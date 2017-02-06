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Сирийское небо показало, что очень много было сделано правильно за последнее время, считает вице-премьер РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин призвал наращивать выпуск отечественной техники для боевой авиации, а также предпринимать меры для того, чтобы и в гражданском секторе отечественные производители были на передовых позициях.