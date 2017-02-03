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Производство боевых разведывательно-ударных вертолетов в 2017 году в связи с началом работы для иностранного заказчика будет увеличено вдвое, заявили в пресс-службе холдинга

Очередная партия боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" будет поставлена Минобороны в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России". Производство боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в 2017 году будет увеличено более чем в два раза в связи с началом работы для иностранного заказчика.