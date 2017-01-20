Минобороны России обсуждает с Российской академией наук развитие в условиях санкций, когда ограничен доступ к серьезным наукоемким технологиям, заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов перед встречей с академиками РАН.
Новость дня
В Минобороны пообещали научно-техническую революцию в армии
Новость дня за 19 Января
Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока
Минобороны обсуждает с РАН развитие в условиях санкций
- 20.01.2017
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В РАН отметили усиление сотрудничества с Минобороны в области военной науки
- 20.01.2017
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Российская академия наук и министерство обороны РФ в последние годы улучшили свое взаимодействие в области исследований и разработок для оборонно-промышленного комплекса РФ, отметил глава РАН Владимир Фортов. Выступая в четверг на открытии совместной встречи ведущих академических ученых с представителями Минобороны, Фортов сказал, что "Академия наук всегда считала за честь и обязанность работать с министерством обороны".
Минобороны ожидает прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия
- 20.01.2017
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Минобороны России ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия, заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов перед встречей с академиками РАН. Необходимо сделать резкое усилие для восполнения фундаментального базиса, на котором военная наука может создавать принципиально новые образцы вооружения.
Летные испытания ракеты российского "ядерного поезда" намечены на 2019 год
- 20.01.2017
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Летные испытания ракеты для российского боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" намечены на 2019 год, сообщил в четверг РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе РФ. "Через два года, в 2019 году", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда должны состояться летные испытания.
Эксперты предложили меры по улучшению национальной безопасноти России
- 20.01.2017
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Обеспечение национальной безопасности РФ требует совершенствования взаимодействия органов госвласти, местного самоуправления, ученых и представителей гражданского общества, отметили на своем заседании члены секции по проблемам стратегического планирования научного совета при Совете безопасности РФ.
Начнет ли Трамп гонку вооружений с Россией?
- 20.01.2017
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"Важны не намерения, а потенциалы", - эти слова Отто фон Бисмарка российский президент Владимир Путин процитировал ровно два года назад на заседании военно-промышленной комиссии. Очевидно, это одна из его любимых цитат канцлера Германии - Путин вспоминал ее и на заседании совета Россия-НАТО в 2008 году.
Песков: Москва не критиковала Обаму лично, несмотря на недружественные шаги
- 20.01.2017
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США во время президентства Барака Обамы неоднократно допускали недружественные действия к РФ, но Москва никогда не переходила на личную критику Обамы, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Констатация того, что в период президентства господина Обамы наши отношения претерпели серьезные ухудшения - да, действительно, имеют место, и на всех уровнях", - сказал Песков журналистам.
20.01.2017 0 Песков: российские власти никогда не допускали личных выпадов в адрес Обамы
Военные достижения лауреата премии мира Барака Обамы
- 20.01.2017
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18 января общественные активисты провели акцию протеста против политики 44 американского президента Барака Обамы возле здания американского посольства в Москве под лозунгом: "Обама, гори в аду". И эта резкость не случайна - стараниями Вашингтона 2009 - 2017 годы на всех фронтах "американского лидерства" оказались слишком кровавы.
В Кремле не согласны с заявлением Обамы о России и ядерном разоружении
- 20.01.2017
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В Кремле не согласны с заявлением уходящего президента США Барака Обамы о нежелании РФ обговаривать возможность дальнейшего ядерного разоружения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Захарова: команда Обамы продолжает наносить удары по фундаменту отношений с Россией
- 20.01.2017
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Команда президента США Барака Обамы продолжает даже в последние часы пребывания у власти наносить удары по фундаменту отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Заложники ситуации
- 20.01.2017
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Зачем США разворачивают бригаду в Восточной Европе
Прибытие американских сил в Восточную Европу, отмеченное в Польше внеочередным государственным праздником, стало продолжением новой политики НАТО, возникшей после событий весны 2014 года. От каких угроз сможет защитить новых членов альянса американская бригада и какие угрозы создаст она сама — выясняла "Лента.ру".
