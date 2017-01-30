Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считает, что РФ должна продолжать укреплять свою безопасность, независимо от действий США касаемо своих вооруженных сил. Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа о "великой перестройке" вооруженных сил США, а также потребовал от главы министерства обороны провести анализ действующей системы ПРО и ядерных сил страны для обеспечения эффективного сдерживания и безопасности союзников.
Новость дня за 27 Января
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
Новость дня за 26 Января
Эксперт: МиГ-35 обновит линейку легких фронтовых истребителей ВКС
В Госдуме призвали укреплять нацбезопасность без оглядки на действия США
- 30.01.2017
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Производство баллистических ракет отстает от графика
- 30.01.2017
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Президент пригрозил строгими санкциями за срыв контрактов
Некоторые заводы ракетно-космической промышленности перешли на трехсменную работу. Несмотря на все предпринимаемые усилия, выполнение плана перевооружения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) сдвинулось вправо на год, а в перспективе разрыв с планом может увеличиться до двух лет.
Источник: бросковые испытания баллистической ракеты "Сармат" пройдут не раньше марта
- 30.01.2017
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"Сармат", как ожидается, заменит ракету Р-36М2 "Воевода", причем ее полезная нагрузка достигнет 10 тонн против примерно 8,75 тонны у предшественницы
Бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" состоятся не раньше марта, сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
Строительство парка Минобороны "Патриот" обойдется примерно в 3 млрд руб.
- 30.01.2017
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Финансировать строительство парка, площадью порядка 300 га, планируется за средства оборонного ведомства и инвесторов
Строительство парка Министерства обороны РФ "Патриот" под Севастополем предварительно оценивается в сумму примерно в 3 млрд рублей, финансировать строительство планируется за средства оборонного ведомства и инвесторов. Об этом в пятницу журналистам сообщил замкомандующего Черноморским флотом РФ Юрий Ореховский.
Без аналогов: в Прохоровке открылся уникальный музей бронетехники
- 30.01.2017
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В структуре музея-заповедника "Прохоровское поле" Белгородской области открылся единственный в своем роде музей бронетанковой техники. В нем представлено вооружение со времен Леонардо до наших дней
За 50 лет комната боевой славы превратилась в крупнейший в регионе музейный комплекс. Так о заповеднике "Прохоровское поле", на территории которого сегодня открылся музей истории бронетанковой техники, говорит его директор Наталья Овчарова.
Замминистра обороны РФ: многопрофильная клиника ВМА станет локомотивом военной медицины
- 30.01.2017
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Сдача клиники в эксплуатацию намечена на начало лета 2017 года
Многопрофильная клиника в Военно-медицинской академии (ВМА) впервые в России будет включать в себя научную, клиническую и лабораторную базы, объединив тем самым теорию и практику. Такой подход позволит дать новый импульс развитию военной медицины и повысить качество и доступность медпомощи военным. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
Александр Евтеев: Основная наша задача – обеспечение информационной безопасности Ростеха
- 30.01.2017
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В эфире радиостанции "Эхо Москвы" в программе "Арсенал", вышедшей 23 января, директор по информационной безопасности компании "РТ-Информ" Александр Евтеев рассказал о киберугрозах, существующих в современном обществе, и противодействии им, а также о сотрудничестве с правоохранительными структурами.
Экспозицию «Рособоронэкспорта» на Shield Africa посетили делегации 30 стран
- 30.01.2017
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Свыше 30 делегаций иностранных государств, в том числе из США и некоторых стран Европы, посетили экспозицию «Рособоронэкспорта», дебютировавшего на африканском оружейном салоне Shield Africa в Кот-Д'Ивуаре, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского спецэкспортера.
"Ростех" оптимизирует работу предприятий радиоэлектронной отрасли - СМИ
- 30.01.2017
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Грядут кадровые и структурные изменения. Нужно повысить возможности головных разработчиков важнейших видов военной техники
Кадровые перестановки в ближайшее время произойдут на ряде предприятий госкорпорации "Ростех", они затронут, прежде всего, предприятия радиоэлектроники, занятые в исполнении гособоронзаказа, пишет в пятницу газета "Коммерсант".
