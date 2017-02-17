Военно-промышленная компания привезет на оружейную выставку в ОАЭ "Тигра" и "Медведя"
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Отрасли и сферы: Автомобилестроение + Рынки и сотрудничество
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Автомобиль с усиленной противоминной защитой ВПК-3924 «Медведь»
Источник: Виталий Кузьмин
Это будет первый показ бронированных машин "Медведь" на зарубежных выставках
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Военно-промышленная компания привезет на оружейную выставку IDEX-2017 в столице Объединенных Арабских Эмиратов два натурных образца бронированных машин "Тигр" и "Медведь". Об этом сообщается на сайте компании.
"В этом году ООО "Военно-промышленная компания" на выставке IDEX в Абу-Даби представит два натурных образца колесных бронированных машин. Это специальная бронированная машина СБМ ВПК-233136 "Тигр" и специальная полицейская машина СПМ-3 ВПК-3924 "Медведь", которая не так давно была принята на снабжение Росгвардии", - говорится в сообщении.
В релизе отмечается, что для "Медведя" (в отличие от "Тигра") это первое выступление на зарубежных выставках.
"Решение продемонстрировать за рубежом первый в России миннозащищенный бронеавтомобиль СПМ-3 "Медведь" руководство компании приняло в связи с большим интересом иностранных специалистов, проявленным ими в ходе демонстраций машины на выставках на территории России", - говорится в сообщении.
17.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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