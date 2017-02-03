На первом заседании Комиссии по правовому обеспечению развития предприятий ОПК были обозначены основные направления деятельности. Заседание состоялось под председательством 1-го зампреда комитета ГД РФ по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева.
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Как устроена новейшая российская БМП "Курганец-25"
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Каким стал сирийский год для новейшего истребителя Су-35
Глеб Никитин: требования по импортозамещению в сфере ОПК должны соблюдаться независимо от источника финансирования
- 03.02.2017
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В Минпромторге России состоялось заседание Межведомственной рабочей группы (МРГ) по координации закупок механообрабатывающего оборудования. Главной темой обсуждения, которое прошло под председательством первого замминистра промышленности и торговли РФ Глеба Никитина, стало вступление в силу в январе текущего года постановления правительства №9, подробно регламентирующего порядок закупки товаров иностранного производства при наличии отечественных аналогов для нужд обороны страны и безопасности государства.
ФЗ «О гособоронзаказе» в 2017 году. Игра по-новому?
- 03.02.2017
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Развитие оборонно-промышленного комплекса сегодня одна из приоритетных задач в отечественной экономике. Выступая на заседании военно-промышленной комиссии 26 января, президент Владимир Путин поблагодарил министерства, ведомства, коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса и коллегию ВПК за скоординированную работу, за тот вклад, который они внесли в переоснащение Вооружённых Сил и в укрепление национальной обороноспособности.
Развитие ОПК: Разрабатывается новая программа на 2018-2025 годы
- 03.02.2017
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Правительство России приступило к разработке новой программы развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2025 года. 31 января на совещании по развитию производственных мощностей организаций ОПК для выполнения государственной программы вооружения Дмитрий Медведев публично озвучил планы правительства по разработке новой программы развития оборонно-промышленного комплекса на 2018-2025 годы.
Эксперт дал прогноз по кибератакам на важные объекты в России в 2017 году
- 03.02.2017
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Количество кибератак на критически важные российские объекты в 2017 году значительно вырастет, повысится и их профессиональный уровень, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
25% пакет акций «Концерна Калашников» продадут частным акционерам
- 03.02.2017
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Правление Госкорпорации Ростех одобрило вынесение на рассмотрение Набсовета вопроса о продаже пакета акций Концерна «Калашников» в размере 26% минус 1 акция частным акционерам – Андрею Бокареву и Алексею Криворучко, сообщила пресс-служба Ростеха.
Кадыров сообщил о начале производства легкого вездехода для военных
- 03.02.2017
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Завод "Чеченавто" в феврале приступает к производству трехместного тактического автовездехода - багги, предназначенного для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья. В этом году также планируется выпуск шестиместного багги, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Делегация оборонного комитета Совфеда обсудит в Иране партнерство в ВТС
- 03.02.2017
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Делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности посетит 1-6 марта Иран, среди других вопросов обсудит межпарламентское сотрудничество в сфере ВТС, а также в мирном урегулировании в Сирии, сообщил РИА Новости председатель комитета Виктор Озеров.
Минобороны РФ: для дислокации группировок ВС учитывается геополитическая ситуация
- 03.02.2017
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В ведомстве напомнили о "существенной нестабильности" обстановки в мире
Боевой и численный состав Вооруженных сил РФ и дислокация их межвидовых группировок определяются с учетом геополитической обстановки в мире и многообразия угроз для безопасности страны. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков на специальном сборе начальников кадровых органов.
В Минобороны рассказали, из кого формируют офицерский состав
- 03.02.2017
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Офицерский состав Вооруженных сил России на текущий момент формируется, главным образом, за счет офицеров запаса и контрактников с высшим образованием, заявил в четверг начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
03.02.2017 0 Вооруженные силы России перестраиваются с учетом нестабильности в мире
Высшие офицерские должности в ВС РФ укомплектованы на 95%
- 03.02.2017
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Из 730 позиций, подлежащих замещению высшими офицерами, вакантными сейчас являются только 38, подчеркнул начальник управления президента РФ по вопросам госслужбы и кадров Антон Федоров
Укомплектованность должностей высших офицеров Вооруженных сил РФ составляет 95%. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров Антон Федоров на специальном сборе начальников кадровых органов ВС РФ.