Лавров проведет переговоры с главой МИД Иордании в Москве 24 января
- 20.01.2017
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Новый министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Иордании Сабах ар-Рафии. Встреча Лаврова с главой МИД Иордании Насером Джодой планировалась на понедельник, однако она была отменена из-за отставки министра в ходе перестановок в кабмине.
В Госдуме готовы принять делегацию парламента Мексики
- 20.01.2017
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В Госдуме готовы принять делегацию парламента Мексики и обменяться опытом по вопросам борьбы с коррупцией, заявил координатор группы по связям с парламентом Мексики, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (фракция "Единая Россия").
Зачем армии России ракетный "зонтик" "Триумфа"
- 20.01.2017
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В 2017 году Минобороны РФ планирует перевооружить на комплекс С-400 четыре зенитных ракетных полка
14 января впервые на территории Крыма на боевое дежурство заступил уникальный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф". По словам командующего 4-й армией ВВС и ПВО Виктора Севастьянова, его возможности позволяют не только защитить Крымский полуостров, но и часть Краснодарского края.
Валерий Кашин: приступить к модернизации "Искандеров" планируется в начале 2020-х годов
- 20.01.2017
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Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" по своим характеристикам не имеет равных в мире и будет находиться в строю еще минимум 25 лет. О планах по модернизации "Искандера", о создании нового танкового комплекса активной защиты "Арена-М", а также об испытаниях модернизированных управляемых ракет "Атака" для Ми-28НМ в интервью ТАСС рассказал генеральный конструктор АО "НПК "Конструкторское бюро машиностроения", создающего эти вооружения, Валерий Кашин.
Предложения по модернизации "Искандеров-М" находятся в Минобороны РФ
- 20.01.2017
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Генконструктор КБМ Валерий Кашин отметил, что модернизация комплексов должна совпасть с необходимостью ремонта и обслуживания техники в вооруженных "Искандерами" бригадах
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" будут на вооружении еще 25-30 лет, а предложения по их модернизации в настоящее время находятся на рассмотрении в Минобороны РФ.
Разработчик "Искандера" сомневается в способности Киева быстро создать подобный комплекс
- 20.01.2017
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Генеральный конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" Валерий Кашин отметил, что многие необходимые для этого производства находятся в Донбассе
Генеральный конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", создавшего ракетный комплекс "Искандер-М", Валерий Кашин сомневается в способности украинского ОПК быстро создать аналогичную систему вооружения.
Разработчик пожаловался на проблемы с созданием головок самонаведения для ПЗРК
- 20.01.2017
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В сфере разработки инфракрасных головок самонаведения (ГСН) в России сложилась "плохая ситуация". Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный конструктор "Конструкторского бюро машиностроения" Валерий Кашин.
ФПИ: проект "Гербарий" позволит сократить риски срыва гособоронзаказа
- 20.01.2017
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Созданная в ходе проекта "Гербарий" среда для разработки российского инженерного программного обеспечения (ПО) позволит сократить риски срыва государственного оборонного заказа, сообщает Фонд перспективных исследований. По замыслу создателей, "Гербарий" станет своего рода "магазином программного обеспечения", общей средой для разработчиков, заказчиков и потребителей российских программных продуктов на основе единых архитектурных решений.
Росгвардия присоединила к себе ведомственную охрану Минпромторга
- 20.01.2017
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ФГУП "Охрана" Росгвардии в целях реорганизации присоединила к себе "Ведомственную охрану объектов промышленности Российской Федерации" Минпромторга, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ФГУП "Охрана".
Генерал-полковник Александр Галкин назначен помощником министра обороны РФ
- 20.01.2017
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Генерал-полковник Александр Галкин, освобожденный от должности командующего войсками Южного военного округа (ЮВО), назначен помощником министра обороны РФ, сообщил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
В комнаты отдыха в воинских частях проведут интернет по поручению Шойгу
- 20.01.2017
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу распорядился, чтобы все комнаты отдыха личного состава в воинских частях были оснащены мультимедийными техническими средствами, интернетом и позволяли ли бы организовать досуг военнослужащих интересно и познавательно.
