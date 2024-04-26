Полковник назвал преимущества С-500

Полковник Баранец: зенитная система С-500 получит экономичные ракеты

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Триумф», которую войска получат в 2024 году, превосходит предшественников. Преимущества комплекса назвал полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с изданием «Царьград».

«Она гораздо дальнозорче, прилично дальше смотрит, в отличие от С-400, у нее новый радар, это раз. У нее самая совершенная система наведения, это два. У нее есть одна особенность — новые ракеты, которые экономичнее и дешевле. Это делается затем, что не по каждой цели надо выпускать ракету, которая стоит пару миллионов долларов, если можно сбить ту же цель [ракетой], которая будет стоить миллион долларов или даже 800 тысяч», — сказал он.

Баранец отметил, что С-500 превосходит систему С-400, которая может обнаружить цель на расстоянии около 500 километров, по дальности обнаружения. Также он отнес к преимуществам С-500 систему управления огнем и модернизированный радар.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2024 году Вооруженные силы России впервые получат системы противовоздушной обороны С-500 в двух модификациях — зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.