Юнармейцы могут стать "кадровым резервом" для Сухопутных войск
- 03.02.2017
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Юнармейцы могут стать настоящим "кадровым резервом" для суворовских училищ и кадетских корпусов Сухопутных войск, рассказал в четверг главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.
В Росгвардии создали департамент по взаимодействию со СМИ
- 03.02.2017
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Департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества создан в Росгвардии вместо временного информационного центра, сообщает ведомство в четверг.
Путин снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета
- 03.02.2017
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Президент России Владимир Путин своим указом снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета - соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Более полутора миллиардов рублей направлено на техническое перевооружение Улан-Удэнского авиационного завода в 2016 году
- 03.02.2017
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Большая часть суммы была вложена в разработку и реализацию инвестиционных проектов. Комплекс мероприятий, включенных в инвестиционную программу предприятия, направлен на создание современного высокотехнологичного авиастроительного производства и повышение основных показателей эффективности работы, в том числе оптимизацию производственной системы и повышение производительности труда в 1,5 раза.
Новое подразделение АПЗ
- 03.02.2017
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16 января 2017 года генеральным директором Арзамасского приборостроительного завода Олегом Лавричевым подписан приказ о создании обособленного структурного подразделения – производственного департамента (ПД), находящегося в Рязани. Это решение принято в связи с увеличением объёмов производства на заводе и необходимостью привлечения дополнительных производственных мощностей для выполнения договорных обязательств.
На полигоне Прудбой в Волгоградской области мотострелки бригады ЮВО изучают новейший комплекс «Стрелец»
- 03.02.2017
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На полигоне Прудбой в Волгоградской области начались полевые занятия по огневой и тактической подготовке с подразделениями мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО). В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 300 военнослужащих, задействовано более 40 ед. различной боевой техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С».
"Большие пушки" — выбор России (The National Interest, США)
- 03.02.2017
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Одним из наиболее характерных примеров российского способа ведения войны служит широкое применение артиллерии. В Сирии российская артиллерия вдохнула новые силы в правительственные войска, истощенные после нескольких лет ожесточенных боев. На востоке Украины смешанные российско-сепаратистские войска продолжают регулярно обмениваться артиллерийскими ударами с украинской армией.
В Таджикистане российские снайперы стреляли по грецким орехам с 150 метров
- 03.02.2017
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Снайперские подразделения российской 201-й военной базы, расположенной в Таджикистане, отработали поражение малозаметных целей на полигоне Ляур в предгорьях Восточного Памира, в качестве таких целей использовались грецкие орехи, сообщает пресс-служба российского Центрального военного округа.
Командующий войсками ЮВО проверил боеготовность российской военной базы в Южной Осетии
- 03.02.2017
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В ходе проверки несколько подразделений совершили марш на штатной технике в назначенные районы
Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников в рамках инспекционной поездки в соединения и воинские части 58-й общевойсковой армии проверил уровень боевой готовности подразделений военной базы, дислоцированной в Южной Осетии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба округа.
03.02.2017 0 Командующий ЮВО проинспектирует части 58-й армии на Северном Кавказе
Более 400 военнослужащих ВВО получили служебное жилье в январе
- 03.02.2017
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Собственные квартиры получили 20 семей военных
Служебное жилье в январе уже получили более 400 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), а 20 семей военных получили собственные квартиры, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
Михаил Пальцев: впервые проведена экспертиза российской науки
- 03.02.2017
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Из 5000 представленных на экспертизу в 2016 году научных проектов 368 соответствуют мировому уровню. Это только один из выводов о состоянии российской науки. Такая всесторонняя и углубленная экспертиза сделана впервые. О других ее результатах, многие из которых оказались, прямо скажем, неожиданными, корреспондент "РГ" беседует с академиком Михаилом Пальцевым - главным ученым секретарем Президиума РАН, председателем Экспертного совета РАН.
В Госдуме состоялось совместное заседание Экспертного совета по энергомашиностроению и профильного Комитета СоюзМаш России
- 03.02.2017
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Члены Экспертного совета определили четыре основных направления работы на год: формирование позиции и предложений о мерах господдержки отраслевых программ, лоббирование интересов энергомашиностроителей на зарубежных рынках, повышение качества подготовки кадров. Кроме того, как отметил председатель Экспертного совета, в Год экологии особое внимание будет уделено соблюдению экологических требований...
Венесуэла получила очередные 3 вертолета Ми-35М после капремонта в России
- 03.02.2017
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В Венесуэлу прибыли очередные три отремонтированных в России ударных вертолета Ми-35М по контракту на капитальный ремонт и техническое обслуживание всех 10 имеющихся машин. По информации «Инфодифенса», три вертолета прибыли 25 января на авиабазу «Либертадор» (Пало-Негро, Арагуа) на борту транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан».
"Вертолеты России" обучат летчиков Минобороны управлять модернизированным Ка-27
- 03.02.2017
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Летчики-инструкторы Морской авиации ВМФ РФ прибыли в Кумертау (республика Башкортостан) для прохождения обучения по управлению модернизированным вертолетом Ка-27 производства холдинга "Вертолеты России". Обучение будет проводиться специалистами "Вертолетов России" на базе Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП).
В феврале 2017 года очередная партия Ка-52 "Аллигатор" будет поставлена Минобороны России
- 03.02.2017
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Производство боевых разведывательно-ударных вертолетов в 2017 году в связи с началом работы для иностранного заказчика будет увеличено вдвое, заявили в пресс-службе холдинга
Очередная партия боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" будет поставлена Минобороны в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России". Производство боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в 2017 году будет увеличено более чем в два раза в связи с началом работы для иностранного заказчика.
Венесуэла получила очередные 3 вертолета Ми-35М после капремонта в России
- 03.02.2017
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В Венесуэлу прибыли очередные три отремонтированных в России ударных вертолета Ми-35М по контракту на капитальный ремонт и техническое обслуживание всех 10 имеющихся машин. По информации «Инфодифенса», три вертолета прибыли 25 января на авиабазу «Либертадор» (Пало-Негро, Арагуа) на борту транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан».
Истребитель ПАК ФА попадет в ВКС России в следующей госпрограмме вооружений
- 03.02.2017
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Серийные поставки в войска истребителя пятого поколения Т-50, создаваемого по программе ПАК ФА, могут начаться в рамках следующей госпрограммы вооружений. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замминистра обороны России Юрий Борисов.
Поставки истребителя пятого поколения Т-50 в войска могут начаться в 2018 г.
- 03.02.2017
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Пока есть аналоги, которые удовлетворяют потребностям вооруженных сил, нет необходимости тратить деньги на закупку дорогой новой техники, заявил замглавы Минобороны Юрий Борисов
Поставки истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) в войска могут начаться после 2018 года. Об этом заявил журналистам замглавы Минобороны Юрий Борисов.
Россия может помочь в разработке АМСА
- 03.02.2017
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Индийская программа создания среднего истребителя нового поколения АМСА (Advanced Medium Combat Aircraft) многие годы находилась в подвешенном состоянии. Однако проект должен иди вперед более энергично, так как все более тревожным становится дефицит боевых самолетов в ВВС Индии, пишет индийский источник.