С проблемами ГОЗа - в Совет Федерации
- 20.01.2017
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Гендиректор АПЗ, председатель комитета по экономике и промышленности Заксобрания Нижегородской области Олег Лавричев выступил на заседании Совета по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему «Правоприменительная практика в сфере выполнения государственного оборонного заказа: состояние и проблемы».
Холдинг «Вертолеты России» заключил первый контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ на поставку вертолетов Ми-8АМТШ
- 20.01.2017
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Холдинг «Вертолеты России» поставит Национальной гвардии РФ партию из трех многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ. Производство машин будет осуществляться на мощностях У-УАЗ. Передача машин заказчику планируется в четвертом квартале 2017 года. Техника будет базироваться в одной из воинских частей Росгвардии в Северной Осетии.
Шойгу приехал с рабочей поездкой в войска Южного округа
- 20.01.2017
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в четверг прибыл с рабочей поездкой в войска Южного военного округа (ЮВО), где проходит оперативно-мобилизационный сбор руководства ВС РФ, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Гранатометчики ВВО приступили к стрельбам полигонах в рамках сборов
- 20.01.2017
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Гранатометчики мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО) в рамках масштабных сборов приступили к боевым стрельбам на полигонах в шести регионах Дальнего Востока и Забайкалья, сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.
Группа «Кронштадт» полностью выполнила Гособоронзаказ-2016 по поставке 20 современных тренажеров автоспецтехники для Инженерных войск ВС РФ
- 20.01.2017
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Тренажер автомобильного крана предназначен для индивидуальной подготовки водителей-крановщиков в соответствии с программой боевой подготовки Инженерных войск ВС России и другими руководящими документами по инженерной службе. Тренажер позволяет изучить органы управления и приборы автокрана, отработать навыки управления техникой в различных погодных условиях и оценить успешность выполнения поставленных задач.
В Армении начались командирские занятия с российскими военнослужащими ЮВО
- 20.01.2017
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Занятия с командным составом воинских частей Южного военного округа (ЮВО) начались в Армении, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. "В российской военной базе ЮВО, дислоцированной в Республике Армения, начался учебный сбор с командным составом воинских частей Гюмрийского и Ереванского военного гарнизона", - пояснили в пресс-службе военного округа.
Умер основатель индустрии электронных систем безопасности Евгений Мишин
- 20.01.2017
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Выдающийся российский специалист в области систем безопасности, основатель отечественной индустрии электронных средств охраны, почетный научный руководитель предприятия госкорпорации "Росатом" ФГУП "СНПО "Элерон", ветеран атомной отрасли РФ генерал-майор Евгений Мишин скончался на 97-м году жизни.
Глеб Никитин: "Реформа должна привести к балансу интересов промышленной и природоохранной деятельности"
- 20.01.2017
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Запущенная в 2014 году реформа экологического нормирования промышленности переходит на уровень конкретных технологических решений. О том, во сколько, кому и когда обойдется экологическая модернизация российской индустрии, как будут встроены в реформу справочники наилучших доступных технологий (НДТ) и насколько это позволит сократить разрыв с развитыми странами, в интервью старшему корреспонденту "Ъ" Алексею Шаповалову рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин.
Денис Мантуров: о состоянии российских предприятий, озарении отдельных производителей и о наших перспективах внутри России и вне ее
- 20.01.2017
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"Мы точно не обездоленные"
Пора признать, что возможностей экстенсивного развития у нас практически не осталось. Наш внутренний рынок не так уж велик - во всяком случае, развернуть масштабное окупаемое промышленное производство, например, гражданских самолетов или компонентной базы в микроэлектронике, ориентируясь только на российский рынок, невозможно.
"Вертолеты России" поставят Росгвардии три Ми-8АМТШ в конце 2017 года
- 20.01.2017
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Вертолеты будут применяться для поддержки подразделений Росгвардии, сообщили в холдинге
Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставит Росгвардии партию из трех многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ в четвертом квартале этого года. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.
КБМ: система вооружения Ми-28НМ превзойдет все зарубежные аналоги
- 20.01.2017
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Генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин отметил, что новые ракеты существенно улучшат боевые характеристики "Ночного охотника"
Система вооружения модернизированной версии боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" превзойдет все мировые аналоги. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ). Валерий Кашин.