Ростех подтвердил назначение гендиректора ОПК Якунина главой концерна "Созвездие"
- 30.01.2017
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Задачей гендиректора Объединенной приборостроительной корпорации станет координация и объединение усилий предприятий для достижения прорывных результатов в оборонной промышленности
Генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, "дочка" "Ростеха") Александр Якунин возглавит концерн "Созвездие". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.
30.01.2017 0 "Ъ": глава ОПК Якунин возглавит концерн "Созвездие"
30.01.2017 0 СМИ назвали кандидата на пост главы концерна "Созвездие"
Масштабный полевой выход подразделений разведки начался на 13 полигонах ВВО
- 30.01.2017
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Военнослужащие пройдут полный комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам
Масштабный полевой выход подразделений разведки бригад морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений, в котором участвуют более 1,5 тыс. военнослужащих, начался на 13 полигонах Восточного военного округа (ВВО), сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
30.01.2017 0 Более 1,5 тысячи разведчиков ВВО приступили к практическим занятиям
Арктическая бригада пересаживается на оленей (The Independent Barents Observer, Норвегия)
- 30.01.2017
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Военнослужащие элитного подразделения Северного флота учатся у местных саамских оленеводов.
Демонстрируя выучку, военнослужащие российской арктической бригады перемещаются по снегу в нартах, запряжённых оленями и собаками, а по полигону разносится эхо от выстрелов.
Русская автомобильная компания (Русак) (Татарстан) разработала вездеход на модульных мостах
- 30.01.2017
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Русская автомобильная компания (Русак) создала вездеход 8×8 на оригинальных модульных мостах и с раздаточной коробкой, колесными редукторами и рулевым управлением собственной разработки.
В первом опытном образце использованы двигатель F1C 2,7 и КПП от Iveco Daily.
Инженерное соединение ВВО на учениях отразило нападение условных диверсантов
- 30.01.2017
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В учении было задействовано более 150 военнослужащих инженерного соединения
Военнослужащие инженерных подразделений Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае на первом в 2017 году тактико-специальном учении провели разведку маршрута колонн боевой техники, отработали разминирование различных взрывных устройств и отразили нападение условных диверсантов, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
Росгвардия начнет разработку новейшей боевой машины инженерной разведки
- 30.01.2017
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Центр инженерно-технического обеспечения Росгвардии приступает к разработке боевой машины инженерной разведки и разминирования, не имеющей аналогов. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил заместитель начальника центра – главный инженер подполковник Александр Коршков. «В этом году нами намечено проведение научно-исследовательской работы, а затем и опытно-конструкторская работа по разработке опытного образца специальной инженерной машины, которая не имеет аналогов», – пояснил А.Коршков.
В ВС РФ в 2017 году поступят около 50 тысяч комплектов экипировки «Ратник»
- 30.01.2017
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Вооруженные силы России получат около 50 тысяч комплектов экипировки второго поколения «Ратник» в 2017 году. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.
Винтовки и роботы из Тарусы
- 30.01.2017
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Владислав Лобаев о новом оружии, гиперзвуковых пулях и роботах-снайперах
Корреспондент "Ленты.ру" побывал на одном из новых российских оружейных производств. Конструктор Владислав Лобаев, руководитель фирмы LOBAEV, продемонстрировал снайперские винтовки собственной разработки, новое производство и перспективные проекты, в том числе — прицелы нового поколения.
ФСБ заявила о готовности отразить хакерские атаки на важные объекты
- 30.01.2017
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ФСБ РФ готова к отражению хакерских атак на критически важные инфраструктурные объекты в России, заявил в пятницу статс-секретарь, заместитель директора службы Дмитрий Шальков. "Мы готовы к отражению хакерских атак", - сказал Шальков, выступая в Госдуме, представляя подготовленный ФСБ законопроект "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ".
Под крылом самолетов Туполева окажется весь мир
- 30.01.2017
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В ближайшее время начнется серийное производство стратегических бомбардировщиков нового облика
В ближайшее время должно начаться серийное производство стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 нового облика. Сейчас на предприятие завозят комплектующие. Как сообщило информагентство РИА Новости, уже идет постройка первого Ту-160М2.
Россия согласилась приютить украинских авиаконструкторов
- 30.01.2017
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Российские власти готовы принять авиаконструкторов украинского государственного предприятия "Антонов", заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом он сказал в ходе посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества в субботу, 28 января, передает ТАСС.
