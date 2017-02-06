Кадровый состав предприятий военно-промышленного комплекса необходимо не только восстанавливать, но и омолаживать, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в НПО "СПЛАВ". В пятницу министр обороны посетил цеха НПО "СПЛАВ" в Туле, где производятся реактивные и тяжелые огнеметные системы вооружения.
Новость дня за 03 Февраля
Как устроена новейшая российская БМП "Курганец-25"
Новость дня за 02 Февраля
Каким стал сирийский год для новейшего истребителя Су-35
Шойгу призвал омолаживать кадровый состав предприятий ВПК
- 06.02.2017
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Сирия стала полигоном для испытания новейших разработок российского ВПК
- 06.02.2017
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Отечественный ВПК совершил рывок вперед, в первую очередь благодаря масштабной программе перевооружения армии и расширению рынков сбыта. Но свою роль сыграла и война в Сирии, в рамках которой были протестированы некоторые новейшие отечественные разработки. Чем сможет похвастаться армия России уже в ближайшем будущем?
"Make in India открывает новые возможности для российской промышленности"
- 06.02.2017
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Российский иноязычный веб-ресурс "Russia Beyond The Headlines" опубликовал на английском языке материал заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий (Центра АСТ) Константина Макиенко "Make in India is an ideal platform for the Russian defence industry: expert", посвященный перспективам российско-индийского военно-технического сотрудничества в свете активно пропагандируемого в последнее время на правительственном уровне в Индии лозунга "Make in India". Блог BMPD предлагает авторский вариант русского текста этого материала.
Гособоронзаказ для ульяновских заводов увеличили в пять раз в 2017 году
- 06.02.2017
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Сумма государственного оборонного заказа для предприятий и заводов Ульяновской области в 2017 году увеличена в пять раз по сравнению с 2016 годом, сообщило региональное правительство. По итогам 2016 года предприятия области работали над выполнением 35 прямых госконтрактов на сумму 15,862 миллиарда рублей.
Гособоронзаказ: Установлен запрет на допуск иностранных товаров для нужд обороны
- 06.02.2017
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Гособоронзаказ: Установлен запрет на допуск иностранных товаров для нужд обороны
Правительством России в соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального закона о контрактной системе установлен запрет на допуск иностранных товаров, работ и услуг, выполняемых иностранными лицами для нужд обороны страны и безопасности государства.
Развитие ОПК: Системе образования необходимы амбициозные задачи
- 06.02.2017
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Для решения задач по диверсификации и наращиванию объемов продукции гражданского и двойного назначения российскому ОПК необходимы инженеры-исследователи, конструкторы, разработчики и проектировщики, разбирающиеся в технологиях для новых рынков.
Развитие ОПК: Создается федеральный центр развития станкостроения
- 06.02.2017
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При содействии коллегии Военно-промышленной комиссии РФ появится Федеральный центр развития станкостроения. Центр планируется сформировать на базе МГТУ «СТАНКИН» на принципах государственно-частного партнерства.
В Арктике в феврале испытают новую и перспективную технику для армии РФ
- 06.02.2017
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Техника и личный состав экспедиции уже доставлены на место для подготовки к совершению марша
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ и представители промышленности проведут в середине февраля испытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники для российской армии в Арктической зоне. Об этом сообщил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
У Росгвардии — новое оружие
- 06.02.2017
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Национальная гвардия Российской Федерации продемонстрировала новинки своего арсенала. 3 февраля, «Российская газета» сообщила о том, что на территории одной из частей ведомства прошла презентация нового оружия росгвардейцев, в числе которого — новый ручной гранатомёт ГМ-94.
Секретный пулемет России
- 06.02.2017
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Сегодня оружейный завод им. Дегтярева подготовил первую партию новейших пулеметов. Большая часть ТТХ нового российского оружия на данный момент засекречена. Тем не менее, специалисты завода поделились с прессой некоторыми характеристиками и подробностями производства.
25% акций Концерна «Калашников» могут быть проданы частным акционерам
- 06.02.2017
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В результате сделки Ростех получит дополнительные финансовые ресурсы
Руководство Госкорпорации Ростех одобрило вынесение на рассмотрение Набсовета вопроса о продаже пакета акций Концерна «Калашников» в размере 26% минус одна акция частным акционерам – Андрею Бокареву, Алексею Криворучко и Искандеру Махмудову.
Почти все военнослужащие Сухопутных войск к 2020 году могут получить экипировку "Ратник"
- 06.02.2017
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В 2017 году для Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты будут закуплены 50 тыс. комплектов новой экипировки, сообщил ранее главком СВ ВС РФ Олег Салюков
Практически все военнослужащие Сухопутных войск (СВ) ВС РФ к 2020 году могут получить комплект боевой экипировки солдата "Ратник".
Рейдовый рюкзак экипировки "Ратник" модернизировали
- 06.02.2017
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Экипировка солдата будущего "Ратник" с 2017 года будет оснащаться новым рейдовым рюкзаком, доработанным в соответствии с пожеланиями военнослужащих, сообщил в субботу председатель Военно-научного комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта.
Конашенков: Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг "Патриота" в Севастополе
- 06.02.2017
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Генерал подчеркнул, что проект парка "Патриот" предполагает бережное отношение к экологии и сохранению исторического облика городов
Минобороны РФ не намерено участвовать в конфликтной ситуации вокруг строительства парка "Патриот" в Севастополе. Об этом заявил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Рогозин призвал наращивать выпуск отечественной техники для боевой и гражданской авиации
- 06.02.2017
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Сирийское небо показало, что очень много было сделано правильно за последнее время, считает вице-премьер РФ
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин призвал наращивать выпуск отечественной техники для боевой авиации, а также предпринимать меры для того, чтобы и в гражданском секторе отечественные производители были на передовых позициях.
