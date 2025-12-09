Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом



Первый полет Су-57 с двигателем второго этапа, с которым после завершения испытаний самолет пойдет в серию.

Источник: Кадр из видео YouTube Первый полет Су-57 с двигателем второго этапа, с которым после завершения испытаний самолет пойдет в серию.Источник: Кадр из видео YouTube

10 наиболее важных событий 2017 года

Уходящий 2017-й стал годом испытаний, когда мир снова оказался на грани ядерной войны. Он также ознаменовался ухудшением российско-американских отношений и увеличением закупок вооружений в планетарном масштабе. Вместе с тем общими усилиями вооруженных сил России, Сирии, Ирана, ополчения Западного Курдистана, Ирака, коалиции во главе с США и шиитских добровольцев из других стран удалось завершить полный разгром боевых формирований "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) на территории Сирии и Ирака. Благодаря усилиям Москвы Сирия сохранилась как целостное государство. Редакция "НВО" провела тщательный анализ важнейших событий уходящего года и сделала традиционную выборку 10 наиболее важных их них.

1. АМЕРИКАНСКИЙ ВОЕННЫЙ ФЛОТ ПОЛУЧИЛ АВИАНОСЕЦ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

На военно-морской базе Ньюпорт (Род-Айленд) 31 мая в торжественной обстановке авианосец нового поколения "Джеральд Р. Форд" был принят в состав ВМС США. Этот корабль превосходит по размерам все военные корабли мира и воистину поражает своими размерами и техническими новинками. Его водоизмещение составляет около 100 тыс. т, длина палубы достигает 337 м, максимальная ширина палубы - 78 м, ширина корпуса на уровне ватерлинии – 41 м, средняя осадка – 12 м, так что не каждый порт сможет принять подобного монстра. Его атомная силовая установка дает возможность этому гиганту развивать скорость до 30 узлов, время автономного плавания у него практически не ограничено. Удлиненная палуба корабля позволяет принимать крупные самолеты. А емкость ангаров дает возможность разместить на "Джеральде Форде" авиагруппу от 75 до 90 бортов (палубные F-35C, истребители F/A-18E, самолеты ДРЛОиУ E-2D, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G, многоцелевые вертолеты MH-60R/S, беспилотники).

Конвертоплан взлетает с палубы американского авианосца "Джеральд Форд". Источник: Global Look Press/Yin Bogu

Общая численность личного состава достигает 4660 человек. Корабль оснащен электромагнитными катапультами для взлета самолетов и подъемниками, работающими на том же принципе. Здесь используются аэрофинишеры с компьютерной динамической регулировкой, позволяющей осуществлять посадку самолетам различных классов – от тяжелых транспортников до легких беспилотников. В случае боевых действий новый авианосец в состоянии обеспечить от 160 до 220 боевых вылетов в день. Корабль оснащен современной системой связи и радиолокации, а также минимально необходимыми средствами противовоздушной обороны (поскольку эту задачу выполняет группа сопровождения).

В этом году Китай ввел в строй авианосец проекта 001А (по сути, это советский проект 11435). 7 декабря Великобритания приняла на вооружение авианосец "Куин Элизабет", это пока единственный корабль подобного класса в британском флоте.

Расклад сил в мире отныне по авианосцам такой: США – 10, Франция – 1, Италия – 2, КНР – 2, Великобритания – 1, Индия – 1, Бразилия – 1, Россия – 1. Страны поставлены в порядке качественного состояния кораблей.

2. XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН МАКС-2017

С 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском прошел очередной XIII авиасалон МАКС-2017. В этом году ключевыми экспонатами экспозиции стали полномасштабные макеты автоматических межпланетных станций "Луна-24" (1976 год) и "Луна-25" ("Луна-Глоб"). Также посетителям были представлены макеты орбитальных астрофизических обсерваторий серии "Спектр" и космических аппаратов метеорологических спутниковых систем "Электро" и "Арктика". Гости экспозиции увидели компоновку космической головной части в составе головного обтекателя ракеты-носителя, разгонного блока "Фрегат-СБ" и космического аппарата "Электро-Л". На МАКС-2017 состоялась премьерная демонстрация учебно-тренировочных самолетов Як-152 ОКБ имени Яковлева и СР-10 разработки ООО "КБ "Современные авиационные технологии". В первый день работы салон посетил глава государства Владимир Путин.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 на МАКС-2017. Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

