Новость дня
Россия построит свои «Мистрали»
Новость дня за 29 Декабря
"Энергомаш" испытал двигатель для ракеты "Ангара"
С Новым 2017 годом!
- 30.12.2016
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В уходящем году гособоронзаказ будет выполнен почти на 98%, этот показатель лучше, чем в 2015
- 30.12.2016
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что ожидает в 2016 году исполнение гособоронзаказа на уровне 98%, что превышает аналогичный показатель 2015 года. Объем производства оборонно-промышленного комплекса вырос более, чем на 10%.
30.12.2016 0 Рогозин: гособоронзаказ-2016 должен быть исполнен почти на сто процентов
30.12.2016 0 Гособоронзаказ в 2016 году будет исполнен на 98%
Путин подписал закон о краткосрочных контрактах для борьбы с терроризмом
- 30.12.2016
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о возможности заключения краткосрочных военных контрактов для борьбы с терроризмом за пределами России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.
Рогозин рассказал о политическом эффекте применения высокоточного оружия
- 30.12.2016
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что именно применение высокоточного вооружения, созданного российской оборонной промышленностью, дает мощнейший политический эффект - "бьем по врагу, не трогаем ни в коем случае гражданское население".
Рогозин: ежегодный экспорт вооружений из России должен превышать $14 млрд
- 30.12.2016
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Ежегодный экспорт российских вооружений должен превышать 14 миллиардов долларов в год за счет успешной демонстрации отечественных вооружений в Сирии и освоения новых рынков, заявил в четверг в эфире программы "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Интернет-версия журнала «Авиапанорама» №6(120)-2016
- 30.12.2016
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Завершена подготовка юбилейного номера журнала «Авиапанорама» №6(120)-2016. С 25 декабря его интернет-версия представлена на обновленном сайте. 26 декабря номер в новом дизайне будет отправлен подписчикам, а также информационным агентствам — партнерам журнала.
Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии
- 30.12.2016
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При этом президент заявил, что Россия будет продолжать борьбу с терроризмом и продолжит оказывать поддержку законному сирийскому правительству в этой борьбе
Президент России Владимир Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.
Путин: достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии и мирных переговорах
- 30.12.2016
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Президент РФ отметил, что договоренности по Сирии хрупкие, поэтому требуют особого внимания
Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Арменией по системе ПВО
- 30.12.2016
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Арменией о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности. Документ был подписан в Москве 23 декабря 2015 года.
Путин ратифицировал соглашение стран ОДКБ о перевозках военных грузов
- 30.12.2016
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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения стран-участниц ОДКБ в области перевозок вооруженных формирований и грузов военного назначения. Документ подписан в Душанбе 15 сентября 2015 года.
СМИ: США утверждают, что не хотят допустить эскалации киберконфликта с РФ
- 30.12.2016
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Администрация президента США Барака Обамы стремится к тому, чтобы избежать эскалации конфликта с Россией в киберпространстве, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
МВД России планирует заплатить 6,9 млрд рублей за страхование сотрудников
- 30.12.2016
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Mинистерство внутренних дел России ищет страховщика жизни и здоровья рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, уволенных со службы, а также граждан из упраздненной ФСКН, следует из материалов на портале госзакупок.
Шойгу сообщил о 10 претендентах на место в военных вузах
- 30.12.2016
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Численность желающих учиться в военных вузах за год выросла более чем на треть, средний конкурс составляет 10 человек на место. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил министр обороны Сергей Шойгу. "Сегодня мы имеем, пожалуй, один из самых высоких конкурсов в наши учебные заведения. В этом году число абитуриентов, поступавших в вузы Минобороны, возросло на 36 процентов", — заявил Шойгу.
СМИ: в российской армии больше не будет офицеров-сержантов
- 30.12.2016
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Речь идет о тех офицерах, которых назначили на должности сержантов и старшин
Минобороны РФ до конца года переназначит всех так называемых офицеров-сержантов - офицеров, назначенных на должности сержантов и старшин. Об этом пишет газета "Известия" .
Российский генерал поздравил перуанских курсантов, обучавшихся в России (Federacion de Periodistas del Peru, Перу)
- 30.12.2016
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Старший группы российских военных специалистов в Вооруженных Силах Республики Перу генерал-майор Андрей Старков поздравил перуанских курсантов в связи с окончанием Военного училища в Чоррильос (EMCH). "С удовольствием поздравляю перуанских курсантов с окончанием Военного училища в Чоррильос имени полковника Франсиско Болоньези (Francisco Bolognesi)", заявил FPP российский генерал, отметив их прилежность и упорство в учебе.
Рогозин вручил российский паспорт украинскому ученому-оборонщику
- 30.12.2016
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин перед началом оперативного заседания Коллегии ВПК вручил российские паспорта украинскому ученому-оборонщику Игорю Гашененко и его супруге Людмиле. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает "Интерфакс".
ОНПП «Технология» и «Фирма «МВЕН» подписали меморандум о сотрудничестве
- 30.12.2016
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Взаимодействие сторон предполагает развитие кооперации в области создания и внедрения серийного производства элементов конструкций из полимерных композиционных материалов для воздушных судов авиации общего назначения, решение вопросов импортозамещения при реализации совместных задач.
Во всех гарнизонах ВВО начались масштабные тренировки по антитеррору
- 30.12.2016
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Около одной тысячи единиц боевой и специальной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили "Тигр", будут задействованы в ходе масштабной тренировки с подразделениями противодействия терроризму во всех гарнизонах Восточного военного округа, заявил в четверг начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.
Корпорация УВЗ завершает 2016 год с рекордными показателями
- 30.12.2016
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По итогам года Корпорация УВЗ показывает блестящие производственные и финансовые результаты. Ожидаемый объем выручки составляет 141,9 млрд. руб., что на 30% больше, чем в 2015 году и на 11% выше показателя рекордного для предприятия 2012 года.
Китай готов провести у себя этап Армейских международных игр
- 30.12.2016
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Программа китайской части соревнований будет определена позже
Официальный представитель Министерства обороны КНР Ян Юйцзюнь подтвердил готовность Китая провести один из этапов третьих Армейских международных игр на своей территории.
Космическое приборостроение – 2016: преобразования, космодром Восточный и новые проекты создания аппаратуры
- 30.12.2016
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В 2016 году холдинг «РКС» создавал новейшую аппаратуру для ключевых проектов национальной космической программы – от наземных комплексов управления до новых систем МКС. Компании группы демонстрировали рост производственных показателей, формировали центры компетенций и развивали отраслевые интеграционные проекты.
Промышленные кластеры начнут показывать импортозамещающий эффект в 2017 году
- 30.12.2016
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На предприятиях за год создано не менее 40 000 рабочих мест. Ассоциация ожидает, что инвестиционные проекты, реализуемые в кластерах в рамках отраслевых программ импортозамещения, обеспечат в 2017 году заметный рост производства высокотехнологичной продукции и увеличение доли несырьевого экспорта.
На ОНПП «Технология» сдан в эксплуатацию новый производственный участок
- 30.12.2016
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Производственный участок оснащен десятью новыми обрабатывающими станками, кроме того обеспечена возможность установки на нем в перспективе дополнительного оборудования. Благодаря расширению площади научно-производственного комплекса было оптимизировано уже имеющееся производственное пространство.
ЦУП уполномочен разрулить
- 30.12.2016
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Росавиация одобрила систему воздушного движения над Москвой
Спустя четыре года Росавиация и концерн "Алмаз-Антей" завершили испытания нового центра управления полетами (ЦУП) в Москве. Новая система организации воздушного движения должна была заменить старую, установленную еще в 1981 году и выработавшую ресурс, но сделать это в срок - в 2013 году - не удалось. Теперь, после испытаний, ЦУП может начать работу в марте 2017 года, а к осени, по данным "Ъ", планируется ввести и новую схему движения самолетов над Москвой, которая повысит пропускную способность на 50%.
30.12.2016 0 Новая система организации воздушного движения над Москвой заработает в марте 2017 года
Эксперт рассказал, почему новые предприятия "Алмаз-Антея" попали под санкции
- 30.12.2016
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Министерство торговли США 19 декабря расширило санкционный список против российских компаний, добавив в него еще 23 юридических лица
Включение в санкционные списки еще семи предприятий Концерна ВКО "Алмаз-Антей" говорит об ослаблении мирового влияния военно-промышленного комплекса США и укреплении позиций оборонной продукции России, считает ведущий эксперт Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Вражеские беспилотники убьют "Репеллентом"
- 30.12.2016
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Мобильная система радиоподавления откроет сезон охоты на дронов-разведчиков
Российская армия получит уникальный подвижный комплекс, уничтожающий или подавляющий миниатюрные беспилотные летательные аппараты, размер которых не превышает нескольких десятков сантиметров при весе в несколько килограммов. Система "Репеллент", разработанная Научно-техническим центром радиоэлектронной борьбы (НТЦ РЭБ), самостоятельно обнаружит и обезвредит дроны-разведчики.
