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Военное обозрение

Пресса США: Пентагон испытывает на Украине передовые технологии для обнаружения целей

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Источник изображения: topwar.ru

Американские военные проводят на Украине испытания технологий для обработки при помощи искусственного интеллекта изображений и другой информации для выявления в режиме реального времени передвижений сил противника. Получаемая таким образом оперативная информация предоставляется командованию украинской армии.

Как отмечает американское издание The New York Times, при этом конечные результаты подобных испытаний оказались неоднозначными. С одной стороны, командованию ВСУ был предоставлен способ, при помощи которого появилась возможность объединить всю информацию о перемещении российских войск в одну масштабную систему, позволяющую с использованием определенных алгоритмов прогнозировать, куда движутся войска и где может произойти следующий удар.

Однако, с другой стороны, результаты американских исследований на Украине наглядно продемонстрировали, насколько сложно совместить данные, получаемые при помощи передовых технологий, с реалиями вооруженного конфликта, в ходе которого одновременно с новейшими вооружениями применяются методы традиционной окопной войны.

Американская газета утверждает, что украинский кризис стал не только "золотым дном" для американских военных, но и масштабным испытательным полигоном для проектов, в ходе которых изучаются возможности применения стремительно развивающихся технологий.

Однако расчеты на то, что предоставляемая американцами информация поможет ВСУ эффективно противостоять российской армии, и надежда на способность украинского командования оперативно предоставлять информацию на устройства офицеров на передовой, не оправдались, констатирует издание.

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Страны
США
Украина
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