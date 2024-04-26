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ТАСС

Постпред США при НАТО считает, что Китай выбрал сторону РФ в конфликте на Украине

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Джулианна Смит
Джулианна Смит.
Источник изображения: karaulovlife.ru

БРЮССЕЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Китай поддерживает Россию в конфликте на Украине и больше не занимает нейтральную позицию. Такое мнение выразила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"КНР не может претендовать на настоящий нейтралитет в этом случае, она фактически выбирает сторону [России]", - заявила Смит в интервью газете Politico. Согласно утверждению американского дипломата, США "все чаще фиксируют" признаки того, что Пекин передает Москве товары двойного назначения. При этом она признала, что Вашингтон не располагает сведениями о поставках Китаем вооружений России.

В китайском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали, что Пекин не является стороной конфликта на Украине, а сообщения якобы о поставках Китаем оружия в РФ не соответствуют действительности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 апреля прибыл в Шанхай, начав свой рабочий визит в Китай. Ожидается, что он проведет встречу со своим китайским коллегой Ван И. Основными темами на переговорах госсекретаря США в Китае станут такие вопросы, как конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На брифинге в преддверии визита Блинкена в Китай представитель МИД КНР указал на то, что США не должны очернять нормальные отношения между Китаем и Россией. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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