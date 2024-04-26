Сжечь посты: в России разрабатывают новую серию плавучих дронов

Они будут полезны при уничтожении мостов, переправ и плотин, в том числе на Днепре, уверены эксперты

В России разрабатывается новая линейка ударных плавающих беспилотников, сообщили источники «Известий» в Минобороны России. Они предназначены для уничтожения мостов, понтонных переправ, плотин и гидроэлектростанций. Дроны-камикадзе смогут действовать на реках, озерах, в прибрежных морских районах, на поверхности и под водой. Причем будут способны самостоятельно менять глубину. Именно БПЛА сейчас меняют архитектуру поля боя, констатируют официальные представители российской армии. Необходимость развивать такие средства поражения наглядно доказал ход СВО, соглашаются эксперты.

Новые перспективы

В линейку «убийц мостов» входят несколько аппаратов — они отличаются массой боевой части, а также дальностью плавания, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Часть изделий уже находится в высокой степени готовности и ожидает испытаний, а часть пока только в проекте. Перспективные аппараты смогут действовать на поверхности и под водой, способны самостоятельно менять глубину. Новинки поступят на вооружение инженерных войск.

В начале апреля о разработке таких средств «Известиям» сообщил председатель военно-научного комитета инженерных войск ВС РФ Максим Кривошеев.

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— Именно беспилотники сейчас вносят основной вклад в изменения и тактику применения и вообще меняют архитектуру поля боя, — пояснил представитель инженерных войск. — Совместно с предприятиями промышленности мы ведем разработки новых средств инженерного вооружения, основанных на технологиях удаленного доступа. Это не только беспилотные летательные аппараты, которые применяются для минирования и для поражения фортификационных сооружений противника, но и робототехнические комплексы, которые используются в режиме камикадзе. Мы также работаем над созданием средств надводного базирования для поражения гидротехнических сооружений, мостов и переправ противника.

По словам Максима Кривошеева, роботизация — одно из основных перспективных направлений развития техники инженерных войск.

— Наша первоочередная задача — сберечь людей, — сказал он. — А как это сделать? Удалить от контакта с противником. Всё это достигается применением беспилотных технологий.

С момента начала специальной военной операции разработано много новых образцов беспилотных аппаратов — и надводных, и подводных, и наземных, и воздушных, рассказал «Известиям» экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

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— Техника и вооружение развиваются. И проведение СВО подтвердило, что это надо делать более быстрыми темпами. Сколько нам придется воевать, неизвестно, и с кем неизвестно, сколько будет рек и других акваторий, где такие дроны могут применяться. Наверное, генеральный штаб просчитывает это дело и полагает необходимым пополнить наш состав вооружения и такими боевыми средствами. СВО подтвердила, насколько эффективными могут быть надводные беспилотники. Это позволит не рисковать личным составом, когда стоит задача уничтожить мост или переправу, — подчеркнул эксперт.

От Измаила до Днепра

Такие беспилотные аппараты смогут эффективно использоваться на причерноморском театре военных действий, а также на Днепре, рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

— Они могут оказаться полезны в боях в районе Одессы, Измаила, Очакова, в Приднепровье, при комплексных операциях, — отметил он. — Это, по сути, брандер, заминированная лодка, только с искусственным интеллектом. Они будут идти и уничтожать переправы, а мы будем идти за ними. Такие катера могут быть незаменимы при десантных операциях, при поддержке сухопутных частей. Это открывает нам возможности для того, чтобы мы брали побережье и шли дальше.

Боевое применение безэкипажных катеров стало открытием специальной военной операции. До сих пор в основном их использовала оставшаяся без флота Украина. Ее морские беспилотники десятки раз атаковали российские корабли и береговые объекты.

Так, в марте прошлого года старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко из стрелкового оружия уничтожили три морских дрона, атаковавшие корабли в Севастополе.

В мае разведывательный корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отправил на дно три беспилотных катера. 10 ноября четыре надводных дрона пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 «Серна».

Уничтожение беспилотников, атаковавших корабль «Иван Хурс» в районе Босфора Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Практика показала, что безэкипажные катера могут быть обнаружены радиолокационными средствами. А для их уничтожения используются корабельная артиллерия и стрелковое оружие.

20 марта глава Минобороны Сергей Шойгу заявил на коллегии ведомства о создании Днепровской речной флотилии. Кроме нее будут сформированы также армейский корпус, мотострелковая дивизия и бригада речных катеров. «Известия» сообщали, что в ее составе будут в том числе нести службу 130-миллиметровые самоходные артиллерийские установки А-222 «Берег». Кроме того, в ее составе уже формируются подразделения морской пехоты и спецназа.

Эксперты предполагают, что в основном действовать флотилия будет на Днепре и в Днепро-Бугском лимане, а займется тем же самым, чем и ее предшественница в годы Великой Отечественной войны: будет вести борьбу с катерами противника, высаживать десант, создавать плацдармы, а возможно, и форсировать Днепр.

Алексей Михайлов

Роман Крецул