Двигатели РД-33МК отработали без замечаний в ходе первого испытательного полета МиГ-35
- 03.02.2017
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Турбореактивные двигатели РД-33МК, произведенные АО «ММП им. В.В.Чернышева» и разработанные АО «Климов» (оба предприятия входят в АО «ОДК») отработали без замечаний в ходе первого испытательного полета нового многофункционального истребителя МиГ-35 в Луховицах. Об этом свидетельствуют результаты послеполетной обработки материалов регистрирующей аппаратуры самолета, сообщает пресс-служба АО «ОДК».
«МиГ-35 станет отличной мишенью для самолетов НАТО»
- 03.02.2017
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Совсем недавно, в последнюю декаду января, начались испытания нового истребителя поколения 4++ МиГ-35 с его демонстрационного полета, запись которого разлетелась по интернету. Американский журнал The National Interest уже успел поведать о слабых сторонах самолета. Статья имеет красноречивый заголовок: «У российского МиГ-35 есть большой секрет, и на сей раз НАТО будет очень довольно».
В ночном небе Приморья летчики ВВО провели учебные бои с "противником"
- 03.02.2017
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Летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в ходе ночных полетов отработали тактику ведения воздушного боя с самолетами условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.
03.02.2017 0 Летчики-истребители провели учебные бои в ночном небе над Приморьем
Источник: Россия в 2017 году поставит Китаю 10 истребителей Су-35
- 03.02.2017
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Заключительная партия из десяти машин будет передана в 2018 году
Вторая партия из 10 истребителей Су-35 будет поставлена в Китай в этом году, оставшиеся 10 - в 2018. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.
03.02.2017 0 В 2017 году Китай получит десять истребителей Су-35
Минобороны расценило полет украинского Ан-26 вокруг буровых вышек как провокацию
- 03.02.2017
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Минобороны России выразило официальный протест военному атташе Украины из-за действий самолета Ан-26, который на предельно низкой высоте совершил два облета вокруг российских буровых установок "Таврида" и "Крым-1" в Черном море. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.
Вертолетчики ЮВО проведут учения по транспортировке техники
- 03.02.2017
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Летчики Южного военного округа (ЮВО) проведут учения по транспортировке военной техники, личного состава и боеприпасов в Ростовской области, говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.
Педаль привела к падению Ту-154
- 03.02.2017
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Перед крушением Ту-154 пилот мог увидеть препятствие по курсу
Специалисты, участвующие в расследовании катастрофы военного Ту-154 в Сочи, выяснили, что командир экипажа перед падением самолета жал на педали поворота руля направления, которые обычно не используются при взлете, как будто пытаясь обойти неожиданное препятствие. При этом в комиссии отвергли версии внешнего воздействия и технической неисправности лайнера. Однако собеседники "Газеты.Ru" из числа опытных летчиков считают, что оснований говорить об ошибке пилота пока недостаточно.
Роскосмос опроверг информацию о замене командира пилотируемого корабля "Союз МС-07"
- 03.02.2017
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Ранее в четверг СМИ сообщили, что вместо Александра Скворцова в полет отправят его дублера - Антона Шкаплерова
Роскосмос опроверг информацию ряда СМИ о том, что командир пилотируемого корабля "Союз МС-07" Александр Скворцов будет заменен на дублера Антона Шкаплерова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.
Ракета "Сармат" взлетит в марте
- 03.02.2017
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Бросковые испытания новой тяжелой баллистической ракеты "Сармат" состоятся до конца первого квартала 2017 года, но не раньше марта, сообщил ТАСС источник в военно-промышленном комплексе.
Два дивизионных комплекта новейших РСЗО «Торнадо-Г» поступят в войска ЗВО
- 03.02.2017
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Два дивизиона новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» поступят на вооружение реактивно-артиллерийских и мотострелковых соединений Западного военного округа (ЗВО). Новая 122-мм РСЗО «Торнадо-Г» идет на смену РСЗО «Град». По боевой эффективности она в 2,5-3 раза превосходит свою предшественницу за счет применения более мощных боеприпасов, автоматизированной системы наведения и прицеливания, новейших средств топопривязки и навигации, увеличения точности огня и сокращения времени развертывания из походного положения в боевое.
