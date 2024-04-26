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ТАСС

Эксперты считают, что Украина не успевает модернизировать средства РЭБ

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: REUTERS/Violeta Santos Moura

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Украина проигрывает России в технологической гонке, не успевая производить необходимое количество средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и модернизировать их в соответствии с обновлением российских БПЛА. Такое мнение выразили украинские эксперты, опрошенные изданием "Украинская правда".

"У россиян мощные средства радиоэлектронной борьбы - как стационарные, так и очень неплохие образцы окопных средств РЭБ. <...> Много эффективных. К сожалению, Россия опережает Украину в разы", - подчеркнула в разговоре с изданием директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская. По ее словам, нынешний уровень производства средств РЭБ на Украине не удовлетворяет потребности фронта и на 5%.

"Россияне сейчас почти не работают по нашим позициям артиллерией. Они круглосуточно охотятся на нас FPV-дронами. Этих <...> беспилотников настолько много, что мы просто не вывозим без средств РЭБ, а их у нас только два на батальон", - цитирует издание украинского военнослужащего, который участвует в боях на купянском направлении.

К тому же, как отмечают эксперты, российские беспилотники регулярно модернизируются, системы РЭБ, запрограммированные на конкретные частотные диапазоны, затрудняются их идентифицировать. "Грубо говоря, мы сделали системы РЭБ на диапазон 900 МГц. Этого было достаточно. Сейчас [россияне] делают дроны с диапазоном от 700 до 1 000 МГц. Соответственно, средства радиоэлектронной борьбы, которые мы сделали ранее, уже неэффективны", - пояснил источник издания из Генштаба.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что сейчас идет работа над созданием единой системы, которая сможет собирать информацию об изменении частот российских беспилотников, чтобы производители оперативно подстраивали под это средства РЭБ. Необходимость постоянно модернизировать средства радиоэлектронной борьбы выливается, по словам украинских экспертов, в "безумную технологическую гонку, требующую быстрых ответов на разработки противника".

Превосходство российских средств РЭБ ранее отмечали аналитики газеты The New York Times. Берлинская заявляла о неэффективности переданных Западом систем перед средствами РЭБ РФ, которые, по ее словам, являются одними из лучших в мире. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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