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Flotprom

В Германии спустили на воду четвертую подлодку для Сингапура

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В понедельник, 22 апреля, на верфи немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems в Киле спустили на воду четвертую дизель-электрическую подлодку класса "Тип-218SG", предназначенную для ВМС Сингапура. Как сообщает Naval News, в число 250 приглашенных гостей церемонии вошли министр обороны ФРГ Борис Писториус, министр-координатор национальной безопасности Республики Сингапур Тео Чи Хин, а также другие высокопоставленные представители Сингапура и Германии.

В 2013 году Сингапур заказал у немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) первую пару субмарин класса "Тип-218SG". В 2017 году TKMS получила заказ на еще две такие ДЭПЛ. В феврале 2019 года головную субмарину "Инвинcибл" (Invincible, "Непобедимый") спустили на воду. С июля 2023 года ее используют для обучения сингапурских моряков.

Спуск на воду дизель-электрической подлодки для ВМС Сингапура

Thyssenkrupp Marine Systems


В декабре 2022 года на верфи TKMS в Киле спустили на воду вторую и третью подлодки для Сингапура – "Импекабл" (Impeccable, "Безупречный") и "Илластриус" (Illustrious, "Прославленный"). Их собирались передать заказчику до конца 2023 года, но пока этого не произошло.

Четвертую подлодку, получившую название "Инимитэйбл" (Inimitable, "Неподражаемый"), намерены ввести в строй в 2025 году.

Подлодки класса "Инвинcибл" заменят в составе сингапурского флота субмарины "Челленджер" и "Арчер", которым сейчас более 60 и 40 лет соответственно.

За основу проекта "Тип-218SG" взяты немецкие ДЭПЛ "Тип-212/212A" и "Тип-214". Подлодки для Сингапура оснащают воздухонезависимыми энергетическими установками. Водоизмещение составляет около 2000 тонн, длина корпуса – 70 метров. Максимальная скорость под водой – 15 узлов. Экипаж – 28 человек.

Субмарины оснащены восемью 533-мм торпедными аппаратами, которые в том числе используются для запуска противокорабельных ракет.

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Страны
Германия
Сингапуp
Компании
ThyssenKrupp
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