Командующий РВСН Каракаев инспектирует Владимирское ракетное объединение
- 03.02.2017
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Комплексная группа командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проводит инспекцию Владимирского ракетного объединения, сообщили журналистам в четверг в управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ.
В РВСН проходит тренировка по оценке последствий применения оружия массового поражения
- 03.02.2017
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В ходе тренировки организована отработка совместных задач с ракетными полками ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс"
Около тысячи военнослужащих и более 100 единиц специальной техники подразделений радиационной, химической и биологической защиты РВСН проводят тренировку по оценке последствий применения оружия массового поражения. Об этом сообщило Управление пресс-службы и информации Минобороны России.
Простор-К: маркировка продукции защищает от подделки
- 03.02.2017
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Один из крупнейших поставщиков оборудования для упаковки на территории РФ, компания «Простор-К», рассказала, насколько полезной для бизнеса может быть маркировка товаров.
На Уралвагонзаводе поддерживается противопожарный режим
- 03.02.2017
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На Уралвагонзаводе утверждены мероприятия на 2017 год по оснащению подразделений средствами пожаротушения, пожарно-техническим оборудованием и огнетушащими средствами. Данная работа носит системный характер и проводится в целях дальнейшего улучшения противопожарного состояния объектов защиты головного предприятия корпорации УВЗ, а также в рамках выполнения мероприятий предписаний Государственного пожарного надзора.
Расчеты АГС-17 "Пламя" начали практические стрельбы на полигонах ВВО в шести регионах
- 03.02.2017
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Расчеты будут вести огонь по неподвижным и движущимся мишеням с места и после передвижения
Расчеты АГС-17 "Пламя" приступили к практическим стрельбам на огневых рубежах общевойсковых полигонов Восточного военного округа (ВВО) в Забайкалье, Бурятии, Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях.
Индия выразила недовольство ценой российских фрегатов проекта 11356
- 03.02.2017
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Индия на переговорах обвиняет Россию в завышении цен на четыре фрегата проекта 11356, рамочное соглашение о поставке которых было заключено осенью 2016 года. Об этом пишет Jane's Defence Weekly. В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в октябре 2016 года, два корабля должны быть построены в России, а еще два — в Индии.
Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Белоруссией
- 03.02.2017
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ФСБ создала пограничную зону на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Белоруссией, следует из приказов ведомства, опубликованных на официальном портале правовой информации.
WSJ узнала о решении НАТО отложить переговоры с Украиной по ПРО
- 03.02.2017
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Североатлантический альянс отложил переговоры с представителями Украины по использованию системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО в Европе. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в организации, такое решение было принято из-за возможной реакции со стороны Москвы.
Порошенко намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО
- 03.02.2017
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Президент Украины Петр Порошенко намерен провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО. В интервью немецкой газете Berliner Morgenрost Порошенко заявил, что четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16 процентов украинцев, а сейчас эта цифра выросла до 54 процентов.
Минобороны РФ: группа по Сирии обсудит в Астане разделение оппозиции с "ан-Нусрой"
- 03.02.2017
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Встреча с участием экспертов России, Турции, Ирана и ООН пройдет в Астане 6 февраля
Особое внимание на заседании Совместной оперативной группы в Астане с участием экспертов России, Турции, Ирана и ООН будет уделено вопросам разделения умеренной оппозиции с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ).
В МИД рассказали о настрое Трампа на работу "без фобий"
- 03.02.2017
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Директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко рассказал новые подробности разговора Владимира Путина и Дональда Трампа; по словам дипломата, с американской стороны ощущался настрой на работу с Москвой "без фобий".