В ходе работы МАКС-2017 посетители увидели новейший многоцелевой истребитель МиГ-35, модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш-ВН, арктический вертолет Ми-8АМТШ. Более 150 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения показал Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

3. ПЕКИН ОТКРЫЛ СВОЮ ПЕРВУЮ ВОЕННУЮ БАЗУ ЗА РУБЕЖОМ

Торжественная церемония, посвященная открытию военной базы Вооруженных сил Китая в Джибути, состоялась 1 августа 2017 года. На этой базе одновременно может размещаться до 10 тыс. военнослужащих.

Джибути занимает стратегически важную геолокацию, имея здесь форпост, можно контролировать выход из Красного моря в Индийский океан. Под наблюдением такой базы оказываются самые напряженные морские торговые пути, проходящие через Аденский залив и Красное море и связывающие тихоокеанский, индокитайский, индонезийский и австралийский кластеры с таким важными транзитными торговыми регионами, как Средиземноморье и Черноморье, а через них – с европейским рынком.

Военнослужащий ВМС НОАК. Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Из-за выгодного в военном плане географического положения и политической стабильности Джибути привлекло не только Китай. Ранее здесь разместили свои военные базы США, Франция и Япония. Китай направил в Джибути группу военных кораблей, которые будут нести службу в этом регионе на долгосрочной и вместе с тем на ротационной основе.

Военное присутствие в регионе Африканского Рога позволит Пекину не только защищать свои экономические интересы, но и осваивать театры военных действий в районе Красного моря и на северо-западе Индийского океана. В этом регионе военно-морским силам НОАК придется соседствовать с 5-м флотом ВМС США, в зону ответственности которого входят Красное и Аравийское моря, Аденский и Персидский заливы.

4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ "АРМИЯ-2017"

В подмосковном парке "Патриот", на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, а также в Кроштадте (Западный военный округ), на полигоне Кадамовский Ростовской области (Южный военный округ), в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре (Центральный военный округ), Владивостоке (Восточный военный округ), Североморске (Северный флот) с 22 по 27 августа Минобороны РФ провело международный военно-технический форум "Армия-2017". Летную программу демонстрировали "Стрижи", "Русские витязи" и "Соколы России". Зрители увидели в небе истребители МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-34 и Су-35, вертолеты Ми-8, Ми-28, Ми-35, Ка-52.

Международный военно-технический форум Армия-2017. Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В этом году свои мероприятия на полях форума провели более 30 организаций. На нем работали группы экспертов, занимавшиеся анализом, оценкой и отбором инновационных разработок в интересах Минобороны РФ. Всего по результатам работы 228 экспертов предварительно отобрано 346 инновационных разработок и проектов. В форуме приняли участие более 1200 предприятий и организаций, которые представили свыше 18,5 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. В работе выставки приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 – высокого уровня, из которых 20 возглавили руководители оборонных ведомств. Также свои экспозиции представили 78 оборонных предприятий из 14 зарубежных стран. В рамках форума проведено 140 мероприятий научно-деловой программы. Общее количество участников деловой программы превысило 8600 человек.

5. СОВМЕСТНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ "ЗАПАД-2017"

С 14 по 20 сентября прошли совместные учения российских и белорусских вооруженных сил под руководством начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и начальника Генштаба ВС Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева. На маневры Москвой и Минском были приглашены международные наблюдатели от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, НАТО, ОБСЕ и США.

Танк Т-90М на учениях "Запад-2017". Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Практические действия войск велись на шести полигонах Республики Беларусь (Лепельском, Борисовском, Лосвидовском, Осиповичском, Ружанском, Домановском) и на территории РФ на полигонах Лужский (Ленобласть), Струги Красные (Псковская область) и Правдинском (Калининградская область). В отработке задач управления и практической части маневров в той или иной степени приняли участие около 12 700 военнослужащих, штабы и подразделения: 1-й Гвардейской танковой армии, 11-го армейского корпуса, 6-й и 20-й армий, батальонные и ротные тактические группы ВДВ, 10 боевых кораблей Балтийского флота. Всего на учениях были задействованы 680 единиц боевой техники (из них 250 танков, 200 стволов артиллерии, в том числе и минометы) 70 вертолетов и самолетов различного назначения. К учениям со стороны Российской Федерации кроме Минобороны привлекались оперативные группы МВД, Росгвардии, ФСБ и МЧС. В целях обеспечения военных перевозок военным ведомством РФ было зафрахтовано 4162 железнодорожных вагона.