В очереди за льготами на Ил-96
- 30.01.2017
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Перейдут ли российские авиакомпании на отечественную авиатехнику
В понедельник, 23 января, произошло рутинное бюрократическое событие: президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с заместителем председателя правительства Дмитрием Рогозиным вопросы организации работы Авиационной коллегии, создание которой было анонсировано в конце прошлого года.
Рогозин: Ил-96 получит к 2025 году новый двигатель
- 30.01.2017
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После создания данного самолета с этим двигателем, Россия сможет выйти с ним на зарубежные рынки
Самолет Ил-96 к 2025 году получит новый двигатель, с которым сможет конкурировать на внешних рынках, сообщил при посещении Воронежского акционерного самолетостроительного общества вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
- 30.01.2017
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Первый серийный самолет Ил-114-300 будет произведен в 2020-2021 годах, всего до 2029 года планируется выпустить порядка 100 машин, сообщил РИА Новости в пятницу в Луховицах президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Рогозин: Ил-112 будет поднят на крыло 1 июля
- 30.01.2017
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По словам вице-премьера, в год возможно производить на этом заводе до 12 самолетов Ил-112
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112 должен быть поднят в небо 1 июля, сообщил при посещении Воронежского акционерного самолетостроительного общества вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.
ОКР по двигателю «второго этапа» для истребителя пятого поколения ПАК ФА завершатся к 2020 году
- 30.01.2017
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Опытно-конструкторские работы (ОКР) по двигателю «второго этапа» (штатному) для истребителя пятого поколения ПАК ФА завершатся к 2020 году. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил гендиректор ОДК Александр Артюхов.
Россия показала миру будущее своей легкой истребительной авиации
- 30.01.2017
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Как сообщил главком ВКС Виктор Бондарев, МиГ-35 в перспективе станет единственным легким истребителем ВКС РФ
Международная презентация новейшего российского истребителя МиГ-35 прошла в подмосковных Луховицах. Самолет, показанный накануне президенту РФ Владимиру Путину, смогли увидеть представители около 30 стран.
Рогозин: "МиГ" создаст самолет пятого поколения
- 30.01.2017
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По словам вице-премьера, Россия снова готова предложить истребитель МиГ-35 Индии
РСК "МиГ" создаст боевой самолет пятого поколения, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. "Мы сделаем самолет Микояна и Гуревича также в пятом поколении", - сказал он.
Серийное производство МиГ-35 начнется в 2019 году
- 30.01.2017
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Летные испытания новейшего истребителя МиГ-35 планируется завершить до 2019 года, после этого самолет пойдет в серию, сообщил РИА Новости в пятницу на презентации самолета президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Вся легкая истребительная авиация ВКС РФ вскоре получит МиГ-35
- 30.01.2017
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Главком ВКС Виктор Бондарев назвал создание нового истребителя "победой"
Вся легкая истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России вскоре будет вооружена самолетами МиГ-35, заявил главком ВКС Виктор Бондарев.
МиГ-35 начал испытательные полеты
- 30.01.2017
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Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с Российской самолетостроительной корпорацией МиГ (РСК-МиГ) в Кремле 26 января, чтобы отметить начало испытательных полетов истребителя "Микоян МиГ-35" (по классификации НАТО - Fulcrum F-4). МиГ-35 представляет собой значительное развитие МиГ-29. Конструкция включает новые разработки, в том числе, трехмерный отклоняемый вектор тяги и электронный сканирующий радар.
В Минобороны рассказали о планах применения МиГ-35 в Сирии
- 30.01.2017
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Главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что новейший легкий истребитель МиГ-35 нужен Воздушно-космическим силам России для решения задач в Сирии; весь парк легкой боевой авиации ВКС будет заменен на МиГ-35 – всего порядка 170 самолетов.
Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
- 30.01.2017
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В августе 2015 года общий объем заказов РСК находился на уровне $4 млрд
Общий портфель заказов РСК "МиГ" на данный момент составляет около $4 млрд, сообщил журналистам гендиректор корпорации Илья Тарасенко.
ВКС планируют закупить не менее 170 истребителей МиГ-35
- 30.01.2017
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ВКС РФ закупят в первой партии 30 новейших МиГ-35, всего для замены парка легкой боевой авиации планируется закупить не менее 170 этих истребителей. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил главком ВКС, генерал-полковник Виктор Бондарев.
30.01.2017 0 Российские ВКС планируют сменить весь парк легких истребителей на МиГ-35
Аргентина направила коммерческие предложения по закупке в России более 15 истребителей МиГ-29
- 30.01.2017
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Аргентина намерена приобрести у России более 15 истребителей МиГ-29, соответствующие коммерческие предложения получены. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил в ходе международной презентации МиГ-35 в Луховицах заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.
30.01.2017 0 Аргентина намерена приобрести у России более 15 Миг-29
Россия рассчитывает на новые поставки МиГ-29 в Латинскую Америку
- 30.01.2017
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Россия рассчитывает на победу в колумбийском тендере на закупку истребителей с МиГ-29 и поставку дополнительной партии этих самолетов в Перу, сообщил РИА Новости в пятницу замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.
Новейший МиГ-35 заинтересует ряд европейских стран, считают в ФСВТС
- 30.01.2017
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Новейший российский истребитель МиГ-35 будет востребован в Европе, прежде всего, такими странами, как Болгария, Словакия и Польша, заявил РИА Новости в пятницу во время международной презентации самолета замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.
Новый МиГ-35 покажут представителям 30 зарубежных стран
- 30.01.2017
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Накануне самолет был продемонстрирован президенту РФ Владимиру Путину, в пятницу истребитель покажет элементы высшего пилотажа в небе над аэродромом
Показ новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35 для представителей зарубежных стран пройдет в пятницу подмосковных Луховицах, сообщили ТАСС в Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в состав "Объединенной авиастроительной корпорации").
Россия надеется на возобновление индийского тендера на закупку истребителей среднего класса
- 30.01.2017
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Россия надеется на возобновление индийского тендера на закупку истребителей среднего класса уже с новейшим МиГ-35. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил на международной презентации истребителя в Луховицах советник президента ОАК Константин Бирюлин.
Сербия бесплатно получит от Белоруссии МиГ-29 и ЗРК "Бук"
- 30.01.2017
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Сербия получит в подарок от Белоруссии восемь истребителей МиГ-29 и два дивизиона зенитно-ракетного комплекса "Бук", сообщил министр обороны страны Зоран Джорджевич. Условием поставки, ожидаемой в 2018 году, является оплата ремонта и модернизации этой техники сербской стороной.
ОДК получила займ ФРП на развитие программы нового двигателя ТВ7-117СТ
- 30.01.2017
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АО «ММП имени В.В.Чернышева» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) получило займ от Фонда развития промышленности (ФРП) на приобретение высокоточных станков в целях обеспечения требуемых стандартов качества и надежности нового турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ.
Испытания основного двигателя для ПАК ФА на летающей лаборатории начнут в 2017 году
- 30.01.2017
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Полностью завершить разработку в Объединенной двигателестроительной корпорации планируют к 2020 году
Испытания основного двигателя для российского истребителя пятого поколения ПАК ФА начнутся в 2017 году в составе летной лаборатории, полностью завершить разработку планируется к 2020 году. Об этом сообщил журналистам глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов.
ОАК планирует выпускать более 100 самолетов в год
- 30.01.2017
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В то же время генеральный конструктор корпорации Сергей Коротков не уточнил, сколько военных самолетов будут произведеены
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует выпускать более 100 самолетов в год, заявил в пятницу генеральный конструктор корпорации Сергей Коротков.
МиГ-21 пока в десятке
- 30.01.2017
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Несмотря на то, что производство истребителей МиГ-21 прекращено, они до сих пор занимают важное место в военной авиации некоторых стран мира, сообщает китайский источник. По статистическим данным сборника World Air Force (издание Flight International) от 2016 года, в мире до сих пор состоят на вооружении 418 истребителей этого типа, что составляет 3% мирового парка легких боевых самолетов.
В Минобороны подтвердили разработку истребителя шестого поколения
- 30.01.2017
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"Ведутся работы. Уступать нельзя никому и нигде. Есть наметки не только по истребителям пятого поколения, но и шестого", — сказал Бондарев. По его словам, "Россия никогда не отстанет в этом вопросе". Ранее, в сентябре прошлого года, директор дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Владимир Михайлов сообщил, что истребитель шестого поколения может получить лучевое оружие.
