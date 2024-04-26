Лучшая ситуация для мира на Украине и угрозы Белоруссии. Новые заявления Лукашенко

Сложившаяся на Украине ситуация предоставляет шанс для заключения мирного договора, и если Киев сейчас не пойдет на переговоры, он может утратить государственность. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.
Глава государства обвинил Вашингтон в подготовке "Белорусской освободительной армии" и подтвердил готовность Минска "защитить свою землю".
ТАСС собрал основные тезисы Лукашенко.
О ситуации на Украине
- На Украине сложилась "патовая ситуация": "Самая серьезная <...> и удобная, если так можно выразиться, ситуация для мира, для заключения мирного договора".
- Киев нуждается в заключении мира, "свидетельством тому является бегство более-менее здоровых, здравых украинцев из страны". Если он не пойдет на переговоры сейчас, "с течением времени Украина утратит свою государственность и может прекратить свое существование".
- Стамбульские соглашения 2022 года могут стать отправной точкой для переговоров, это не значит, что они "будут положены в основу", "но с них можно начинать и двигаться вперед". В то же время так называемая формула мира президента Украины Владимира Зеленского "вроде патриотична, но нереалистична".
О целях США
- Запад превратил Украину в наркомана "на коротком поводке". Украинские военные устали от боевых действий, но "за Зеленским, который хочет воевать до последнего украинца, стоят целые войска НАТО, весь западноевропейский блок и США".
- Очередной пакет американской помощи Киеву - это "важнейший фактор эскалации конфликта": "Очень опасно, что были выделены ракеты дальнего действия ATACMS".
- Соединенные Штаты "просто хотят утопить Россию в войне, оторвать ее от наметившегося союза с Китаем", а заодно, "перегрузив Европу, ослабить ее в том числе". "Вашингтон делает все, чтобы втянуть в конфликт нашу страну. Запустить механизм втягивания остальных государств, то есть ослабить и Западно-, и Восточноевропейский регионы".
Об угрозах для Белоруссии
- Белоруссия с 2023 года еженедельно фиксирует у своих границ до 50 вылетов разведывательной авиации западных стран, "задействован практически весь имеющийся арсенал стран НАТО".
- Североатлантический альянс в случае прямого столкновения с Россией первый удар нанесет по Белоруссии, где размещено российское ядерное оружие.
- Соединенные Штаты готовят "Белорусскую освободительную армию", основу которой должны составить так называемый полк Калиновского и другие "добровольческие формирования", в том числе запрещенный в РФ "Русский добровольческий корпус".
- Кроме того, высок риск инициированных Киевом вооруженных инцидентов на границе с Украиной, которая сосредоточила в непосредственной близости от Белоруссии около 120 тыс. человек.
О военных приготовлениях Польши
- Польша намерена с помощью США создать самые мощные в Европе сухопутные войска, хотя там "и так уже некому работать, проблем гражданских выше крыши": "О каких сражениях грезят, кто их будет обеспечивать? Ведь для войны нужна мощная экономика, а они сидят на дотациях Евросоюза и помощи США".
- Минск вскоре обнародует численность и номенклатуру всех имеющихся в Польше вооружений: "Завтра в средствах массовой информации, в газете "Советская Беларусь" по крайней мере, мы все опубликуем".
О готовности защищаться
- Белоруссия не планирует проводить мобилизацию, но готова защитить себя: "Если что, мы станем все Брестской крепостью, но защитим свою землю".
- Белоруссия перебросила из Витебской области к западной границе несколько батальонов, готовых выйти из мест дислокации в течение трех часов: "И стоим сейчас лоб в лоб с НАТО".