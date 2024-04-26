В войсках ждут новые батареи ЗРК «Тор-М2»

Выступая на коллегии Министерства обороны РФ, министр обороны Сергей Шойгу оценил состояние и перспективы развития войск противовоздушной и противоракетной обороны страны.

По словам Сергей Шойгу, российские средства противовоздушной обороны ежедневно и эффективно отражают попытки противника нанести удары по российским военным и гражданским объектам в зоне специальной военной операции:

«Всего с начала боевых действий уничтожено более 22 тысяч беспилотников и порядка шести тысяч реактивных снарядов, в том числе 3 549 - «Хаймарс» и 361 - «Вампир», а также около двух тысяч других воздушных целей. Среди них - 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров», - заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Как сообщил глава оборонного ведомства, в 2024 году в российские войска поступят: радиолокационные станции нового поколения, первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях: зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны; а также зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, «Бук-М3», и «Тор-М2».

Остановимся на зенитных ракетных комплексах «Тор-М2», которые упомянул в своем выступлении Сергей Шойгу. Тем более, что средства противовоздушной обороны малой дальности наиболее эффективны в зоне СВО, где ежедневно уничтожаются десятки, а то и сотни вражеских дронов различных размеров и типов.

Эти боевые машины разработаны и созданы на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»).

Комплекс способен работать как в общей системе противовоздушной обороны, так и в автономном режиме, и молниеносно распознает, а затем - и уничтожает различные цели в своей зоне поражения: самолеты, вертолеты, практически все виды БПЛА, крылатые и баллистические ракеты и другие средства воздушного поражения.

Благодаря современной радиолокационной станции «Тор-М2» может обнаруживать цели в радиусе более 30 км. Зенитные управляемые ракеты «Тора» способны гарантированно уничтожать вражеские летательные аппараты на дальности более 15 км и на высоте до 12 км.

Сегодня Ижевский электромеханический завод «Купол» является «головным» не только в производстве, но и в разработке зенитного ракетного комплекса малой дальности, представляя собой, по сути, объединенный научно-производственный комплекс.

Недавно СМИ сообщали о том, что зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» пройдет глубокую модернизацию с учетом применения боевых расчетов в зоне специальной военной операции на Украине. И эту информацию затем подтвердил генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов.

«Наш коллектив активно работает над очередной глубокой модернизацией зенитного ракетного комплекса семейства «Тор». Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности и будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем «Тор-М2» от «Тор-М1», - сообщил генеральный директор ИЭМЗ «Купол».

В самом Концерне воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» отмечают, что специалисты холдинга способны прямо в местах дислокации военной средств противовоздушной обороны дорабатывать алгоритмы зенитных ракетных комплексов для улучшения противодействия беспилотникам и других современным воздушным целям.