На грани риска в небе Леванта (Le Figaro, Франция)
- 30.01.2017
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Русские осмелели в небе Леванта и продолжают демонстрировать мощь своих ВВС в Сирии и Ираке. Российские самолеты частенько пересекаются с самолетами коалиции и являются объектом особого внимания Объединенного центра воздушных операций расположенного на базе Аль - Удейд в Катаре. Режим прекращения огня установленный с помощью Москвы не повлиял на повышенную активность российских самолетов.
Рогозин не видит связи между аварией "Прогресса" и ситуацией на ВМЗ
- 30.01.2017
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время осмотра самолета Ил-112 на заводе ВАСО заявил об отсутствии связи между аварией на грузовом корабле "Прогресс" в декабре и нарушениями, которые были обнаружены на "Воронежском мехзаводе".
Рогозин: России нужен единый холдинг по производству космических двигателей
- 30.01.2017
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Единый холдинг, включающий в себя все предприятия, производящие двигатели для космических кораблей, необходимо создать в РФ, написал в субботу в своём микроблоге в Twitter вице-премьер Дмитрий Рогозин. На сегодняшний день единственной структурой, интегрирующей российские двигателестроительные предприятия, является Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех").
Пуски "Протонов" остановили на 3,5 месяца
- 30.01.2017
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По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, три ракеты "Протон" также разберут для замены двигателей
Пуски ракет-носителей "Протон-М" будут возобновлены через 3,5 месяца, написал в своем Twitter вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.
Производитель ожидает падения интереса к "Кондорам" после переноса запусков
- 30.01.2017
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Иностранные заказчики могут снизить интерес к запускам спутников "Кондор" после замены ракеты-носителя "Стрела" на "Союз" и переносов пусков на космодром "Восточный", сообщил журналистам в пятницу гендиректор военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" Александр Леонов.
Французские звездные датчики для "Экспресса-103" поставят в 2018 году
- 30.01.2017
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Представители компании "ИСС имени Решетнева" и французской Sodern обсудили дату поставки звездных датчиков для спутника "Экспресс-103", производимого "ИСС", поставка запланирована на 2018 год, сообщили в пятницу в пресс-службе российского предприятия.
Глава РСПП предлагает подумать о разработке профстандарта для космических туристов
- 30.01.2017
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Также обсуждается вопрос о присвоении космическим туристам каких-либо званий, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что в будущем потребуется разработать профессиональный стандарт для космических туристов. Об этом он сообщил в пятницу на заседании российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Российские специалисты предложили создать спутники для обслуживания космических аппаратов
- 30.01.2017
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По словам инженера НПО машиностроения Антона Свиридова, сервисные спутники могли бы осуществлять дозаправку космических аппаратов, а в дальнейшем и автоматическую сборку крупных конструкций в космосе
НПО машиностроения предлагает создавать сервисные спутники для обслуживания других космических аппаратов.
Рогозин поручил загрузить ВМЗ дополнительными заказами
- 30.01.2017
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Ранее Роскосмос отозвал для проверок все двигатели, стоящие на вторых и третьих ступенях ракет-носителей "Протон", производящихся на Воронежском механическом заводе
Вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин поручил загрузить Воронежский механический завод заказами, чтобы поднять среднюю зарплату по предприятию.
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
- 30.01.2017
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Китай и Россию глава Стратегического командования вооруженных сил США Джон Хайтен назвал основными противниками в комическом пространстве
Россия сегодня разрабатывает различные средства для уничтожения спутников в космосе, включая лазерное оружие. С таким утверждением на этой неделе выступил глава Стратегического командования вооруженных сил США (СТРАТКОМ), генерал ВВС Джон Хайтен, сообщила в четверг пресс-служба Пентагона.
В ВКС рассказали о работе системы ПРО Москвы в 2016 году
- 30.01.2017
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Система противоракетной обороны (ПРО) Москвы в минувшем году отследила более 80 особо важных космических объектов, сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.
Система ПРО Москвы может защитить город от любых ракет, заявили в ВКС
- 30.01.2017
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Комплексная система противоракетной обороны (ПРО) Москвы и центрального промышленного района способна защитить столицу от любых ракет противника, заявил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.
