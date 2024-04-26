Войти
Известия.ru

Путин заявил, что успех на поле боя зависит от скорости решения технологических задач

260
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Президент России Владимир Путин 25 апреля заявил, что успех на поле боя зависит от того, как быстро решаются технологические задачи.


«Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас получается», — заявил президент на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Говоря о количестве новых разработок, глава государства заявил, Минобороны РФ даже не успевает следить за предложениями от «Народного ВПК».

«Так называемое «Народное ВПК» уже работает вовсю. Минобороны не успевает предложения отследить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере, каждый день. Каждый день рождаются новые предложения», — отметил Путин.

Президент также заявил, что ИИ-технологии, задействованные, в частности, в создании беспилотной аппаратуры, представляют собой одну из важнейших отраслей, развивающихся в стране.

Ранее, 27 марта, в ходе поездки в Тверскую область Путин посетил Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ №344 в Торжке. Глава государства осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а также поговорил с летчиками, которые проходят боевую подготовку в центре. Путин также пообщался с вдовами Героев России, погибших в ходе СВО. Президенту в числе прочего показали разрывающую танки ракету «Хризантема».


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МИ-28
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
РСПП
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Похожие новости
20.09.2021
Сейсмически устойчивы, тактически обучены
19.03.2012
7 авиабаз, 28 модернизированных аэродромов и новейшие самолеты
28.02.2012
Главком ВВС о закупке легких вертолетов: «Мне нужно сейчас»
16.08.2011
МАКСимальный уровень обороны не просматривается
16.04.2010
Моторостроителей быстро запрягли, но они медленно едут
06.04.2010
Уверенность в будущем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 09:05
  • 2
ЦКБР заявил, что РФ необходимо создать мобильные команды для уничтожения FPV-расчетов ВСУ
  • 26.04 07:46
  • 1047
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.04 05:50
  • 1
Омрачить День Победы и инаугурацию: каких ударов ожидать от ВСУ в майские праздники
  • 26.04 00:07
  • 0
Танцы с бубном: США, Украина и военная помощь
  • 25.04 17:21
  • 2
Суд арестовал замминистра обороны РФ, на которого ФСБ пять лет собирало материалы по коррупции
  • 25.04 15:58
  • 120
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 25.04 13:48
  • 3
Инженеры NASA впервые за пять месяцев смогли получить данные о состоянии зонда Voyager-1
  • 25.04 13:40
  • 463
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 25.04 12:48
  • 0
«Освей»: Космическая Беларусь берется за строительство самолетов
  • 25.04 10:13
  • 478
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.04 09:30
  • 2
Разящий луч: как развиваются боевые лазеры
  • 25.04 09:27
  • 9
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 25.04 09:12
  • 276
Космонавтика Илона Маска
  • 25.04 09:02
  • 26
Национальная политика и миграция
  • 25.04 08:46
  • 19
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине