В "Калашникове" запустят новый участок по производству высокоточного оружия

ЦАМТО, 25 апреля. В АО "Концерн "Калашников" началась подготовка к запуску нового участка по производству деталей для различного управляемого вооружения.

В рамках комплектации участка площадью 2300 кв. м приобретено более 30 станков с ЧПУ для выполнения операций фрезерной и токарной обработки, а также плоскошлифовальное и измерительное оборудования. Механообрабатывающий участок будет работать круглосуточно: планируется, что данное производство обеспечит сборочный цех деталями на 100%.

В настоящее время пусконаладочные работы с предполагаемым выпуском тестовых деталей для управляемых снарядов завершены на 50%. Наращиваются объемы производства, и обучается персонал. Благодаря строительству нового объекта на заводе дополнительно создано 120 рабочих мест.

Это уже второй участок, запущенный на высокоточном производстве в текущем году. Строительные работы и введение в эксплуатацию новых участков в дивизионе спецтехники продолжатся до конца года, что позволит точно и своевременно выполнять растущие объемы гособоронзаказа на изделия, выпускаемые концерном.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".