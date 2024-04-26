«Не оправдали ожиданий»: Пентагон признал неэффективными переданные Украине малогабаритные высокоточные бомбы GLSDB

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Малогабаритные высокоточные бомбы, так называемые «бомбы малого калибра, запускаемые с земли», — GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), переданные Украине, не показали ожидаемого результата. Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Ла Планте.

В Пентагоне признали, что поставленные украинской армии в январе этого года боеприпасы GLSDB не оправдали возложенных на них ожиданий, оказавшись неэффективными. Как оказалось, у украинских военных с американскими бомбами возникло множество проблем, в том числе и с обслуживанием. К тому же у данных высокоточных боеприпасов возникли проблемы с точностью из-за российских систем РЭБ.

Ранее США специально поставили GLSDB на Украину, чтобы проверить их в боевых условиях. В январе этого года заявлялось, что наличие этого боеприпаса у ВСУ позволит украинским войскам наносить удары на дальность до 150 км, не применяя авиацию. Предложение отправить GLSDB на Украину поступило еще в 2022 году, но осуществлено не было, поскольку разработка этого оружия затянулась.

GLSDB — это высокоточный крылатый боеприпас, созданный путем добавления к бомбе GBU-39 ракетного двигателя, что позволило увеличить дальность ее полета до 150 км. При этом задокументированная дальность не превышает 119 км. Благодаря GPS-наведению и оснащению инерционной навигационной системой боеприпас может поражать цель гораздо точнее стандартных ракет М142 HIMARS и М270.