», ― прокомментировал гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

В пресс-службе «Уралвагонзавода» напомнили, что неделей ранее в войска была отгружена партия танков Т-72Б3М.

Ранее, 5 апреля, корпоративное издание «Уралвагонзавода» сообщило, что российские танки комплектуются штатными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам.

16 февраля правительство РФ продлило государственную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 2034 года. Постановление вносит изменения в список госпрограмм России. В нем в новой редакции изложен пункт, касающийся госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Ранее период реализации указанной программы включал в себя 2016–2027 годы. Его заменили на 2016–2034 годы.

До этого, 15 февраля, президенту России Владимиру Путину представили готовые к отправке на фронт современные танки на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Глава государства ознакомился с процессом производства бронетехники. В частности, ему показали готовые пополнить ряды российской военной техники на спецоперации танки Т-72БЗМ и Т-90М «Прорыв». Последний он назвал лучшим в мире. Российский лидер отметил, что танк необходимо в дальнейшем развивать и модернизировать.

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