30.12.2016 0 СМИ: в России появится "Репеллент", способный подавить дроны-разведчики
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
- 30.12.2016
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Воронежским акционерным самолетостроительным обществом (ПАО "ВАСО") завершен важный этап агрегатной сборки первого опытного (летного образца) легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Была выполнена стыковка агрегатов фюзеляжа воздушного судна, проведены выемка фюзеляжа из стапеля и его установка на перекаточное шасси для завершения работ по фюзеляжу и с последующей транспортировкой в цех окончательной сборки.
Оборонные предприятия РФ передали армии более 100 военных самолетов в 2016 году
- 30.12.2016
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Также отмечается, что предприятия страны передали флоту шесть боевых кораблей различного назначения
Более 100 военных самолетов и 180 вертолетов получила российская армия от оборонно-промышленного комплекса в этом году. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24" .
Авиацию Северного флота пополнили новейшие многоцелевые истребители Су-30СМ
- 30.12.2016
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На Северный флот (СФ) 28 декабря прибыла первая партия новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ. На аэродроме Североморск-3 состоялось построение личного состава военного гарнизона для встречи самолетов, совершивших перелет из Иркутска.
ОАО «Ил» успешно выполнило госконтракт на серийную модернизацию очередной партии противолодочных самолетов Ил-38Н
- 30.12.2016
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В рамках исполнения государственного контракта на серийную модернизацию очередной партии противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации ВМФ России до уровня Ил-38Н, АК им. С.В.Ильюшина успешно завершил ремонт и модернизацию двух самолетов.
Готовься, Америка: грозный российский Су-35 теперь на службе китайских ВВС (The National Interest, США)
- 30.12.2016
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Судя по всему, Россия поставила в Китай первую партию из четырех современных истребителей Су-35
Самолеты прибыли в учебный центр военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая в Цанчжоу, провинция Хэбэй, как раз на Рождество, совершив перелет из Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения (КнААПО). Об этом сообщается в блоге BMPD, публикуемом московским Центром анализа стратегий и технологий.
Госиспытания модернизированного Ил-76 планируется провести в 2017 году
- 30.12.2016
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Модернизированный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-М планируется предъявить на государственные испытания в 2017 году, сообщила в четверг пресс-служба Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина.
ОАК и ОДК получат более 2,3 млрд руб. из дивидендов "Роснефтегаза" на создание Ил-114
- 30.12.2016
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Замглавы Минпромторга РФ Андрей Богинский ранее сообщал, что финансирование проекта по созданию отечественного самолета Ил-114 начнется в IV квартале 2016 года
Правительство РФ поручило Минпромторгу РФ осуществить взносы в уставные капиталы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в размере более 1,51 млрд руб. и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) - 783 млн рублей на реализацию проекта по разработке и серийному производству самолета Ил-114, в том числе на создание двигателя ТВ7-117, говорится в распоряжении правительства.
Самолеты Ту-154 продолжат эксплуатировать после катастрофы в Черном море
- 30.12.2016
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Начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов считает, что парк самолетов Ту-154 после катастрофы над Черным морем будет вновь эксплуатироваться.
СМИ: Чкаловскую авиабазу реорганизуют в Авиационную дивизию особого назначения
- 30.12.2016
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Формирование воссозданной дивизии начнется в 2017 году, пишут "Известия"
Чкаловская авиабаза, в авиапарк которой входил разбившийся в Сочи Ту-154, в следующем году будет реорганизована, на ее базе будет заново создана Авиационная дивизия особого назначения (АДОН). Об этом пишет газета "Известия ".
"Вертолеты России" получили право на ремонт итальянских вертолетов AW189
- 30.12.2016
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"Вертолеты России" получили право осуществлять ремонт и техническое обслуживание итальянских вертолетов AgustaWestland AW189, сообщил в четверг генеральный директор холдинга Александр Михеев.
