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Аппараты предлагается распределить по шести плоскостям орбиты, срок их работы без проведения коррекций под воздействием сил Солнца и Земли составит около 1,5 года

Лунная навигационная система должна будет насчитывать 18 космических аппаратов, равномерно распределенных по орбите естественного спутника Земли, чтобы быть видимой с любой его точки, посчитали специалисты НПО им. Лавочкина и Института прикладной математики им. Келдыша.