6. ИЗ ДОКОВ ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ АТОМНЫЙ ПОДВОДНЫЙ РАКЕТОНОСЕЦ КЛАССА "БОРЕЙ-А"

В Северодвинске 17 ноября был спущен на воду атомный подводный ракетоносец "Князь Владимир", первый из класса "Борей-А", которому предстоят ходовые испытания.

Головной ракетоносец "Князь Владимир" проекта "Борей-А" пополнит боевой состав ВМФ в год 60-летия атомного подводного флота России. Источник: www.oaoosk.ru

Его длина составляет 170 м, ширина – 13,5 м, а полное водоизмещение – 24 тыс. т. Он способен нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава", которые имеют дальность полета до 9300 км и оснащены разделяющимися боеголовками мощностью по 100–150 кт каждая. Численность экипажа этого подводного ракетоносца превышает 100 человек.

В настоящее время на стапеле северодвинского кораблестроительного предприятия продолжаются работы по сборке еще четырех серийных атомных подводных крейсеров проекта "Борей-А". Это "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский". Субмарины класса "Огайо" (американский аналог "Князя Владимира") хотя и вооружены 24 баллистическими ракетами, но имеют меньшие возможности по дальности поражения и не соперники нашим ракетоносцам по глубине погружения.

7. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС А-100 СОВЕРШИЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ

Летающий комплекс А-100, созданный на базе Ил-76МД-90А, совершил свой первый полет 18 ноября с.г., при этом испытании были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры. Серийные поставки А-100 в российские ВКС должны начаться в 2020 году. На самолете установлен обтекатель с антенной системой и новая радиолокационная система "Премьер", обладающая вращающейся антенной РЛС с активным электронным сканированием по вертикали, а также механическим сканированием по азимуту.

Опытный образец самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 в первом полете. Таганрог, 18.11.2017. Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация" и www.facebook.com/alexey.rogozin

А-100 может обнаруживать и вести наблюдение за целями новых классов, включая самолеты оперативно-тактической авиации нового поколения, находящимися в покое или движении в воздухе, на земле или в море. Кроме того, новый самолет Российской армии может участвовать в командовании истребительной и ударной авиацией, управляя звеньями при наведении на разные цели. Он разрабатывается со второй половины нулевых годов, начало его серийного производства и прием на вооружение ВКС РФ планируется на 2020 год.

Этот авиакомплекс заменит самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и А-50У.

8. ПХЕНЬЯН СТАЛ ПЯТЫМ В МИРЕ ОБЛАДАТЕЛЕМ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ РАКЕТ

Северная Корея провела испытания новой МБР по личному приказу своего лидера Ким Чен Ына 29 ноября в 3 часа 18 минут по местному времени (21.18 мск 28 ноября). Агентство France-Presse, ссылаясь на мнение анонимного эксперта, сообщает, что, судя по параметрам запуска и полета ракеты "Хвасон-15", можно предположить, что она способна преодолеть расстояние в 13 тыс. км (максимальная дальность полета российской МБР РТ-2ПМ2 "Тополь-М" – 12 тыс. км). Таким образом, под угрозой ядерной атаки оказалась вся без исключения территория США, как континентальная, так и островная, в том числе все Восточное побережье – от Бостона до Майами. Новое оружие Пхеньяна достигает до любой точки Западной Европы, включая Исландию. Возможно, Пхеньян вошел в клуб обладателей МБР наряду с РФ, США, КНР и Францией.

Запуск новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" в ночь с 28 на 29.11.2017. Источник: кадры из репортажа телевидения КНДР (via www.facebook.com/vladimir.khrustalev )

Ранее КНДР информировала мировую общественность об успешных испытаниях своей водородной бомбы. По мнению американских экспертов, у Пхеньяна в наличии около 60 ядерных боеголовок, а запасы обогащенного урана и плутония позволяют производить по шесть новых боеприпасов этого вида в год.

