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В структуре музея-заповедника "Прохоровское поле" Белгородской области открылся единственный в своем роде музей бронетанковой техники. В нем представлено вооружение со времен Леонардо до наших дней

За 50 лет комната боевой славы превратилась в крупнейший в регионе музейный комплекс. Так о заповеднике "Прохоровское поле", на территории которого сегодня открылся музей истории бронетанковой техники, говорит его директор Наталья Овчарова.