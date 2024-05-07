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ТАСС

Боррель: ЕС намерен учиться у Украины производству и применению беспилотников

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Операторы БПЛА ВСУ
Операторы БПЛА ВСУ.
Источник изображения: Inna Varenytsia / Reuters

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Евросоюз намерен учиться у Украины производству и применению беспилотников, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на форуме оборонной промышленности ЕС и Украины.

"Эта война показала применение новейших технологий 21 века. Например, беспилотники, которые уничтожают самые современные танки, - это революционный вид оружия. Мы многому можем научиться у украинцев в этом плане. Я побывал на Украине в феврале и посетил одно из 200 предприятий по производству беспилотников. Я видел, как необходимость способствует инновациям. Беспилотники и радиоэлектронная борьба - в этих сферах Украина может стать лидером по необходимости", - сказал Боррель, обращаясь к собравшимся в Брюсселе представителям оборонной промышленности.

Боррель в очередной раз призвал поставить Украине "как можно быстрее и как можно больше снарядов, ракет и самолетов", поскольку, по его мнению, это "необходимо для безопасности ЕС". Он также упрекнул США за "задержку на шесть месяцев" американского пакета военной помощи.

Боррель призвал интегрировать украинский ВПК в систему ВПК ЕС, в частности путем создания единой системы оборонных заказов.

Еврокомиссия в марте представила концепцию развития оборонной промышленности Евросоюза, которая направлена на резкое увеличение производства военной продукции, в первую очередь снарядов и ракет для применения против России на Украине и для пополнения собственных складов. Один из разделов этой стратегии посвящен планам интеграции ВПК Украины в систему военного производства Европы. Этот процесс должен начаться в условиях конфликта, он будет продолжен и завершен после окончания боевых действий. 

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