Работу аварийной комиссии по "Прогрессу" продлили до 9 января
- 30.12.2016
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Это уже третий перенос сроков, ранее итоги работы комиссии планировалось подвести 30 декабря
Работа комиссии по расследованию аварии грузового корабля "Прогресс" продлена, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
К расследованию аварии "Прогресса" привлекли экспертов NASA
- 30.12.2016
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В "Роскосмосе" утверждают, что данный случай оказался исключительно сложным для установления причин нештатной ситуации
Руководство "Роскосмоса" решило привлечь экспертов NASA к расследованию причин аварии ракеты "Союз-У" с транспортным кораблем "Прогресс МС-04", которая произошла 1 декабря этого года. Обращение к американским коллегам за помощью в госкорпорации объясняют особой сложностью аварии.
"Протон Лайт" будет стоить примерно на $10 млн меньше Falcon 9
- 30.12.2016
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Стоимость запуска ракеты-носителя оценивается примерно в $50-55 млн
Стоимость запуска ракеты-носителя "Протон Лайт" оценивается примерно в $50-55 млн, что ниже стоимости ракеты Falcon 9 частной американской компании SpaceX. Об этом сообщил гендиректор НПО "Техномаш" (головное предприятие Роскосмоса) Дмитрий Панов.
Ученые предлагают создать "Лунный ГЛОНАСС" из 18 спутников
- 30.12.2016
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Аппараты предлагается распределить по шести плоскостям орбиты, срок их работы без проведения коррекций под воздействием сил Солнца и Земли составит около 1,5 года
Лунная навигационная система должна будет насчитывать 18 космических аппаратов, равномерно распределенных по орбите естественного спутника Земли, чтобы быть видимой с любой его точки, посчитали специалисты НПО им. Лавочкина и Института прикладной математики им. Келдыша.
Изготовление спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" может начаться в 2017 году
- 30.12.2016
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Производство спутников начнется, когда заказчик - государственное предприятие "Космическая связь" - решит вопросы по финансированию проекта
Производство российских спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" для государственного оператора спутниковой связи "Космическая связь" может начаться в 2017 году, сообщил ТАСС гендиректор "Информационных спутниковых систем имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, предприятие - изготовитель этих аппаратов) Николай Тестоедов.
Два новых старта - с Восточного
- 30.12.2016
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В 2017 году в России планируют провести 23 запуска с трех космодромов
В следующем году с Байконура планируется пятнадцать пусков, со стартовых комплексов Плесецкого космодрома - шесть и еще два с Восточного. Об этом заявил в среду, 28 декабря, вице-премьер России Дмитрий Рогозин на заседании специальной комиссии по вопросам строительства нового российского космодрома на Дальнем Востоке.
Космодром Восточный может остаться без электричества из-за долга "Дальспецстроя"
- 30.12.2016
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Энергетики надеются, что руководство "Дальспецстроя" и Роскосмоса найдет возможность осуществить расчеты в оставшиеся дни декабря
"Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) намерена с 9 января 2017 года усилить ограничительные санкции в отношении задолжавшего за электроэнергию 17 млн рублей "Дальспецстроя", которые могут затронуть объекты космодрома Восточный, сообщает пресс-служба ДЭК.
Центр судоремонта «Звёздочка» поставил винты для арктических судов
- 30.12.2016
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Центр судоремонта «Звездочка» (входит в состав Объединенную судостроительную корпорацию) выполнил поставку комплектов гребных винтов для компании ABB Oy Marine and Ports (Финляндия). Центр пропульсивных систем «Звездочки» на протяжении длительного времени является партнером финской компании, поставляющей на верфи всего мира свои движительно-рулевые комплексы типа AZIPOD.
Авианосец "Адмирал Кузнецов" встретит Новый год в Средиземном море
- 30.12.2016
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Авианосец "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ряд других кораблей и судов Северного флота (СФ) встретят Новый год на боевой службе в Средиземном море, сообщает в четверг пресс-служба СФ.
От крейсеров до подлодок
- 30.12.2016
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Боевой состав российского ВМФ существенно обновляется и модернизируется
Центр судоремонта "Звёздочка", входящий в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация", в Северодвинске завершил заводской ремонт ракетного крейсера "Маршал Устинов".
