Hyundai Heavy Industries продвигается на оборонный рынок США

Южнокорейская судостроительная компания HD Hyundai Heavy Industries (HHI) подписала меморандум о взаимопонимании с американской верфью Philly Shipyard (Филадельфия, штат Пенсильвания). Как уточняет Naval News, соглашение предусматривает привлечение HHI к обслуживанию и производству кораблей и судов в интересах ВМС США.

Philly Shipyard, дочерняя компания норвежской производственной группы Aker, была основана в 1997 году на базе бывшей ведомственной верфи ВМС США в Филадельфии. С 2003 года компания построила более 50% крупных торговых судов в США в рамках Закона Джонса, при этом строительство и техническое обслуживание государственных и военно-морских судов остается ее основным видом деятельности.

Судостроительное предприятие Philly Shipyard

В соответствии с подписанным соглашением Hyundai Heavy Industries будет поставлять корабельные конструкции и комплектующие материалы американской компании, которая расширяет свой бизнес по производству военно-морских судов.

Отмечается, что HHI уже с 2005 года поставляет верфи Philly Shipyard конструкторскую документацию и материалы для производства коммерческих судов. Таким образом, новое соглашение расширит это сотрудничество, подключив южнокорейскую компанию к реализации контрактов с американскими ВМС, Береговой охраной и Морской администрацией США.

"Благодаря сотрудничеству с Philly Shipyard мы рассчитываем на дальнейшее расширение роли нашей компании в глобальном оборонном рынке", – заявил Вон Хо Джу, представитель подразделения военно-морского судостроения в Hyundai Heavy Industries.

По данным Naval News, HHI недавно установила стратегическое партнерство с рядом оборонных компаний США. В частности, заключены соглашения с GE Aerospace и L3Harris. Совместно с американской Palantir Technologies ведется разработка безэкипажных катеров. Кроме того, южнокорейская компания намерена получить контракты в рамках военно-морских проектов в Австралии и Канаде.