Систему ПРО Москвы модернизируют через два-три года
- 30.01.2017
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Систему противоракетной обороны Москвы и центрального промышленного района полностью обновят через два-три года, заявил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.
Испытания новой противоракеты российской системы ПРО пройдут в ближайшие два-три года
- 30.01.2017
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Пробные пуски пройдут на полигоне Сары-Шаган
Испытания новой противоракеты ближнего действия российской системы противоракетной обороны (ПРО) пройдут в ближайшие два-три года на полигоне Сары-Шаган. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.
Запуск биоспутника с мышами "Бион-М" номер 2 может быть отложен до 2023 года
- 30.01.2017
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Запуск предыдущего спутника "Бион-М" показал ученым, что в невесомости у живых существ меняется синтез мышечных белков в разных тканях организма
Запуск биоспутника "Бион-М" номер 2 с "экипажем" из мышей и мух может быть отложен до 2023 года. Об этом сообщил на Академических чтениях по космонавтике заместитель директора по научной работе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев.
Российско-индийские ракеты "БраМос" могут начать поставлять третьим странам
- 30.01.2017
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В НПО машиностроения также сообщили, что планируют значительно увеличить дальность ракеты
Совместные российско-индийские крылатые ракеты "БраМос" могут начать поставляться в третьи страны, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор и генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.
Легкая версия ракеты "БраМос" будет разрабатываться под ПАК ФА
- 30.01.2017
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Генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов отметил, что легкая версия ракеты, возможно, будет размещаться и на МиГ-35
Легкая версия крылатой ракеты "БраМос" сможет устанавливаться не только на торпедные аппараты подлодок, но и на истребитель пятого поколения Т-50, сообщил журналистам генеральный директор и генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.
В Абхазии провели тренировки российские подразделения ПВО
- 30.01.2017
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Военнослужащие подразделений ПВО российской военной базы в Абхазии в ходе тренировок выполнили электронные пуски ракет, в учениях было задействовано свыше 20 единиц специальной военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Оса-АКМ", "Стрела-10", сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
Все четыре российских флота скоро получат новые "Бастионы"
- 30.01.2017
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Все четыре российских флота - Балтийский, Черноморский, Северный и Тихоокеанский в этом году будут усилены новыми береговыми ракетными комплексами "Бастион". "Эти комплексы пойдут на все флота - и на Тихоокеанский, и на Северный, и на Балтийский, и на Черноморский", - сообщил гендиректор, генеральный конструктор "НПО Машиностроения" Александр Леонов журналистам в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".
"Уралвагонзавод" издал книгу "Приключения маленького танка" для дошколят
- 30.01.2017
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Дети смогут изучить характеристики "Арматы" и узнать о "приключениях" Т-90 в индийской пустыне
- Книги для детей и подростков о потенциале российской танкостроительной отрасли, экспортном потенциале российского оружия издаёт корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, Нижний Тагил).
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
- 30.01.2017
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В связи с ухудшившимися отношениями между Россией и США вопрос противостояния крупных надводных кораблей двух стран вновь стал актуальным, считает обозреватель издания The National Interest Кайл Мизоками.
В Минобороны разрабатывают концепцию развития военно-морского кластера Петербурге
- 30.01.2017
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Замглавы военного ведомства рассказал, что речь идет о создании для военнослужащих принципиально новых условий размещения, обучения и проживания
В Минобороны разрабатывают концепцию развития военно-морского образовательного кластера в Санкт-Петербурге, которую представят на утверждение министру обороны Сергею Шойгу, сообщил в пятницу журналистам по итогам рабочей поездки в северную столицу замглавы военного ведомства Тимур Иванов.
Большой противолодочный корабль "Североморск" прошел Суэцкий канал
- 30.01.2017
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Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" совершил переход из Средиземного в Красное море через Суэцкий канал, сообщил журналистам врио начальника пресс-службы Северного флота подполковник Сергей Федюнин.
Стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" будет спущен на воду в 2017 году - "Севмаш"
- 30.01.2017
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Эта АПЛ с ракетами "Булава" усилит Северный флот, до 2020 года ВМФ получит 8 таких субмарин. Подлодка "Казань" с "Калибрами" также выйдет из цеха в этом году
Атомная подводная лодка (АПЛ) "Князь Владимир" проекта "Борей-А" будет спущена на воду в текущем году, сообщил генеральный директор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко.
Подлодку "Комсомольск-на-Амуре" приняли в состав Тихоокеанского флота
- 30.01.2017
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Подлодка "Комсомольск-на-Амуре", которая прошла модернизацию на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае, принята в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил журналистам в пятницу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.
30.01.2017 0 Подлодка "Комсомольск-на-Амуре" после модернизации вернулась на ТОФ
Структура ядерного оружейного комплекса Росатома будет усовершенствована
- 30.01.2017
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Структура ядерного оружейного комплекса (ЯОК) госкорпорации "Росатом" будет усовершенствована путем объединения ряда его предприятий, соответствующий указ президента РФ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Белоруссия считает Россию главным партнером в ВТС
- 30.01.2017
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Россия остается главным партнером Белоруссии в военно-техническом сотрудничестве, заявил в пятницу журналистам в Минске председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Сергей Гурулев.
Замглавы Минобороны отметил успешное сотрудничество с Арменией
- 30.01.2017
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Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов назвал успешным сотрудничество с Арменией как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. На территории Армении успешно функционирует 102-я российская военная база, которая служит гарантом региональной безопасности.
Россия назвала Армению ключевым союзником в Закавказье
- 30.01.2017
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Россия рассматривает Армению как ключевого союзника в Закавказье, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на встрече с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном. От лица министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу он поздравил Саргсяна с 25-й годовщиной со дня образования армянской национальной армии.
Численность железнодорожных войск на строительстве дороги в обход Украины возросла
- 30.01.2017
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По словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, в состав группировки входят более 1300 человек
Министерство обороны РФ усилило группировку железнодорожных войск на строительстве дороги в обход Украины, доведя ее численность до более чем 1300 человек. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.
Эксперт об укреплении ЮВО: мы знаем, на какие провокации способен Киев
- 30.01.2017
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Минобороны России продолжит укреплять войска в Южном военном округе (ЮВО) из-за ситуации на юго-востоке Украины и угроз мирового терроризма, заявил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной.
Павел Климкин: Войска РФ на границе с Украиной демонстрируют готовность к полномасштабному вторжению
- 30.01.2017
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По словам главы МИД Украины, РФ пытается дестабилизировать ситуацию вдоль границы.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разместив на границе с Украиной свои войска, РФ демонстрирует готовность к полномасштабному вторжению.
Пять образцов американской военной техники, которых должны бояться Россия и Китай (The National Interest, США)
- 30.01.2017
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В американских малых войнах мощные самоходные гаубицы в последнее время отошли на второй план. Тем не менее, это по-прежнему могущественное оружие. Эти гаубицы и еще четыре вида боевой техники составляют список грозный вооружений, с которыми не захочет столкнуться ни одна страна в мире.
Туркменистан будет укреплять и модернизировать материально-техническую базу армии - президент республики
- 30.01.2017
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В соответствии с военной доктриной, носящей оборонительный характер, основной целью Вооруженных Сил (ВС) Туркменистана является обеспечение гарантированной защиты туркменского государства, заявил в пятницу президент республики Гурбангулы Бердымухамедов в своем поздравлении военнослужащим по случаю 25-летия ВС Туркменистана.
Белый дом: Трамп в разговоре с Олландом подтвердил приверженность США НАТО
- 30.01.2017
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Президент США Дональд Трамп в субботу поговорил по телефону с президентом Франции Франсуа Олландом, стороны обсудили двустороннее сотрудничество, борьбу с терроризмом и взаимодействие в рамках НАТО, сообщает пресс-служба Белого дома.
СМИ: США могли скрыть неудачный запуск баллистической ракеты в 2011 году
- 30.01.2017
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Американские военные могли скрыть неудачный запуск баллистической ракеты Trident в 2011 году, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к вооруженным силам США. Точная причина неудачи не уточняется, однако, по данным источника, разработчики получили дополнительно 269 миллионов долларов, чтобы в срочном порядке устранить сбой в системе наведения ракет.