Фрегаты 22350 первыми получат российские двигатели вместо украинских
- 30.12.2016
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Новейшие фрегаты проекта 22350 первыми получат российские газотурбинные двигатели производства НПО "Сатурн", разработанные для замены украинских аналогов, сообщил РИА Новости в четверг президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Прокуратура поймала Чубайса
- 30.12.2016
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Генпрокуратура требует от "Роснано" устранить нарушения законодательства о закупках
По итогам прокурорской проверки в "Роснано" выявлены "нарушения законодательства в части оплаты заказчиками обязательств по заключенным с предпринимателями договорам". Выплаты своим контрагентам компания осуществляла с задержками от двух рабочих дней до одного года. Генпрокуратура вынесла представление об устранении нарушений, сделать это необходимо в течение месяца. За неисполнение требований прокуратуры топ-менеджерам компании грозит штраф.
В ходе испытаний украинских БТР-4М в Индонезии выявлены недостатки
- 30.12.2016
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Как сообщает Ridzwan Rahmat в публикации «Indonesia reconsiders further acquisition of BTR-4 APCs after early trials», размещенной изданием "Jane's Defence Weekly", Корпус морской пехоты (КМП) Индонезии провел первый этап испытаний украинского бронетранспортера БТР-4М, однако после них пересматривает возможность продолжения закупок. Об этом изданию сообщил источник в КМП.
Бронепрезидент Украины пошел на экспорт
- 30.12.2016
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Кабинет министров Украины в четверг принял одно не слишком примечательное, но важное для себя решение – ПАО «Завод «Ленинская кузница» отныне имеет право на экспорт и импорт продукции военного назначения. А попробовали бы министры не проголосовать за это… Мало бы точно не показалось. Ведь «Ленинская кузница» (кстати, это единственное предприятие «незалежной», которого не коснулась декоммунизация) принадлежит лично президенту Украины Петру Порошенко.
СМИ: бывший премьер Британии Кэмерон может стать генсеком НАТО
- 30.12.2016
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Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считается одним из самых вероятных претендентов на пост генерального секретаря НАТО, пишет газета Daily Mail со ссылкой на неназванных чиновников. По их мнению, если премьер Британии Тереза Мэй предложит Кэмерона на эту должность, которая предполагает зарплату более 260 тысяч евро, кандидатуру экс-премьера многие поддержат.
ЦРУ стоит на пороге кадровых потрясений
- 30.12.2016
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Как пишет французский бюллетень «Intelligence online» в статье «La CIA attend sa purge», имеющее отличное мнение от Дональда Трампа почти по всем международным вопросам Центральное разведывательное управление США ожидает одну из самых крупных чисток в своей истории после инаугурации нового президента 20 января 2017 года.
Американцы испытали серийную версию бюджетного штурмовика
- 30.12.2016
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Серийная версия бюджетного штурмового самолета Scorpion 22 декабря 2016 года совершила первый полет. Как сообщает Flightglobal, самолет с бортовым номером N530TX провел в воздухе 1 час 42 минуты. За это время летчики-испытатели проверили работу бортового оборудования самолета и летные характеристики.
Китайские военные получили новый транспортник
- 30.12.2016
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Народно-освободительная армия Китая приняла на вооружение новые военно-транспортные самолеты Y-9. Как сообщает портал China Military, первый такой транспортник был поставлен китайским военным 22 декабря текущего года. Новые самолеты будут использоваться армейской авиацией вооруженных сил Китая.
Хорватия выберет новый истребитель из двух вариантов: JAS-39C/D «Грипен» или FA-50
- 30.12.2016
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Тендерная комиссия военного ведомства Хорватии рекомендовала министру обороны в рамках проекта закупки новых истребителей сделать выбор между шведским JAS-39C/D «Грипен» и южнокорейским FA-50. По информации ресурса Jutarnji.hr, соответствующее заключение и рекомендации были переданы министру обороны экспертно-консультативной группой, состоящей из отставных генералов.
ВВС Индии нуждаются в 200 новых средних истребителях
- 30.12.2016
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28 декабря уходящий с поста командующего ВВС Индии маршал авиации Аруп Раха (Arup Raha) заявил, что 36 истребителей Rafale для военной авиации страны очень мало, истребителей среднего класса (medium-weight fighters) нужно, по меньшей мере, 200 единиц.
«Эрбас дифенз энд спейс» передала ВВС Мали самолет C-295W
- 30.12.2016
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Военно-воздушные силы Мали получили первый новый самолет ВТА C-295W производства компании «Эрбас дифенз энд спейс» (Airbus Defence and Space). Как сообщает «Джейнс дифенз уикли» со ссылкой на свои источники, ранее самолет был официально передан представителям ВВС Мали на предприятии «Эрбас дифенс энд спейс» в Севилье.
Китай намерен осуществить первую в истории человечества мягкую посадку зонда на обратной стороне Луны приблизительно в 2018 году
- 30.12.2016
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Китай запустит лунный зонд "Чанъэ-4" приблизительно в 2018 году. Он должен будет осуществить первую в истории человечества мягкую посадку на обратной стороне Луны. Об этом говорится в Белой книге "Космическая деятельность Китая в 2016 году", опубликованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР.
В течение ближайших пяти лет Китай приступит к разработке новой ракеты-носителя большой грузоподъемности
- 30.12.2016
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В течение ближайших пяти лет Китай планирует разработать и запустить в космос безвредную для окружающей среды ракету-носитель средней грузоподъемности, а также начать разработку ракеты-носителя большой грузоподъемности. Об этом говорится в Белой книге "Космическая деятельность Китая в 2016 году", опубликованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР.
В ближайшие пять лет Китай запустит грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1"
- 30.12.2016
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В ближайшие пять лет Китай намерен запустить грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1" и совершить его стыковку с действующей на орбите космической лабораторией "Тяньгун-2". Об этом говорится в Белой книге "Космическая деятельность Китая в 2016 году", опубликованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР.
Китай запустил спутники дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением
- 30.12.2016
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В среду Китай запустил спутники дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением. В 11:23 по пекинскому времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси /Северный Китай/ с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" был произведен успешный запуск двух спутников дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением SuperView-1 01/02.
Китай ввел в коммерческую эксплуатацию новый картографический спутник
- 30.12.2016
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Китай 26 декабря передал контроль над картографическим спутником гражданского назначения "Цзыюань-3-02" его основному пользователю -- Государственному управлению геодезии и картографии КНР. До этого спутник, который был запущен 30 мая с космодрома "Тайюань", провел на орбите более 200 дней. Таким образом, Китай ввел в коммерческую эксплуатацию новый картографический спутник.
«Рейнметалл» получила заказ на модернизацию ББМ «Фукс» ВС Германии
- 30.12.2016
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Компания «Рейнметалл AG» (Rheinmetall AG) объявила о заключении с Федеральным ведомством Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) контракта на модернизацию 90 ББМ «Фукс»/«Фокс» (Fuchs/Fox).
Литовские САУ PzH 2000 пройдут модернизацию
- 30.12.2016
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Немецкая компания KMW планирует провести модернизацию литовских САУ PzH 2000 на сумму 10,5 млн евро. Артсистемы были приобретены в 2015 году из наличия бундесвера. Будут модернизированы 16 САУ и две учебные машины.
ВМС США получат улучшенную торпеду Мк48
- 30.12.2016
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ВМС США получат улучшенную версию "почтенной" тяжелой самонаводящейся торпеды Mark 48, состоящей на вооружении американских подводных лодок с 1970-х годов и постоянно совершенствующейся для отражения новых угроз.
Таинственная северокорейская субмарина готова к бою?
- 30.12.2016
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Снимки с американских военных спутников показывают, что вооружённая ракетами подводная лодка КНДР готова к выходу в море. Ещё в прошлом году военные эксперты обнаружили на судостроительной верфи Синпо в провинции Хамген-Пукто на северо-востоке Северной Кореи загадочную субмарину, на которой были заметны вертикальные пусковые шахты для баллистических или крылатых ракет.
Американские наводчики получат шлемы дополненной реальности
- 30.12.2016
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Научно-исследовательское управление ВМС США представило шлем с очками дополненной реальности, разрабатываемый специально для наводчиков корабельных артиллерийских орудий. Как сообщает Defense Aerospace, такие очки позволят существенно увеличить точность артиллерийского и пулеметного огня.
Китайская термоядерная установка нулевой мощности впервые достигла критического состояния
- 30.12.2016
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Китайская термоядерная установка нулевой мощности "Циминсин II" /"Предрассветные звезды II"/ в прошлую пятницу впервые вышла в критическое состояние. Об этом сообщили корр. информационного агентства Синьхуа в Китайской корпорации ядерной промышленности /CNNC/.