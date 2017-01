0

Как сообщает Ridzwan Rahmat в публикации «Indonesia reconsiders further acquisition of BTR-4 APCs after early trials», размещенной изданием "Jane's Defence Weekly", Корпус морской пехоты (КМП) Индонезии провел первый этап испытаний украинского бронетранспортера БТР-4М, однако после них пересматривает возможность продолжения закупок. Об этом изданию сообщил источник в КМП.