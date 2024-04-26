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ТАСС

Песков назвал делом Конгресса возможное нарушение законов США при поставке ATACMS

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Вопрос о том, нарушали ли законы США тайные поставки Украине ракет ATACMS до одобрения пакета помощи, является делом американского Конгресса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Практика действий США, европейцев уже понятна и предсказуема. Как только предметно начинают о чем-то говорить, значит, уже такая поставка осуществлена. Насколько эти поставки были осуществлены и оплачены в нарушение внутренних законов США - это, наверное, не наш вопрос. Это вопрос конгрессменов, сенаторов США. Если кто-то захочет, будет с этим разбираться", - отметил представитель Кремля.

Ранее на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден распорядился в феврале передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS, они были поставлены в марте. 

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Страны
Россия
США
Украина
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