Российский эксперт, бывший начальник 4-го Научно-исследовательского института Минобороны РФ генерал-майор Владимир Дворкин в комментарии Интерфаксу к информации о запуске "Хвасона-15" высказал сомнение в способности МБР достичь США. По его мнению, "у КНДР нет программы испытаний, в которой ракета доводится до боеспособного состояния. У них отказы и на старых ракетах были. Они не доводят в процессе летных испытаний эти ракеты до высокого уровня надежности".

9. СУ-57 ПОЛУЧИЛ ДВИГАТЕЛЬ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ

В подмосковном Жуковском на полигоне Летно-исследовательского института имени Громова 5 декабря прошло первое испытание истребителя пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа. Пилотировал самолет летчик-испытатель КБ "Сухого" Герой России Сергей Богдан. До этого самолеты проекта Т-50 были оснащены двигателями первого этапа АЛ-41Ф1 ("изделие 117"), сходными по конструкции и техническим характеристикам с двигателями истребителя Су-35С. Новому двигателю присвоен шифр "изделие 30", он развивает тягу до 19,5 т, у него повышена топливная эффективность и снижена стоимость жизненного цикла.

Прототип истребителя Су-57 (самолет Т-50-2, бортовой номер "052") в полете с двигателем "изделие 30". Источник: Вести-24

В новой сборке самолет без использования форсажа может лететь на сверхзвуковой крейсерской скорости.

"Изделие 30" станет основным двигателем для истребителя пятого поколения, начало его серийного производства и прием на вооружение запланированы на 2019 год. Перед началом серийного производства будет изготовлена установочная партия Су-57, всего 12 машин. Сейчас завершается первый этап государственных испытаний этого самолета, уже подтверждены его характеристики устойчивости и управляемости на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях, на малых и больших высотах полета, на закритических углах атаки. Идет проверка и доработка его бортового оборудования, комплекса авиационного вооружения, техники дозаправки топливом в полете и прочего. Новый российский истребитель оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Он несет 10 ракет класса "воздух–воздух" для дальнего воздушного боя и 10 ракет класса "воздух–поверхность" для ударов по наземным целям. Для ведения ближнего боя истребитель оснащен 30-миллиметровыми авиационными пушками. Су-57 по заявленным летным характеристикам превосходит американский аналог F-22 "Раптор".

10. РОССИЯ ЗАВЕРШИЛА ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ В СИРИИ

После получения приказа Верховного главнокомандующего на вывод войск 11 декабря Минобороны РФ провело значительное сокращение российской военной группировки в Сирии в сжатые сроки. Так же незамедлительно дальние бомбардировщики Ту-22М3 были отправлены из авиабазы ВКС в Моздоке к пунктам постоянной дислокации в различные регионы страны. Пресс-служба МО РФ сообщала 12 и 13 декабря о прибытии: фронтовых бомбардировщиков Су-34 на аэродром в Хабаровском крае, истребителей МиГ-29СМТ – в Астраханскую область. В те же сроки начался отвод ударной группы дальней авиации из Моздока (самая близкая к Сирии авиабаза ВКС на территории России) бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Их также отправили к местам постоянной дислокации в Калужской, Иркутской и Мурманской областях. Такой шаг возможен лишь при одном условии – эти силы не нужны для оказания военной поддержки Дамаска и Москва не предвидит внезапных выступлений джихадистов в Сирии, а это значит, что Кремлем достигнуты какие-то твердые соглашения с теми, кто имеет на сирийскую оппозицию мощное влияние.

Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Уже 10 декабря СМИ сообщили о свертывании российского военного госпиталя для отправки его домой. Но процесс значительно ускорился после того, как 11 декабря на авиабазе ВКС Хмеймим из уст Владимира Путина прозвучал приказ: "Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: начать вывод российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации". На что представитель американского Министерства обороны майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй сказал: "Российские заявления о выводе войск нечасто соответствуют фактическому сокращению их числа, эти заявления не окажут влияния на приоритеты США в Сирии". В тот же день часть самолетов отправилась домой, а 12 декабря интенсивность вывода войск нарастала уже лавинообразно.

Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО