Под Нижним Новгородом заложат головной малый морской танкер проекта 23630

На четверг, 18 апреля, на Окской судоверфи (город Навашино, Нижегородская область) запланирована торжественная церемония закладки головного малого морского танкера проекта 23630 (шифр "Умба"), предназначенного для ВМФ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

"Закладка головного ММТ проекта 23630 состоится 18 апреля на Окской судоверфи, особенностью судна является наличие на нем вертолетной площадки", – отметил собеседник агентства.

Окская судоверфь

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Малый морской танкер получит имя выдающегося военного инженера-механика контр-адмирала Юрия Халиуллина (1943–2022), в разное время занимавшего посты начальника Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища имени Ленина и начальника Военно-морского инженерного института.