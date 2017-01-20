0

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин напомнил, что "Союз" пока что является единственным средством выведения не только транспортного, но и пилотируемого корабля

Роскосмос проинформировал специалистов NASA о причинах аварии грузового корабля "Прогресс МС-04" во время его запуска с помощью ракеты "Союз-У". Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.