WP: Трамп назвал разговор с премьером Австралии "самым худшим" за день
- 03.02.2017
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Президент США Дональд Трамп после разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом назвал беседу с ним "самой плохой" за день, сообщает Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников. По данным газеты, в субботу Трамп заявил Тернбуллу, что поговорил уже с лидерами четырех стран, включая президента России Владимира Путина, и телефонный разговор с австралийцем "пока самый худший".
Пентагон признал гибель мирных жителей при операции в Йемене
- 03.02.2017
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В результате ракетной атаки на группу боевиков "Аль-Каиды" на юге Йемена, вероятно, погибли мирные жители, в том числе дети, передает Reuters со ссылкой на заявление Центрального командования вооруженных сил США. "Те жертвы среди гражданского населения, о которых известно, оказались, по всей видимости, там, где происходило боестолкновение с применением воздушных средств, вызванных, чтобы помочь американским силам", — говорится в заявлении.
F-15 и его содержимое для Саудовской Аравии
- 03.02.2017
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В 2010 году США одобрили крупнейшую в истории военную экспортную сделку с Саудовской Аравией на сумму 29,4 млрд долл. Откуда взялась такая огромная сумма? ВВС Саудовской Аравии заказали 84 истребителя F-15 новой постройки и модерниацию 70 самолетов этого типа (по другим данным - 68 - прим. ВП), находящихся на вооружении королевской военной авиации.
Правительство Канады приступило к переговорам с США по вопросу приобретения истребителей F/A-18E/F «Супер Хорнет»
- 03.02.2017
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Правительство Канады начало переговоры с США по вопросу приобретения ограниченной партии из 18 многоцелевых истребителей F/A-18E/F «Супер Хорнет» в качестве временного решения для срочной замены части имеющегося парка CF-18 (F/A-18 «Хорнет»).
Модернизация F-16. Чужим новое, свои обойдутся "продлением жизни"
- 03.02.2017
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В июле 2016 года компания Lockheed Martin делилась своими надеждами модернизировать до 500 истребителей F-16 ВВС стран мира до уровня версии V с радаром с активной ФАР, работы планируется завершить в течение предстоящих 7 лет.
Новая администрация США может одобрить продажу истребителей F-16 Бахрейну
- 03.02.2017
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Председатель Комитета Сената США по иностранным делам Боб Коркер заявил, что ожидает одобрения Белым домом продажи истребителей F-16E/F «Файтинг Фалкон» Бахрейну. Контракт ранее блокировался администрацией Барака Обамы, которая обвиняла Бахрейн в нарушении прав человека в королевстве.
Радар "Супер Хорнета" продолжает получать новые алгоритмы работы
- 03.02.2017
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В ноябре 2016 года компания Raytheon получила контракт от ВМС США на инженерно-технические услуги по бортовым РЛС боевых самолетов F/A-18, EA-18G и AV-8B на сумму 9,6 млн долл. В то же время компания Compass Systems подписала контракт на разработку новых алгоритмов для РЛС AN/APG-79 с активной ФАР для улучшения идентификации и классификации целей.
JF-17 Block III - цель Мьянмы
- 03.02.2017
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Мьянма находится на продвинутой стадии переговоров по закупке 16 истребителей JF-17 Thunder пакистанского производства, а также по получении права на лицензионное производство. Если соглашение будет подписано, это будет означать большой шаг вперед в развитии национальной оборонной промышленности Мьянмы.
Заключен договор на проведение ОКР по модернизации и производству Ил-114-300
- 03.02.2017
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Между ПАО «ОАК» и дочерними предприятиями ОАО «Ил» и АО «РСК «МиГ» заключены договоры в целях проведения опытно-конструкторских работ и подготовки производства по программе модернизации и возобновления серийного производства регионального пассажирского самолета Ил-114-300, сообщила пресс-служба ОАК.
