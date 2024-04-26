ЦКБР заявил, что РФ необходимо создать мобильные команды для уничтожения FPV-расчетов ВСУ

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. России необходимо создать мобильные команды, обладающие специальной подготовкой и техническими средствами для уничтожения FPV-расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они будут специализироваться на ликвидации украинских операторов дронов и управляемой ими техники, считает глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"FPV-противодействие надо отдать специалистам. Для этого необходимо организовать работу нескольких мобильных групп специалистов, которые будут приезжать на место и освобождать фронт кусочек за кусочком от FPV-расчетов ВСУ. Это будут люди, специально обученные уничтожению наземного FPV-оборудования и FPV-расчетов врага. Для этого нужно их подготовить и вооружить как необходимыми техническими средствами, так и методиками. На сегодняшний день у России есть и первое, и второе", - сказал Кузякин в беседе с ТАСС.

Специалист подчеркнул, что создание подобных команд - вопрос ближайшего будущего. "Глупо требовать от танкистов, штурмовиков, артиллеристов и даже самих специалистов в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) быть специалистами в области FPV-противодействия. Это не их компетенция, не их работа. Убежден, что в конечном счете данными задачами будут заниматься профессионалы. Будут созданы специальные команды FPV-противодействия, ведущие целенаправленную системную работу по уничтожению FPV-расчетов противника", - отметил глава ЦКБР.

Кузякин отметил, что в настоящее время ВСУ массово используют ударные беспилотники, дроны-камикадзе доставляют множество неудобств российской стороне. "FPV-системы - это не только дроны, но еще и наземное оборудование, и люди. Дроны тут на последнем месте, это видимая часть системы, и всем кажется, что в первую очередь надо бороться именно с ней. И это заблуждение. Пока мы ищем универсальную "РЭБ-пилюлю", мы теряем время. Необходимо сконцентрироваться на куда более важных и уязвимых элементах FPV-системы: люди и наземное оборудование врага", - заявил глава ЦКБР.

Кузякин призвал инициировать процесс по ведению системной работы по выявлению и уничтожению украинских FPV-расчетов. "Это сотни не полетевших дронов, а также освобожденные направления на линии боевого соприкосновения, где можно спокойно готовиться и проводить операции", - добавил он.

О ЦКБР

ЦКБР является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация занимается разработкой и производством FPV-дронов. Также ЦКБР производит анализ функциональных возможностей и конструктивных особенностей трофейной техники ВСУ, систематизируя информацию о дронах, производителях и системах поставок противника. Центр находится на самофинансировании.