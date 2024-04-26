Войти
Flotprom

Под Нижним Новгородом заложат головной малый морской танкер проекта 23630

235
0
0

На четверг, 18 апреля, на Окской судоверфи (город Навашино, Нижегородская область) запланирована торжественная церемония закладки головного малого морского танкера проекта 23630 (шифр "Умба"), предназначенного для ВМФ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

"Закладка головного ММТ проекта 23630 состоится 18 апреля на Окской судоверфи, особенностью судна является наличие на нем вертолетной площадки", – отметил собеседник агентства.

Окская судоверфь


ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Малый морской танкер получит имя выдающегося военного инженера-механика контр-адмирала Юрия Халиуллина (1943–2022), в разное время занимавшего посты начальника Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища имени Ленина и начальника Военно-морского инженерного института.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
16.08.2006
Производство нового военного самолета Ил-76МФ будет переведено из Ташкента в Ульяновск
14.08.2006
Boeing закупит российский титан
14.08.2006
В России завершены испытания новой модификации Ту-204
11.08.2006
Як-130 имеет хорошие перспективы и высокий экспортный потенциал
11.08.2006
Замминистра МЧС РФ посетил судостроительные предприятия Нижнего Новгорода
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
11.08.2006
Госдепартамент США не намерен отменять санкции против "Рособоронэкспорта" и "Сухого"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 09:05
  • 2
ЦКБР заявил, что РФ необходимо создать мобильные команды для уничтожения FPV-расчетов ВСУ
  • 26.04 07:46
  • 1047
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.04 05:50
  • 1
Омрачить День Победы и инаугурацию: каких ударов ожидать от ВСУ в майские праздники
  • 26.04 00:07
  • 0
Танцы с бубном: США, Украина и военная помощь
  • 25.04 17:21
  • 2
Суд арестовал замминистра обороны РФ, на которого ФСБ пять лет собирало материалы по коррупции
  • 25.04 15:58
  • 120
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 25.04 13:48
  • 3
Инженеры NASA впервые за пять месяцев смогли получить данные о состоянии зонда Voyager-1
  • 25.04 13:40
  • 463
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 25.04 12:48
  • 0
«Освей»: Космическая Беларусь берется за строительство самолетов
  • 25.04 10:13
  • 478
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.04 09:30
  • 2
Разящий луч: как развиваются боевые лазеры
  • 25.04 09:27
  • 9
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 25.04 09:12
  • 276
Космонавтика Илона Маска
  • 25.04 09:02
  • 26
Национальная политика и миграция
  • 25.04 08:46
  • 19
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине