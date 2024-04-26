Airbus Helicopters разработает новый многоцелевой вертолет на базе NH-90 для ВМС Испании

ЦАМТО, 25 апреля. Компания Airbus Helicopters официально приступила к проведению НИОКР с целью разработки нового многоцелевого морского вертолета для ВМС Испании. Проект одобрен Министерством обороны страны.

Как сообщает Infodefensa.com, европейский производитель вертолетов подчеркивает, что исследования инициированы по итогам состоявшейся в начале апреля встречи с руководством Генеральной дирекции по вооружениям и материальному обеспечению (DGAM) Министерства обороны Испании.

На первом этапе компания разработает технико-экономическое обоснование и выполнит предварительные исследования концепции нового многоцелевого морского вертолета на базе NH-90. Вертолет должен обладать возможностями выполнения всех задач в интересах командования ВМС, включая перевозку войск и грузов, противолодочную и противокорабельную борьбу, проведение поисково-спасательных операций и т.д.

В реализации проекта также примут участие другие испанские компании, в т.ч. Indra, Navantia, SAES, Thales, Etel 88, Tecnobit-Grupo Oesнa и Wiresa, которые обычно участвуют в возглавляемых Airbus Helicopters разработках.

Директор Airbus Helicopters Spain Фернандо Ломбо ранее перенес начало НИОКР на конец 2023 года.

В отношении текущих программ следует отметить, что в 2022 году компания Airbus Helicopters представила противолодочную версию NH-90, предназначенную для ВМС Испании. В итоге в мае 2023 года МО Испании остановило свой выбор на вертолете MH-60R американской Lockheed Martin. Контракт предусматривает закупку восьми машин для замены состоящих на вооружении SH-60B.

NH-90 вскоре поступит на вооружение ВМС Испании в тактической транспортной версии, носящей обозначение MSPT (Maritime Spanish Tactical Transport Helicopter). В период с 2025 по 2026 гг. ВМС Испании получат 7 вертолетов NH-90 MSPT, которые заменят снятые с вооружения SH-3D "Си Кинг", а также AB-212, срок службы которых истекает. Первый NH-90 MSPT прибыл на предприятие Airbus Helicopters в Альбасете (Испания) в январе для проведения летных испытаний.