Какой автомат станет главным для армии России
- 06.02.2017
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В 2017 году завершатся войсковые испытания двух новых автоматов АЕК-971 и АК-12. Один из них придет на смену старому доброму автомату Калашникова. Но вот какой именно вариант предпочтут военные - пока вопрос. Эксперт телеканала "Звезда" изучил плюсы и минусы каждого претендента.
Меликов уточнил задачи Росгвардии
- 06.02.2017
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Подразделения Национальной гвардии предназначены не для того, чтобы пресекать и разгонять несанкционированные митинги, а для того, чтобы задерживать зачинщиков массовых беспорядков, сообщил в пятницу на пресс-конференции первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.
06.02.2017 0 Сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии получат статус военнослужащих в 2018 году
06.02.2017 0 Сотрудники ОМОН и СОБР провели более 10 тысяч спецопераций в 2016 году
Росгвардия не планирует отправлять сотрудников в командировки за рубеж
- 06.02.2017
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Росгвардия не планирует отправлять своих сотрудников в служебные командировки за рубеж, в том числе страны Ближнего Востока, сообщил в пятницу на пресс-конференции первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.
СМИ: российский спецназ получил "вторую кожу"
- 06.02.2017
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"Вежливые люди", бойцы спецназа ФСБ и Росгвардии получили уникальное российское термобелье, пишет газета "Известия". Комплект "Фантом" создан и выпускается группой компаний "Кондор". Уникальная разработка вентилирует тело военнослужащего при движении, сохраняет тепло при остановке, а также компенсирует при длительных физических нагрузках потерю энергии.
Более 500 человек поступили на контрактную службу в войска ВВО
- 06.02.2017
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Более 500 человек поступили на военную службу по контракту в войска Восточного военного округа (ВВО) с начала 2017 года, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев. Как ранее сообщалось, в 2017 году на территории планируется направить в войска ВВО более 11 тысяч военнослужащих с Дальнего Востока и Восточной Сибири.
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
- 06.02.2017
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В Приморском крае началась подготовка бригады морской пехоты к участию в Армейских играх — 2017
Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) участвовали в тактических учениях с боевой стрельбой на полигоне Бамбурово в Приморском крае.
Вход на Всемирные военные игры в Сочи будет бесплатным
- 06.02.2017
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Как рассказал начальник ЦСКА Михаил Барышев, трансляции соревнований можно будет посмотреть на "Матч ТВ"
Вход на третьи зимние Всемирные военные игры будет совершенно бесплатным. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаил Барышев.
06.02.2017 0 Лыжники Ди Чента и Черноусов выступят на Всемирных военных играх в Сочи
Начальник ЦСКА: Всемирные военные игры в Сочи станут спортивным праздником
- 06.02.2017
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Михаил Барышев отметил, что уже практически все готово для проведения турнира
Третьи зимние Всемирные военные игры, которые пройдут в Сочи, станут настоящим спортивным праздником. Такое мнение высказал на пресс-конференции в ТАСС начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаил Барышев.
Чемпионы танкового биатлона впервые вышли на гонки стреляющих лыжников под Челябинском
- 06.02.2017
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Военнослужащие экипированы зимним обмундированием и лыжами армейского образца
Солдаты и офицеры 90-й гвардейской Витебско-Новгородской танковой дивизии, недавно сформированной на Урале, впервые принимают участие в соревнованиях по армейскому биатлону. Об этом сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
Кавказ усилили артиллерией
- 06.02.2017
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Минобороны возродило знаменитую урюпинскую бригаду
Российское военное ведомство развернуло в Южном военном округе новую 227-ю артиллерийскую бригаду (АБр). Дислоцируется воинская часть в столице Адыгеи Майкопе. Помимо дальнобойных гаубиц, реактивных систем залпового огня и противотанковых комплексов бригада оснащается беспилотниками, разведывательными комплексами и автоматизированными системами управления (АСУ).
Военный совет ЗВО назвал основную задачу 2017 года
- 06.02.2017
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Военный совет Западного военного округа (ЗВО) определил основной задачей на 2017 год подготовку войск и сил к совместным стратегическим командно-штабным учениям "Запад-2017", которые пройдут в сентябре на нескольких полигонах Белоруссии и России, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
Академики обсудили будущие самолеты и ракеты
- 06.02.2017
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Речь шла о создании экспертных систем поддержки экипажа при ведении воздушных боев
2 февраля, под руководством академика Российской академии наук (РАН), заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Юрия Михайлова прошло заседание научно-технического совета ВПК, на котором было предложено рассмотреть использование магнитоплазмодинамического двигателя в ракетно-космической технике.
Лукашенко предложил России дать Белоруссии самолеты вместо создания авиабазы
- 06.02.2017
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Вместо того чтобы создавать в Белоруссии свою авиабазу, России следует передать Минску боевые самолеты. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости. Вопрос создания постоянной российской авиабазы в Белоруссии активно обсуждается с начала 2010-х годов.
СМИ: Минск подтверждает планы о закупке в 2017 году российских Су-30СМ
- 06.02.2017
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О планах по закупке не менее эскадрильи Су-30СМ ранее заявлял командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии генерал-майор Олег Двигалев
Белоруссия планирует начать в этом году закупку для своих ВВС и войск ПВО российских истребителей Су-30СМ. Об этом сообщил генерал-майор ВС Белоруссии Игорь Лотенков.