Венгрия планирует увеличить оборонные расходы до 2% ВВП к 2026 году
- 30.01.2017
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Венгрия поэтапно к 2026 году увеличит расходы на оборону до 2% валового внутреннего продукта с 0,95% в настоящее время, заявил министр обороны страны Иштван Симичко. Как сообщает «Рейтер», в настоящее время Венгрия, которая присоединилась к НАТО в 1998 году, тратит на оборону существенно меньше других восточноевропейских стран, включая Польшу, Чехию, Словакию, Румынию и Болгарию.
Boeing выиграла контракт на поставку Пентагону самолетов-заправщиков на сумму $2,1 млрд
- 30.01.2017
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Работы по контракту должны быть выполнены к августу 2019 года
Американская корпорация Boeing поставит Министерству обороны США 15 самолетов-заправщиков KC-46. Соответствующая информация изложена в полученном ТАСС отчете Пентагона о контрактах, заключенных ведомством с рядом производителей.
Истребители F-35 впервые приняли участие в учениях Red Flag
- 30.01.2017
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В сети появилась видеозапись участия перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 в американских учениях Red Flag. Ролик опубликован на YouTube-канале Military Zone. Учения серии Red Flag проводятся США при участии иностранных государств ежегодно с 1975 года на авиабазах Неллис в Неваде и Эйелсон на Аляске.
В США пересмотрят программы выпуска истребителей F-35 и президентского самолета
- 30.01.2017
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Ранее Трамп уже обращался к корпорации Lockheed Martin с требованием снизить стоимость истребителей F-35
Министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился осуществить пересмотр программы выпуска многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 корпорации Lockheed Martin, чтобы добиться снижения ее стоимости. Об этом сообщает агентство Reuters .
ВВС Саудовской Аравии приняли на вооружение первые истребители F-15SA
- 30.01.2017
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Командование ВВС Саудовской Аравии официально продемонстрировало 25 января первые принятые на вооружение истребители F-15SA (Saudi Advanced) «Игл». Мероприятие было приурочено к празднованию 50-й годовщины создания Авиационной академии им. короля Фейсала.
Трамп поручил Пентагону провести оценку системы ПРО и определить возможности ее усиления
- 30.01.2017
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Также США проведут оценку своего ядерного потенциала на предмет соответствия современным угрозам
Соединенные Штаты проведут оценку действующей системы противоракетной обороны (ПРО) с целью определить возможности для ее укрепления. Об этом говорится в президентском меморандуме, который президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 27 января.
Британия закупает новейшие американские бронеавтомобили
- 30.01.2017
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Как сообщает интернет-портал defensenews.com, Министерство обороны Великобритании в целях замены «Хамви» направило в Пентагон официальный запрос относительно приобретения лёгких бронеавтомобилей Oshkosh L-ATV. Ранее данные машины не экспортировались.
Американская армия меняет «подствольники»
- 30.01.2017
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Подствольный гранатомет M203 «уходит на пенсию». Вчера, 14 января, портал armyrecognition.com сообщил о том, что на американской военной базе Форт-Джексон (штат Южная Каролина) начались учения с использованием новых подствольных гранатометов M320A1.
Туркменские катера получили зенитный ракетный комплекс SIMBAD-RC
- 30.01.2017
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Как сообщили туркменские СМИ, 18 января 2017 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе поездки в город Туркменбаши (бывший Красноводск) вышел в Каспийское море на пограничном сторожевом корабле (катере) SG 111 Arkadag (турецкой постройки проекта NTPB) Государственной пограничной службы Туркмении.
DCNS примет участие в польском тендере по закупке трех новых подводных лодок
- 30.01.2017
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«Польская группа по вооружениям» (Polska Grupa Zbrojeniowa – PGZ) и французская судостроительная компания DCNS подписали меморандум о сотрудничестве в рамках перспективных польских военно-морских проектов.
ВМС Китая приняли на вооружение пятый эскадренный миноносец «Тип-052D»
- 30.01.2017
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Пятый эскадренный миноносец класса «Тип-052D» («Люйянь-3») 22 января был принят на вооружение ВМС Народно-освободительной армии Китая в ходе церемонии, состоявшейся на военно-морской базе в Циндао. Эсминец (117) «Синин» (Xining) стал первым кораблем серии «Тип-052D», принятым на вооружение Северного флота ВМС НОАК. Первые четыре эсминца вошли в состав Южного флота.