Колумбийские "Кфиры" ограничены двигателями
- 03.02.2017
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ВВС Колумбии сообщают, что срок службы истребителей Kfir израильского производства с американскими двигателями General Electric J-79-GE может завершиться в 2019 году, но замены им не видно. В 2015 году ВВС столкнулись с кризисом, когда после серии аварий парк этих самолетов стоял на приколе. Ситуация была решена посредством принятия ограничений на маневрирование в полете.
Пентагон: вторую партию истребителей F-35 перебросят в Японию в июле
- 03.02.2017
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Летом к берегам Японии также прибудет десантный корабль Wasp, на борту которого смогут размещаться эти самолеты
Еще одна партия истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Корпуса морской пехоты США будет переброшена в Японию летом текущего года. Об этом сообщил в среду на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, заместитель командующего Корпусом морской пехоты генерал-лейтенант Джон Дэвис.
Двигатели F108 будут еще эксплуатировать
- 03.02.2017
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Компания CFM International Inc. (совместное предприятие, созданное Safran и General Electric) получила контракт на сумму около 1,97 млрд долл США на поставку запасных частей для ТРДД F108. Контракт будет действовать до 31 октября 2024 года.
Израиль либерализовал экспортную политику в области БЛА
- 03.02.2017
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Министерство обороны Израиля ослабило жесткие экспортные ограничения для производимых в стране беспилотников. Изменение политики было продиктовано стремительно растущей конкуренцией в этой сфере.
Источник из израильской оборонной промышленности сообщил, что за последние месяцы произошли большие изменения.
«Боинг» завершил поставку вертолетов AH-64E «Апач Гардиан» ВС Республики Корея
- 03.02.2017
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Сухопутные войска Республики Корея завершили принятие на вооружение 36 новых ударных вертолетов AH-64E «Апач Гардиан», заказанных американской компании «Боинг» в 2013 году. Как сообщает агентство «Ренхап», таким образом, с учетом развернутых в стране 46 вертолетов AH-64 ВС США, количество «Апачей» на Корейском полуострове возросло до 82 ед.
Китайская ПКР - "киллер-оружие" хуситов
- 03.02.2017
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Китайское ракетное оружие становится "киллер-оружием" повстанцев на Ближнем Востоке, пишет китайский источник. Утверждается, что недавно уничтоженный саудовский военный корабль был атакован повстанцами-хуситами Йемена, использовавшими "поддельную иранскую ракету" на базе китайской ПКР Х-802А.
СМИ: испытание КНР новой ракеты DF-5C не является сигналом Трампу
- 03.02.2017
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Китайский военный аналитик заявил, что это не было "внезапным решением, принятым только потому, что Трамп заступил на свой пост", так как подготовка к таким запускам ведется на протяжении месяцев
Испытание Китаем новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) DF-5C с десятью боеголовками является плановым, оно не связано со сменой администрации США и не несет сигнала новому президенту Дональду Трампу. Такое мнение выразил китайский военный аналитик, мнение которого приводит газета South China Morning Post .
"Шаньдун" - второй после "Ляонина"
- 03.02.2017
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Первый полностью построенный в Китае авианосец проекта 001А получил название "Шаньдун", пишет китайский источник. Строительство корабля ведется на верфи в Даляни и во многих отношениях является аналогом первого авианосца ВМС НОА Китая с названием "Ляонин", который был достроен из "заржавленного" советского корпуса "Варяг", купленного в Украине.
Казахстан начал экспорт в Турцию тепловизионных прицелов
- 03.02.2017
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Компания «Казахстан Аселсан инжиниринг» (Kazakhstan Aselsan Engineering – KAE), являющаяся совместным предприятием АО «НК «Казахстан инжиниринг» и турецкой «Аселсан» (Aselsan), 30 января объявила о выполнении первых экспортных поставок тепловизионных прицелов в Турцию. Стоимость контракта, подписанного 25 ноября 2016 года, составляет 5,8 млн. долл. Соглашение предусматривает поставку тепловизионных прицелов PYTHON и ВОА.