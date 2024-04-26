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Apple выпустит процессор для ИИ

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Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com
Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com.

MacRumors: Apple разработает процессор для ИИ к 2025 году

Компания Apple начала разработку собственного процессора, ориентированного на работу с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа сослались на известного китайского инсайдера под ником Phone Chip Expert, который рассказал о будущем выпуске процессора Apple. По его информации, это будет ориентированный на ИИ чип, который окажется частью серверного оборудования. Процессор будет создан тайваньской компанией TSMC по трехнанометровому техпроцессу ко второй половине 2025 года.

По словам журналистов MacRumors, создание отдельного процессора для искусственного интеллекта может означать, что Apple также будет предоставлять ИИ-услуги онлайн, с подключением к интернету. Напротив, считается, что на iPhone инструменты ИИ будут работать локально — даже при отсутствии связи.

В материале говорится, что новые процессоры будут предназначены для повышения производительности центров обработки данных и будущих инструментов искусственного интеллекта Apple. «Это потенциально приведет к созданию более мощных и эффективных технологий», — заключили специалисты издания.

В начале апреля источники Bloomberg рассказали, что корпорация Apple представит первый компьютер, ориентированный на профессиональную работу с ИИ, до конца года. В центре устройства окажется новый чип M4.

ЖЗЛ

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