В Минобороны Сербии заявили, что Россия передаст шесть МиГ-29 до мая
- 06.02.2017
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Россия до конца апреля передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, которые пройдут ремонт и модернизацию и станут в строй ВВС и ПВО республики, сообщило в воскресенье информагентство Танюг со ссылкой на оборонное ведомство страны.
ВВС Алжира в ближайшее время приступят к приемке первой пары вертолетов Ми-26Т2 по второму контракту с Россией
- 06.02.2017
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Военно-воздушные силы Алжира в ближайшее время приступят к приемке второй партии российских тяжелых транспортных вертолетов Ми-26Т2. Как сообщает ресурс Defenceweb.co.za, два вертолета Ми-26Т2 были засняты споттерами в Италии в конце января в ходе их транзитного перелета в Алжир.
Ка-92 побьет рекорд скорости всех ранее существовавших
- 06.02.2017
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В наше время трудно представить жизнь без воздушного транспорта. Большую долю задач, поставленных перед авиацией, выполняют вертолёты. От первой модели вертолёта, созданной более двухсот лет тому назад великим русским ученым М. В. Ломоносовым, до современных многотонных вертолётов - таков путь развития винтокрылых машин.
Рогозин: Киев сам разрушил собственное двигателестроение
- 06.02.2017
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По словам вице-премьера, что двигатели, ранее выпускавшиеся на Украине, теперь производятся в РФ
Украина после переворота на Майдане в 2014 году собственными действиями разрушила производство корабельных двигателей, которое теперь удалось организовать в Рыбинске.
Рогозин: РФ за два года сформировала новую компетенцию в корабельном двигателестроении
- 06.02.2017
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Вице-премьер отметил, что сейчас также стоят задачи, связанные с созданием авиационных двигателей
Россия за минувшие два года предприняла меры по формированию новых компетенций в корабельном двигателестроении. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе осмотра двигателестроительного предприятия НПО "Сатурн", входящего в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).
5 февраля, 2017 На Су-34 установили "Тарантул"
- 06.02.2017
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Тема разработки средств радиоэлектронной разведки и борьбы традиционно проходит под грифом государственной тайны. О разработке средств РЭБ для новейших бомбардировщиков Су-34 крайне мало информации, по ряду источников в сети "Интернет" упоминаются лишь комплексы "Хибины".
Самолет СР-10 продолжает испытания
- 06.02.2017
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Появились свежие фотографии проходящего испытания на аэродроме Кубинка первого летного опытного образца (демонстратора) лёгкого реактивного учебно-тренировочного самолёта СР-10 разработки ООО "Конструкторское бюро "Современные авиационные технологии" (КБ "САТ").
К маю в России будет развернуто производство двигателей для кораблей ВМФ
- 06.02.2017
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За три года практически "с нуля" в России создана целая отрасль корабельного двигателестроения, заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин
Новые корабельные двигатели начнут производить в России с мая этого года, сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин.
Рогозин рассказал о секрете успеха отечественной авиапродукции
- 06.02.2017
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе осмотра двигателестроительного предприятия НПО "Сатурн", рассказал, каким образом отечественная авиапродукция сможет "выдавливать" с российского рынка иностранные самолеты.
Мощности Воронежского авиазавода позволят собирать до 12 Ил-112В в год
- 06.02.2017
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Производственные мощности ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО, входит в состав ОАК), в зависимости от объемов заказа, позволят собирать от восьми до двенадцати легких военно-транспортных самолетов Ил-112В ежегодно, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
В Воронеже собрали первый Ил-112
- 06.02.2017
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В цех окончательной сборки воронежского авиазавода (ВАСО) поступил первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Произведена важнейшая операция в создании самолета - стыковка крыла с фюзеляжем.
До половины комплектующих для МиГ-35 изготовят на нижегородском авиазаводе "Сокол"
- 06.02.2017
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Речь идет о производстве "агрегатов к самолету"
Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" изготовит до 50% комплектующих для новейшего истребителя поколения 4++ МиГ-35, сообщил глава корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
Недостаточно для счастья
- 06.02.2017
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Чего ждать от нового истребителя ОКБ Микояна
Состоявшуюся 27 января 2017 года на заводе РСК МиГ в подмосковных Луховицах выкатку истребителя МиГ-35 можно назвать исторической: замену МиГ-29, снимаемых с вооружения ВВС России, ждали давно. Вместе с тем новая машина стала одной из самых противоречивых разработок последних лет.
Под Хабаровском экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ выполнили стрельбы
- 06.02.2017
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Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ Восточного военного округа (ВВО) выполнили стрельбы на специализированном полигоне "Святогорье", заявил в пятницу начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев. Все летные задания выполнены на оценку "хорошо" как днем, так и темное время суток.
Заключен договор по проекту создания самолета Ил-114-300 на проведение ОКР
- 06.02.2017
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Между ПАО "ОАК" и дочерними предприятиями ОАО "Ил" и АО "РСК "МиГ" заключены договоры в целях проведения опытно-конструкторских работ и подготовки производства по программе модернизации и возобновления серийного производства регионального пассажирского самолета Ил-114-300. Средства федерального бюджета, полученные в качестве взноса в уставный капитал ПАО "ОАК", перечислены в 2016 году ОАО "Ил" и АО "РСК "МиГ" в размере 1 067 млн. руб. и 450 млн. руб. соответственно.
Двигатели РД-33МК штатно отработали в ходе летных испытаний МиГ-35
- 06.02.2017
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Двигатели РД-33МК штатно отработали в ходе первых летных испытаний новейшего истребителя МиГ-35, это подтверждается данными с регистрирующей аппаратуры самолета, сообщает в среду пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).