Российские и американские ученые заморозят мышей в космосе
- 20.01.2017
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Российские и американские ученые в рамках совместного проекта Rodent Research проведут в этом году на МКС серию экспериментов по изучению мышей в условиях космического полета, программа которых, в частности, предусматривает заморозку грызунов на борту станции.
Эксперимент по выращиванию растений на МКС откладывается из-за аварии "Прогресса"
- 20.01.2017
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Создание оранжереи "Лада-2", которая предназначалась для российского сегмента МКС, обошлась в $500 тысяч
Российские ученые не планируют в 2017 году эксперименты с растениями на Международной космической станции (МКС). В частности, на неопределенный срок откладывается эксперимент по выращиванию сладкого перца в оранжерее "Лада-2".
Будущий российский луноход сможет "увидеть" Луну в 3D
- 20.01.2017
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На луноходе предлагается расместить две стереокамеры и специальный процессор, который будет обрабатывать изображение с них, составляя в режиме реального времени трехмерную карту местности.
Роскосмос проинформировал NASA о причинах аварии грузового "Прогресса"
- 20.01.2017
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин напомнил, что "Союз" пока что является единственным средством выведения не только транспортного, но и пилотируемого корабля
Роскосмос проинформировал специалистов NASA о причинах аварии грузового корабля "Прогресс МС-04" во время его запуска с помощью ракеты "Союз-У". Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
СМИ: РКК "Энергия" выплатит долг за "Морской старт" местами для астронавтов на "Союзах"
- 20.01.2017
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Астронавты из США получат как минимум два дополнительных места на российских кораблях, сообщил "Известиям" гендиректор корпорации Владимир Солнцев
Американские астронавты получат как минимум два дополнительных места на российских кораблях "Союз" в рамках погашения задолженности РКК "Энергия", связанной с банкротством проекта "Морской старт". Об этом сообщил газете "Известия" гендиректор корпорации Владимир Солнцев.
NASA может купить еще пять мест на "Союзах"
- 20.01.2017
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Сотрудник пресс-службы NASA Табата Томпсон заявила, что цены будут "окончательно определены во время контрактных переговоров"
Стоимость дополнительных мест на российских космических кораблях "Союз" для американских астронавтов окончательно будет определена во время переговоров о заключении соответствующих контрактов. Об этом заявила в среду ТАСС сотрудник пресс-службы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Табата Томпсон.
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз ТМА-19М" пополнил экспозицию лондонского Музея науки
- 20.01.2017
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Как пишет Pierre-François Mouriaux в статье «Le Soyouz de Tim Peake entre au muse», опубликованной французским изданием «Air&Cosmos», спускаемый аппарат космического корабля «Союз-ТМА-19М», в котором британский космонавт Тим Пик (Tim Peake) в 2015-2016 годах летал на Международную космическую станцию (МКС) в ходе миссии "Principia" в интересах Европейского космического агентства, пополнил коллекцию лондонского Музея науки (Science Museum).
Росатом и Иран согласовали сценарий сотрудничества в ядерной энергетике
- 20.01.2017
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Госкорпорация Росатом и Организация по атомной энергии Ирана согласовали сценарий сотрудничества в сфере ядерной энергетики. Об этом в четверг, 19 января, сообщается на сайте госкорпорации. Российская компания "ТВЭЛ" подписала контракт на предпроектные работы по модификации двух каскадов газовых центрифуг иранского завода Фордо.
В России появится движение "Новая Россия"
- 20.01.2017
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Директор Института актуальной экономики, политолог Никита Исаев анонсировал создание общественно-политического движения федерального уровня "Новая Россия". Об этом в четверг, 19 января, сообщает РИА Новости.
Т-90 получит пушку от «Арматы»: основному российскому танку добавят ударной силы
- 20.01.2017
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Четверть века назад на вооружение в России был принят основной боевой танк Т-90. За долгие годы, что минули с момента производства первой партии, машина неоднократно модернизировалась и снискала почет и уважение не только в российской армии, но и далеко за пределами страны.
