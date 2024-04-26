Белый дом считает, что фундаментального перелома в боях на Украине нет

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Американская администрация полагает, что фундаментального перелома в ходе боевых действий на Украине в пользу России пока не произошло, невзирая на "тактические потери" Киева в последние месяцы. Это утверждал на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Его попросили прокомментировать степень воздействия на позиции Киева паузы в поставках американского оружия и военной техники, длившейся около четырех месяцев. Советник американского лидера в ответ выразил мнение, что к кардинальному ухудшению положения Вооруженных сил Украины это не привело. "Вы можете измерить воздействие различными способами. Что касается непосредственно территории, то мы говорим о тактических потерях на востоке, а не о каком-то фундаментальном структурном сдвиге в основополагающей динамике конфликта", - считает Салливан.

"Расчет россиян или критиков Украины, которые говорят, что время на стороне России, неверен. Мы верим в то, что структурная динамика данного конфликта отвечает интересам страны, защищающей свою территорию. Мы верим в то, что оккупация и вторжение подтачивают с течением времени волю и жизненную силу государства. Пока Украина получает инструменты, необходимые для того, чтобы защищать себя, она может делать это эффективно, и она может победить", - убежден представитель Белого дома. "И мы сейчас сделали большой шаг вперед передачей ей инструментов, необходимых для того, чтобы защищаться. И мы настаиваем на том, что будем продолжать поступать таким образом", - сказал Салливан.

Американский президент Джо Байден подписал в среду принятый ранее Конгрессом США пакет законопроектов, которые предусматривают в том числе возобновление поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Объем ассигнований на эти цели для Киева составит порядка $61 млрд.

С точки зрения Салливана, одобрение на Капитолийском холме этого пакета законопроектов после почти полугода ожесточенных дебатов свидетельствует о том, что Вашингтон будет и далее предоставлять "ресурсы, необходимые Украине". "Я верю в это сегодня. Я верил в это год назад. И я верю, что это будет соответствовать действительности через год", - заявил помощник руководителя администрации США.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 29 февраля в послании Федеральному собранию, что российские войска владеют инициативой в ходе специальной военной операции на Украине и наступают по целому ряду оперативных направлений, освобождая все новые территории.