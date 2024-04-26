Economist: помощи США мало, чтобы нивелировать преимущество РФ в конфликте на Украине

ЛОНДОН, 25 апреля. /ТАСС/. Нового пакета помощи США будет мало, чтобы нивелировать преимущество, которое Россия имеет в конфликте на Украине. Об этом пишет британский журнал The Economist.

"Новые поставки оружия не смогут полностью устранить российское преимущество в огневой мощи. Благодаря своему огромному населению и нефтяным богатствам России также проще привлекать новых солдат. Поэтому вероятно, что Украина так и останется в невыгодном для себя положении, не имея возможности осуществлять наступательные операции, - отмечает издание. - Кроме того, неопределенность по поводу дальнейшей западной помощи никуда не денется. Америка может стать значительно менее дружественной по отношению к Украине после ноябрьских президентских выборов и выборов в Конгресс".

Издание также указывает на сохраняющееся преимущество России в украинском небе и нехватку средств ПВО и боеприпасов для них у Вооруженных сил Украины. Это существенно осложняет задачу обороны украинских позиций. В беседе с изданием полковник ВСУ Павел Федосенко (заочно арестован Хамовническим судом Москвы по обвинению в убийствах), командующий бригадой, которая обороняет подконтрольный украинским войскам город Часов Яр в ДНР, признал, что украинским войскам, вероятно, не удастся отстоять его. The Economist отмечает, что украинская сторона также обеспокоена возможным наступлением ВС РФ на Харьков, взятие которого стало бы "крупнейшей психологической победой" для России.

Согласно оценкам The Economist, в Москве могут рассчитывать на то, что успешное летнее наступление "усилит сомнения НАТО и американских политиков по поводу способности Украины сопротивляться в долгосрочной перспективе" и повысит шансы "достичь выгодного соглашения" с Дональдом Трампом, если он вернется в Белый дом. Однако, утверждается в статье, если Украина в ближайшее время получит значительное количество новых вооружений, она может получить шанс остановить российское наступление.

Издание полагает, что в 2025 году объемы производства вооружений в Европе и США якобы могут сравняться с российскими, что может дать Украине преимущество, если ВСУ смогут до этого времени сдерживать продвижение войск РФ. Однако "в долгосрочной перспективе самый большой дефицит Украина будет испытывать не в боеприпасах, а в живой силе", и восполнить ее нехватку стране будет сложнее всего. Кроме того, серьезной проблемой будет оставаться недостаточный уровень подготовки украинских военнослужащих, обучение которых также будет сложно осуществить, не оголяя значимых участков фронта. По словам источника издания, серьезный наступательный потенциал ВСУ смогут сформировать лишь к 2026-2027 годам.

Перспективы мира

"В частных беседах некоторые западные чиновники заявляют, что с учетом того, что в лучшем случае патовая ситуация будет сохраняться еще долго, стратегической победой для Украины и поражением для России может стать мирное соглашение, предполагающее заморозку конфликта по линии фронта и включение части Украины в ЕС и, что менее вероятно, НАТО, - говорится в статье. - Другие сомневаются в том, что Россия согласится на такое соглашение или будет его соблюдать, а также в том, что западные страны смогут предоставить Украине достаточные гарантии для того, чтобы согласиться на такой мир. Есть и те, кто хотят, чтобы Украина продолжала воевать в надежде на то, что ослабление России рано или поздно вынудит Кремль отвести свои войска и принять более выгодную [для Киева и его союзников] сделку".

Американский лидер Джо Байден подписал в среду утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса США, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.