В Росиии испытывают новый комплекс активной защиты для танков Т-72 и Т-90
- 20.01.2017
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Новый комплекс получил название "Арена М"
Новый комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-М" для танков Т-72 и Т-90 проходит предварительные испытания в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный конструктор научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) Валерий Кашин.
20.01.2017 0 КБМ: новый комплекс "Арена-М" защитит танки Т-72 и Т-90 от американских ракет TOW
На Балтийском флоте началась подготовка к соревнованиям АрМИ-2017
- 20.01.2017
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Подготовка к Армейским международным играм-2017 (АрМИ-2017) началась на четырех полигонах Балтийского флота в Калининградской области, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
ВМФ получит около 20 тральщиков проекта 12700 в ближайшее время
- 20.01.2017
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Военно-морской флот России в ближнесрочной перспективе получит около 20 композитных кораблей противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Александрит", сообщил журналистам в четверг представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
В Петербурге заложат корабль противоминной обороны "Иван Антонов"
- 20.01.2017
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Средне-Невский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 25 января заложит корабль противоминной обороны нового поколения для ВМФ РФ "Иван Антонов", сообщает официальный сайт завода.
Пять кораблей Северного и Тихоокеанского флотов пройдут ремонт до 2022 года
- 20.01.2017
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Пять больших противолодочных кораблей проекта 1155 Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ России до 2022 года пройдут ремонт и модернизацию, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
20.01.2017 0 Российский флот планирует до 2022 года модернизировать пять БПК
"Дружба скрепленная кровью"
- 20.01.2017
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Как сообщил на брифинге 18 января 2017 года начальник Главного оперативного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Рудской, 12 января 2017 года представителями ВКС России и ВВС Турции был подписан Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирийской Арабской Республике.
Секретное оружие России для вторжения в Прибалтику и победы над войсками НАТО: солдаты, падающие с неба (The National Interest, США)
- 20.01.2017
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В феврале 2016 года влиятельная корпорация RAND - исследовательский центр, тесно связанный с ВВС США - опубликовала доклад, в котором говорилось, что в случае вторжения в Прибалтику Россия способна достичь столиц Латвии и Эстонии менее чем за три дня, если предупреждение о готовящемся наступлении поступит за неделю до его начала.
Без Америки Великобритания должна возглавить противостояние новой имперской России царя Путина (The Telegraph UK, Великобритания)
- 20.01.2017
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В ходе предвыборной кампании избранный президент Дональд Трамп поставил под сомнение святую святых трансатлантической безопасности - принцип, согласно которому нападение на одного является нападением на всех. Как это воплотится в реальной политике во время его президентства, покажет время, но многие члены НАТО в Восточной Европе обеспокоены - с полным на то основанием.
В Минобороны рассказали о сроках появления гиперзвукового оружия
- 20.01.2017
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Российская армия в скором времени получит гиперзвуковое оружие и новые принципы управления войсками, заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов. "На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме", - сказал Борисов журналистам.
Военные новости: война с дронами исламистов
- 20.01.2017
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Военные новости, не попавшие на первые полосы
В ходе битвы за Мосул появляется все больше и больше информации об использовании беспилотников боевиками "Исламского государства" (запрещенная в России организация - прим. автора).
Anka-S: турецкий заменитель "Хищника"
- 20.01.2017
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Новый ударный беспилотник Anka-S прошёл завершающий этап испытаний. 17 января, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Турции объявило о подготовке к началу эксплуатации новых дронов отечественной разработки, которые в ближайшие месяцы поступят на вооружение турецкой армии.
ВВС Бразилии сократили количество закупаемых самолетов C-295
- 20.01.2017
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Как стало известно, Военно-воздушные силы Бразилии получат два вместо трех заказанных компании «Эрбас дифенз энд спейс» (Airbus Defence and Space) самолетов SC-105 «Амазонас» (SC-105 – бразильское обозначение C-295) в версии для проведения поисково-спасательных операций.
ВС Германии приобрели микро-БЛА PD-100 «Блэк Хорнет»
- 20.01.2017
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Сайт Вооруженных сил Германии сообщил о начавшихся в конце 2016 года поставках подразделениям Сухопутных войск страны индивидуальных разведывательных систем PD-100 с микро-БЛА «Блэк Хорнет», разработанных норвежской компанией «Прокс Дайнемикс» (Prox Dynamics).
Американцы научат снаряды управляемости ракет
- 20.01.2017
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Американская компания Raytheon занялась разработкой нового типа боеприпасов, которые можно будет использовать против беспилотных летательных аппаратов, включая объединившиеся в стаи, ракет и скоростных катеров противника. Как сообщает Military & Aerospace Electronics, новые боеприпасы будут управляемыми, а вести огонь ими можно будет из стандартных корабельных артиллерийских установок.
Компания Safran приобрела производителя пассажирских кресел Zodiac Aerospace
- 20.01.2017
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Как сообщает французское издание «Les Echos» в материале «Safran rachète Zodiac pour 10 milliards d’euros» французская двигателестроительная компания Safran сообщила о своем намерении приобрести производителя пассажирских кресел для самолетов компанию Zodiac Aerospace за 10 млрд евро, включая долги компании.
Южная Корея планирует крупную вертолетную программу
- 20.01.2017
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Южная Корея развернет дополнительно 12 морских вертолетов к 2022 году в качестве ответа на растущие северокорейские угрозы, в том числе для борьбы с подводными лодками. На эти цели планируется направить около 900 млрд вон (768 млн долл США).
Немецкая компания будет выполнять работы по австралийским KC-30A MRTT
- 20.01.2017
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Компания Northrop Grumman Integrated Defence Services (IDS, австралийское отделение Northrop Grumman) подписала контракт с немецкой компанией Lufthansa Technik AG о покупке услуг технической поддержки многоцелевых транспортно-заправочных самолетов КС-30А ВВС Австралии.
Минобороны Франции заключило с «Рено тракс дифенз» контракт на поставку автомашин VLTP-NP
- 20.01.2017
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Генеральная дирекция по вооружениям МО Франции (DGA) и компания «Рено тракс дифенз» (Renault Trucks Defense) подписали рамочное соглашение о производстве, поставке и обслуживании легких небронированных внедорожников VLTP-NP.
Причины потерь турецких танков Leopard 2A4 в Сирии
- 20.01.2017
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Как сообщает ресурс «opex360.com» в материале «Syrie : Les jihadistes de l’EI ont trouvé le point faible des chars Leopard 2A4 turcs», судя по относительно недавнему сообщению Агентства по сотрудничеству в области безопасности США (Defense Security Cooperation Agency), вооруженные силы Саудовской Аравии потеряли в Йемене порядка 20 танков М1A2S Abrams. В свою очередь, турецкая армия, которая с августа 2016 года проводит операцию «Щит Евфрата» на севере Сирии, столкнулась с такой же неудачей в отношении танков Leopard 2A4 немецкого производства.
Набирает обороты антикоррупционное расследование в отношении группы Damen Shipyards
- 20.01.2017
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Как сообщает информационное агентство «Reuters» в материале «Fraud investigators raid Damen Shipyards in foreign bribery case», 16 января 2016 года представители голландских правоохранительных органов посетили крупнейшего голландского судостроителя – международную группу Damen Shipyards в рамках расследования дела о взяточничестве за рубежом. Об этом сообщило антикоррупционное агентство министерства финансов страны.
Евросоюз финансирует строительство "мигрантских" катеров Турции
- 20.01.2017
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Компания Rolls-Royce поставит 8-цилиндровые дизели MTU M84L Series 2000 для шести новых поисково-спасательных катеров SAR 1906 береговой охраны Турции. Катера будут построены верфью Damen (Анталия, Турция).
Принят очередной корвет Тип 056
- 20.01.2017
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18 января ВМС НОА Китая приняли в свой состав корвет Ezhou (бортовой номер 513) Tип 056 (Jiangdao class). Церемония была проведена на ВМБ Саченг(провинция Фуцзянь). "Эчжоу" является первым корветом этого типа, принятым в этом году, и 31-с по общему счету. Корабль будет нести службу в составе Восточно флота (Восточно-Китайское море).