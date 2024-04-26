Путин заявил, что успех на поле боя зависит от скорости решения технологических задач

Президент России Владимир Путин 25 апреля заявил, что успех на поле боя зависит от того, как быстро решаются технологические задачи.

«Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас получается», — заявил президент на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Говоря о количестве новых разработок, глава государства заявил, Минобороны РФ даже не успевает следить за предложениями от «Народного ВПК».

«Так называемое «Народное ВПК» уже работает вовсю. Минобороны не успевает предложения отследить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере, каждый день. Каждый день рождаются новые предложения», — отметил Путин.

Президент также заявил, что ИИ-технологии, задействованные, в частности, в создании беспилотной аппаратуры, представляют собой одну из важнейших отраслей, развивающихся в стране.

Ранее, 27 марта, в ходе поездки в Тверскую область Путин посетил Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ №344 в Торжке. Глава государства осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а также поговорил с летчиками, которые проходят боевую подготовку в центре. Путин также пообщался с вдовами Героев России, погибших в ходе СВО. Президенту в числе прочего показали разрывающую танки ракету «Хризантема».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.