Выпуск "Аллигаторов" удвоят
- 06.02.2017
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Производство разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" будет увеличено более чем в два раза в связи с началом работы на экспорт, сообщила пресс-служба холдинга "Вертолеты России". На авиазаводе "Прогресс" в Арсеньеве изготовлен первый в 2017 году "Аллигатор", он проходит заводские испытания. Еще несколько фюзеляжей Ка-52 находятся в цехе окончательной сборки. Очередная партия вертолетов будет передана Минобороны в феврале.
Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
- 06.02.2017
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В Минобороны РФ зафиксировали поражение всех целей, самолеты вернулись на аэродромы базирования
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по складам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в районе города Аль-Маядин сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Все цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
ЗАБ-100-65тш «Термит» выжигает позиции боевиков под Аль-Бабом - видео
- 06.02.2017
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Сирийский военный источник сообщил о проведении контртеррористического авиарейда, который был организован сирийской и российской сторонами в восточной части провинции Алеппо. Как сообщается, разведывательные службы обнаружили стратегически важные позиции боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена на территории РФ), которые были расположены к югу от Аль-Баба.
Эксперт рассказал, с чем связаны неудачи в российской космической отрасли
- 06.02.2017
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Проблемы с технологическим контролем на российских предприятиях космической промышленности связаны с падением культуры производства и неспособностью своевременно решать задачи, связанные с развитием технологий, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
"Роскосмос" работает над устранением системных недостатков в отрасли
- 06.02.2017
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Авария "Прогресса МС-04" 1 декабря не позволила сделать 2016 год первым безаварийным для России за 10 с лишним лет. Однако говорить об очередной полосе неудач не стоит, активные изменения в ракетно-космической отрасли, последовавшие за аварией, носят характер устранения системных недостатков, заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
Как на экологию России влияют космические пуски
- 06.02.2017
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Интенсивное освоение космоса может привести к весьма ощутимым воздействиям на околоземную среду
2017-й в России президентским указом объявлен Годом экологии. Говоря о развертывании многоцелевых орбитальных комплексов, планах создания лунной базы, а в будущем и базы на Марсе как резервного дома для человечества, нельзя забывать и о первом и главном доме — Земле и ее экологии.
Роскосмос начнет размещать контракты на закрытой электронной площадке
- 06.02.2017
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"Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" закрыта от общественности. Сейчас корпорация размещает свои контракты на официальном сайте госзакупок
Роскосмос начнет размещать свои контракты на площадке "Автоматизированной системы торгов государственного оборонного заказа", закрытой от общественности, сообщает пресс-служба корпорации.
Росгвардия будет нести службу на Байконуре
- 06.02.2017
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Данное решение потребовало изменений в правительственном постановлении
Военнослужащие Росгвардии будут служить на космодроме Байконур, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Во Вьетнаме открыт скульптурный портрет летчика-космонавта Виктора Горбатко
- 06.02.2017
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Автором скульптурного портрета стал скульптор Виталий Шанов
Скульптурный портрет российского космонавта, дважды Героя Советского Союза, Героя Труда Вьетнама Виктора Горбатко открыт в городе Фанранг центральной вьетнамской провинции Ниньтхуан.
ЦЭНКИ взял на себя руководство субподрядчиками на космодроме Восточный
- 06.02.2017
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Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров надеется на поддержание необходимого темпа работы для обеспечения двух пусков с космодрома в конце 2017 года
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры направил своих специалистов на достройку объектов для ракет-носителей "Союз-2" на космодроме Восточный и взял на себя функции координации и финансирования субподрядчиков, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
"Роскосмос" надеется на тесное сотрудничество с NASA при новой администрации агентства
- 06.02.2017
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Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров считает, что при новой администрации стратегия агентства может быть изменена с целью усиления сотрудничества с другими странами
"Роскосмос" надеется, что новая администрация NASA изменит свою стратегию на более тесное сотрудничество с госкорпорацией и другими аэрокосмическими агентствами, заявил в эфире телеканала "Россия-24" его гендиректор Игорь Комаров.
Россия планирует осуществить семь пусков ракет "Протон-М" в 2017 году
- 06.02.2017
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Гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров заявил, что все ракеты-носители "Протон-М", которые в 2017 году должны быть запущены по гособоронзаказу, имеются в наличии
Pоссия планирует в 2017 году провести семь пусков ракет-носителей "Протон-М" с космодрома Байконур, заявил в эфире телеканала "Россия-24" гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
СМИ: первый коммерческий пуск "Протона" намечен на апрель
- 06.02.2017
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Как сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров, это никак не затронет федеральную программу
Первый коммерческий запуск ракеты-носителя "Протон-М" после проверок двигателей намечен на начало апреля этого года, сообщил глава госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров в интервью телеканалу "Россия 24" .
Роскосмос разработал программу выявления дефектов сборки ракет-носителей "Союз"
- 06.02.2017
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Генеральный директор госкорпорации Игорь Комаров заявил, что с учетом проверок, которые были сделаны, были приняты дополнительные меры
Роскосмос разработал специальную программу, призванную обеспечить повышение качества сборки ракет-носителей типа "Союз". Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Игорь Комаров в интервью телеканалу "Россия 24" .
В Роскосмосе заявили, что авария ракеты "Союз-У" была уникальной
- 06.02.2017
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Все процессы, которые протекали в аварии, продолжались порядка 40 микросекунд, заявил гендиректор госкорпорации Игорь Комаров
Авария ракеты-носителя "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-04" была уникальной по скоротечности - она произошла за четыре сотых секунды, заявил в эфире телеканала "Россия-24" гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
Роскосмос: расследование аварии "Прогресса" - пример тесного сотрудничества РФ и США
- 06.02.2017
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Глава госкорпорации Игорь Комаров выразил надежду на то, что сотрудничество двух стран в космической сфере расширится с приходом к власти новой администрации президента Дональда Трампа
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров считает сотрудничество России и США по расследованию причин аварии грузового корабля "Прогресс МС-04" примером успешного взаимодействия между странами в области космоса.
Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"
- 06.02.2017
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Замдиректора Института космических исследований РАН Михаил Павлинский заявил, что полученная карта будет с рекордной чувствительностью
Орбитальная рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ" позволит ученым за четыре года получить полную карту неба с рекордной чувствительностью. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Института космических исследований РАН Михаил Павлинский.
Вопросы космической погоды вошли в программу предупреждения об угрозах из космоса
- 06.02.2017
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Отмечается, что плохо прогнозируемые изменения активности Солнца представляют угрозу серьезных потерь, прежде всего, в сфере производственной деятельности
Проблема космической погоды вошла в программу по созданию отечественной системы предупреждения об угрозах из космоса, сообщил в пятницу ТАСС научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов в ходе научной конференции "Физика Космоса", которая проходит на базе Коуровской астрономической обсерватории им. К. А. Бархатовой в Свердловской области.
Стоимость немецкого телескопа eRosita составила €90 млн
- 06.02.2017
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Телескоп позволит изучить скопления галактик, черные дыры и получить данные о природе темной материи
Стоимость немецкого телескопа eRosita для российско-европейской обсерватории "Спектр-РГ" составила €90 млн, сообщил в пятницу журналистам научный руководитель проекта Петер Предель.
В Ленинградской области завершились тактические учения С-300
- 06.02.2017
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Тактические учения с зенитно-ракетным дивизионом войск ПВО С-300 Западного военного округа завершились в Ленинградской области, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
06.02.2017 0 Комплексы С-300 провели условные пуски ракет в Ленинградской области
На Алтае начались учения с выводом на позиции пусковых установок "Тополь"
- 06.02.2017
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Учения с выводом на позиции пусковых установок "Тополь" начались в барнаульском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает военное ведомство РФ. "В Барнаульском соединении РВСН началось учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК "Тополь" на полевые позиции", - говорится в сообщении.
Александр Леонов: "Все параметры, которые закладывались при создании совместной крылатой ракеты "БраМос", достигнуты или перекрыты"
- 06.02.2017
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Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" в последние годы демонстрирует устойчивые темпы роста. В зоне ее ответственности - разработка и производство крылатых ракет морского и наземного базирования, жидкостные баллистические ракеты и космические комплексы наблюдения. Об основных направлениях деятельности и перспективах одной из ведущих фирм ракетно-космической отрасли "Интерфаксу-АВН" рассказал генеральный директор - генеральный конструктор ОАО "ВПК "НПО машиностроения" Александр Леонов.
«Подсолнухи» апокалипсиса
- 06.02.2017
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Россия создает группировку РЛС для обнаружения крылатых ракет за 2 тыс. км от границ
Россия планирует создать группировку РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер» и «Подсолнух» по периметру всей границы. Это позволит обнаруживать и сопровождать крылатые ракеты, самолеты и корабли с ядерным оружием на дальности 1500–2000 км от российской территории. Создать уникальное оборудование удалось благодаря наработкам еще советского проекта «Дуга» — с гигантским локатором возле Чернобыльской АЭС.
ОАО «Тульский патронный завод» обрел нового акционера
- 06.02.2017
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Игорь Ротенберг приобрел 46,176% акций ОАО «Тульский патронный завод», следует из сообщения предприятия, размещенного на сервере раскрытия корпоративной информации. Согласно материалу, Ротенберг приобрел 96008 акций.
На вооружение инженерной войсковой части ВВО поступит новый понтонно-мостовой парк ПМП-М
- 06.02.2017
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Новый понтонно-мостовой парк ПМП-М поступит на вооружение инженерной войсковой части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае. Модернизированный комплекс отличается от своего предшественника спрямленной палубой берегового звена, а также наличием комплекта гидродинамических щитов Савельева и такелажного паромного устройства, позволяющих использовать парк на реках с большой скоростью течения.
Что произойдет, если самые мощные атомные ракетоносцы России и Америки вступят в бой? (The National Interest, США)
- 06.02.2017
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После окончания холодной войны подводный флот США стал бесспорным хозяином морских глубин. Моряки атомного подводного флота, являющиеся элитой ВМС, стали свидетелями того, как лодки их вероятного противника ржавели у пирсов, поскольку недавно образованная Российская Федерация была не в состоянии их обслуживать и ремонтировать.
Министерству обороны России сдан парадно-разъездной катер "Сапсан"
- 06.02.2017
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27 января 2017 года АО "Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область; предприятие входит в состав дивизиона VBTH международной транспортной группы UCL Holding) подписало Акт приема-передачи заказчику - Министерству обороны России - головного построенного на этом предприятии рейдового разъездного катера (катера связи) "Сапсан" (заводской номер 3704) проекта 21270.
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
- 06.02.2017
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Корабельная группа Северного флота выполняла задачи в восточной части Средиземного моря с 8 ноября 2016 года, истребители наносили удары по штабам террористов в Сирии
Экипажи авиации Северного флота (СФ) совершили перелет с авианосца "Адмирал Кузнецов" на аэродром базирования в Мурманской области. Военный эксперт рассказал ТАСС, как строится логистика возвращения корабельной авианосной группировки и когда ожидать прибытия авианосца в Североморск после сирийского похода.
Первые истребители МиГ-29К "Адмирала Кузнецова" вернулись в Североморск
- 06.02.2017
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Авианосная группа выполняла задачи в Средиземном море, в частности, у берегов Сирии
Первая группа летчиков палубной авиации Северного флота (СФ) совершила перелет с тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов" на аэродром базирования в Мурманской области после успешного выполнения поставленных задач в Сирии. Первыми прибыли экипажи четырех истребителей и трех вертолетов.
06.02.2017 0 Первая группа летчиков отправилась с "Адмирала Кузнецова" под Мурманск
В Мраморное море вошел российский военный корабль "Цезарь Куников"
- 06.02.2017
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Российский десантный корабль "Цезарь Куников" вошел в Мраморное море утром в пятницу, передает телеканал CNN Turk. По данным канала, 112-метровый военный корабль с бортовым номером 158 вошел из Эгейского моря в пролив Дарданеллы в 07.30 по местному времени (совпадает с московским).
На Камчатке командующий ТОФ проверил готовность авиации и ПВО
- 06.02.2017
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Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц проверил боевую готовность соединений морской авиации и противовоздушной обороны на Камчатке, сообщил в пятницу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.
Вертолёты Тихоокеанского флота отработали поиск подлодки
- 06.02.2017
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Экипажи палубных вертолетов Ка-27 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота РФ (ТОФ) отработали противолодочные и поисково-спасательные задачи на морских полигонах флота, сообщил журналистам представитель Восточного военного округа по флоту Владимир Матвеев.
Украина может принять участие в разработке турецкого оружия
- 06.02.2017
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Украинская государственная компания ""Укроборонпром", занимающаяся экспортом/импортом военной техники и продукции двойного назначения, планирует открыть представительство в Турции. Такое заявление сделал заместитель руководителя компании Денис Хурак, однако не раскрыл содержание и потенциал программ двустороннего сотрудничества между двумя странами в оборонной сфере.
ВСУ получат вторую партию "Дозоров"
- 06.02.2017
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Вооруженные силы Украины заказали очередную партию БТР "Дозор-Б", сообщил концерн "Укроборонпром" 1 февраля. "Дозор-Б" представляет собой легкий бронетранспортер и разработан ГП "Львовский бронетанковый завод" (отделение "Укроборонпрома").
Маккейн призвал США поставлять Киеву противотанковые ракетные комплексы
- 06.02.2017
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Президент США Дональд Трамп должен предоставить правительственным силам Украины противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявил РИА Новости глава комитета по вооруженным силам сената Джон Маккейн. Ранее сообщалось, что Маккейн обратился к президенту Трампу в письме с просьбой предоставить Украине летальное оружие.
Лавров в телеграмме Тиллерсону выразил надежду на конструктивный диалог
- 06.02.2017
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в телеграмме новому госсекретарю США Рексу Тиллерсону выразил надежду на конструктивный диалог Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Лавров и глава МИД Италии обсудили график контактов на высшем уровне
- 06.02.2017
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Главы МИД РФ и Италии Сергей Лавров и Анджелино Альфано обсудили по телефону в пятницу график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, говорится в сообщении МИД РФ. В МИД РФ сообщили также, что министры обменялись мнениями о состоянии дел в отношениях между Россией и Западом, о задачах борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов.
Минобороны РФ опровергло сообщения Al Jazeera о гибели российских военных в Сирии
- 06.02.2017
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В ведомстве сообщение телеканала назвали "очередным информационным вбросом"
Сообщения катарского телеканала Al Jazeera о гибели российских военных в Сирии являются "вбросом", все военнослужащие на территории Сирийской Арабской Республики живы и здоровы. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Газета Sunday Times назвала британские ВС неэффективными при серьезном нападении на страну
- 06.02.2017
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По мнению издания, технические данные кораблей ВМС королевства, БПЛА и бронетехники создают брешь в обороноспособности армии
Вооруженные силы Великобритании не смогут защитить страну в случае серьезного военного нападения. К такому выводу пришла газета The Sunday Times.
Министры обороны США и Японии намерены установить тесное сотрудничество
- 06.02.2017
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Новый шеф Пентагона Джеймс Мэттис, который находится в Токио с визитом, намерен установить со своей коллегой японским министром обороны Томоми Инадой отношения сотрудничества, об этом он сказал на встрече с ней в субботу.
Макрон намерен создать оборонную систему совместно с ФРГ
- 06.02.2017
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В случае своего избрания на пост президента Франции политик пообещал увеличить число полицейских и реорганизовать разведку страны
Франции надлежит приложить все необходимые усилия к тому, чтобы создать совместно с Германией основы европейской оборонной системы. Об этом заявил бывший министр экономики и кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон. Он выступал на предвыборном митинге в Лионе (центр страны).
Армия не в порядке
- 06.02.2017
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Очередной скандал потряс немецкую армию: министру обороны Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предстоит разбираться с пытками и издевательствами в одной из элитных частей Бундесвера. "Унизительные, оскорбляющие достоинство ритуалы", "брутальные процедуры", садистские издевательства над новобранцами и видеосъемки жестокостей под одобрение старших по званию - такими эпитетами пресса сопровождает рассказ о скандальных событиях в казармах Бундесвера в Пфуллендорфе (округ Зигмаринген, федеральная земля Баден-Вюртемберг).
Сложные времена компании Dassault Aviation
- 06.02.2017
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Как пишет Bruno Trévidic в статье «Dassault Aviation veut réduire le temps de travail pour passer la crise», опубликованной французской газетой "Les Echos", несмотря на коммерческий успех истребителя Dassault Rafale в 2016 году, 2017 год обещает быть довольно непростым для компании Dassault Aviation.
Raytheon и Northrop Grumman выходят из тендера ВВС США по программе Т-Х
- 06.02.2017
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Американская корпорация Northrop Grumman 1 февраля 2017 года официально объявила об отказе (вместе с действовавшей с ней в партнерстве корпорацией BAE Systems) от участия в конкурсе ВВС США по программе Т-Х, предусматривающий замену учебно-тренировочных самолетов повышенной подготовки Northrop T-38.
США закупили 55 истребителей F-35 со скидкой
- 06.02.2017
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Минобороны США закупило у компании Lockheed Martin 55 истребителей F-35 со скидкой 7,5 процентов. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости. Общая сумма экономии, по его словам, составила 455 миллионов долларов.
F-35A против истребителей 4-го поколения. Счет?
- 06.02.2017
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Стелс-истребители F-35A впервые приняли участие в учебных воздушных боях с самолетами четвертого поколения F-15 и F-16, имитировавших "агрессоров", сообщают сегодня ВВС США. В учениях Red Flag 17-1 в Неваде (база Неллис) летали 13 новейших истребителей, в воздухе одновременно находилось и до 24 истребителей четвертого поколения, которые могли 3-4 раза "воскресать" после условного сбития.
ВВС Аргентины продолжают пикирование
- 06.02.2017
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Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Santiago Rivas "Argentina officially suspends fighter replacement programme" , аргентинский министр обороны Хулио Мартинес 1 февраля 2017 года объявил, что после обсуждения с президентом Аргентины Маурисио Макри правительство страны приняло решение приостановить программу приобретения новых истребителей для замены подлежащих списанию старых американских штурмовиков Lockheed Martin (McDonnell Douglas) A-4АR Fightinghawk.
Вооруженные силы Румынии приостановили закупку БЛА «Орбитер-4»
- 06.02.2017
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Румыния приостановила процедуру закупки малоразмерных тактических беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орбитер-4» в связи с протестами, поданными проигравшими претендентами. По информации Flightglobal.com, в начале января 2017 года Министерство обороны Румынии выбрало предложенный израильской компанией «Аэронотикс» (Aeronautics) малоразмерный тактический беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Орбитер-4» для оснащения Сухопутных войск.
Вооруженные силы Казахстана получили четвертый вертолет «Хью-2»
- 06.02.2017
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По информации пресс-службы Центрального командования ВС США (CENTCOM), в ходе церемонии, состоявшейся 27 января в Алма-Ате, американский посол в Казахстане Джордж Крол передал Минобороны страны четвертый вертолет «Хью-2», приобретенный в рамках программы «Иностранные военные продажи».
Китайская летающая лаборатория на базе Ту-204
- 06.02.2017
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На китайском ресурсе "weibo.com" появилась занятная фотография самолета Ту-204, который используется в качестве летающей лаборатории для испытания перспективных бортовых РЛС китайских самолетов нового поколения.
"Дикие коты" значительно нарастили боевой потенциал ВМС Южной Кореи
- 06.02.2017
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ВМС Республики Корея объявили о боеготовности недавно приобретенных четырех морских вертолетов AW159 Wildcat. Один из них был запечатлен выполняющим полеты с борта фрегата Gwangju (последний из серии FFX-I).
Кому послали сигнал пять "Хокаев"? - видео
- 06.02.2017
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Пять самолетов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye сформировали в небе букву V перед посадкой на авиастанцию КМП США в Ивакуни (Япония). Этот самолет оснащен самым современным в мире радаром и обладает бортовыми системами, которые увеличивают возможности США и их союзников в действиях над Тихим океаном.
ИК-камера - панацея от стелс?
- 06.02.2017
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В 2015 году в одном из западных военных форумов поднимался вопрос - эффективна ли инфракрасная система обнаружения и слежения целей (IRST) против стелс-истребителей? Было много статей на эту тему, авторы которых утверждали, что тепловая сигнатура любого самолета является серьезным демаскирующим фактором несмотря на снижение ЭПР в радиолокационном спектре.
Южная Корея получит новую партию ракет AGM-65G-2 Maverick
- 06.02.2017
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Государственный департамент США вынес определение об утверждении возможного контракта по поставке тактических УР класса "воздух-поверхность" AGM-65G-2 Maverick для Южной Кореи. Правительство Южной Кореи запросило поставку 89 ракет, контейнеров и других связанных с ними элементов поддержки на сумму 70 млн долл США.
Spike — ракета на все случаи жизни
- 06.02.2017
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Для американских морских пехотинцев разработана многоцелевая версия ракетного комплекса Spike. 2 февраля, портал navyrecognition.com сообщил о том, что Naval Air Warfare Center Weapons Division (NAWCWD) при Минобороны США модифицировал израильские противотанковые ракеты для поражения воздушных целей.
От "Грома" до "Удара грома"
- 06.02.2017
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Инспекция по вооружениям Польши подписала контракт с компанией Mesko на приобретение переносных ЗРК Piorun (Grom-M) на сумму 232,7 млн долл США. Срок действия контракта 2017-2022 годы и предусматривает поставку 1300 ПЗРК, 420 систем управления огнем, дневных прицелов GR-D и тепловизионных прицелов CTP-1.
"Метеор" - ракета с несравненной кинематикой
- 06.02.2017
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УР воздушного боя завизуальной дальности Meteor создается компанией MBDA и предназначена для оснащения истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, Саудовской Аравии, Германии, Испании, Италии, F-35 ВВС и ВМС Великобритании и Италии, Dassault Rafale ВВС и ВМС Франции, ВВС Индии, Египта и Катара, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции и Чехии.
THAAD-ER против российских и китайских "гиперзвуков"
- 06.02.2017
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16 августа прошлого года компания Lockheed Martin сообщила о возможном создания версии противоракетного комплекса THAAD с увеличенной досягаемостью поражения БР противника, сообщает китайский источник.
США и Япония успешно провели летное испытание ракеты-перехватчика
- 06.02.2017
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США и Япония успешно провели первое летное испытание ракеты-перехватчика SM-3, сообщила в субботу пресс-служба американских ВМС. По ее данным, испытание было проведено на Гавайях в пятницу вечером по местному времени (ранним утром по времени Восточного побережья США).
Эстония приобретет 12 южнокорейских самоходных гаубиц К9
- 06.02.2017
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Как сообщили эстонские СМИ, вооруженные силы Эстонии приняли решение приобрести 12 южнокорейских 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder производства объединения Hanwha Techwin. Предварительное соглашение об этом должен 6 февраля 2017 года во время своего визита в Южную Корею подписать командуюющий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас, после чего будут начаты непосредственно предконтрактные переговоры.
Китайский зенитный ракетный комплекс KS-1CМ в Таиланде
- 06.02.2017
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Как сообщают, в ходе состоявшегося 4 февраля 2017 года дня открытых дверей на авиабазе 7-го крыла Королевских ВВС Таиланда в Сураттхани на юге страны были впервые продемонстрированы элементы полученного Таиландом китайского зенитного ракетного комплекса KS-1CM. Сообщается, что пока что Таиланд получил один дивизион этого ЗРК, включающий одну огневую батарею в составе трех или четырех самоходных пусковых установок.
Эстония купит у Южной Кореи 12 дальнобойных самоходных гаубиц
- 06.02.2017
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Эстония приобретет у Южной Кореи 12 самоходных гаубиц K9 Thunder. На вооружение сил обороны страны самоходные артиллерийские установки (САУ) поступят к 2021 году, сообщает Postimees. Машины, отличающиеся повышенной дальнобойностью, будут приобретены в рамках совместного тендера Эстонии и Финляндии, которая также намерена оснастить свою артиллерию корейскими орудиями.
WSJ: в Falcon 9 выявлен опасный для пилотируемых запусков дефект
- 06.02.2017
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По данным издания, специалисты обнаружили подверженность образованию трещин лопастей турбины, подающей топливо в двигатели ракеты
Конструкция ракеты-носителя Falcon 9 производства американской компании SpaceX имеет производственный дефект, чреватый опасными последствиями для планируемых в будущем запусков астронавтов. Такой предварительный вывод сделали сотрудники Счетной палаты США (аудиторский орган Конгресса), сообщила в четверг газета WSJ .
Британские эсминцы гремят как «ящик гаечных ключей»
- 06.02.2017
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Министерство обороны Великобритании допустило просчеты при строительстве эсминцев проекта 45, корабли издают сильный подводный шум, который может быть замечен российскими подводными лодками, пишет Sunday Times.
Китайский флот бросает вызов США - 500 против 350
- 06.02.2017
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ВМС НОА Китая растут быстрее, чем кто-либо ожидал в мире, пишет тайский источник. На фоне все более воинственной риторики президента США Дональда Трампа в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай отвечает неслыханным ростом своей военно-морской мощи.
Китайский брат "Адмирала Кузнецова"
- 06.02.2017
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Китай спустит на воду свой первый авианосец до конца года
В 2017 году китайцы спустят на воду первый авианесущий крейсер, полностью созданный в Китае. Корабль стал развитием советского проекта 1143.5, по которому на Черноморском судостроительном заводе были созданы ныне действующие российский "Адмирал Кузнецов" и китайский "Ляонин". Новый авианосец не предназначен для ведения боевых действий в удаленных районах мира и будет охранять атомные подлодки в Южно-Китайском море и сдерживать чужую авиацию, считают собеседники "Газеты.Ru".
Норвегия приняла решение закупить шесть подводных лодок у немецкого концерна TKMS
- 06.02.2017
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Как пишет Michel Cabirol в статье «Sous-marins: la Norvège a choisi l'allemand ThyssenKrupp Marine Systems», опубликованной французской газетой "La Tribune", Норвегия приняла решение выбрать германскую судостроительную компанию ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в качестве исполнителя контракта стоимостью 4 млрд евро на строительство четырех (с опционом еще на две) неатомных подводных лодок на основе германского проекта 212.
Американская армия испытала «летающий мотоцикл»
- 06.02.2017
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В ближайшие годы американская пехота может вооружиться «летающими мотоциклами». 17 января портал army.mil сообщил о том, что на армейском полигоне Абердин (штат Мэриленд) прошли испытания прототипа Joint Tactical Aerial Resupply Vehicle (JTARV), более известного как ховербайк, или летающий мотоцикл.
Мэттис пообещал "сокрушительный" ответ в случае ядерной атаки КНДР
- 06.02.2017
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Новый министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил Северную Корею, что если она решит использовать ядерное оружие, ответ будет "эффективным и сокрушительным". Об этом сообщает Reuters. Заявления Мэттиса прозвучали на фоне опасений, что Пхеньян, вероятно, готовится испытать новую баллистическую ракету, что станет вызовом новой администрации США во главе с Дональдом Трампом.