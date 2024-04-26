Войти
ТАСС

Лучшая ситуация для мира на Украине и угрозы Белоруссии. Новые заявления Лукашенко

260
0
0
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (в центре)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (в центре).
Источник изображения: © Press Service of the President of the Republic of Belarus/ Handout via REUTERS

Сложившаяся на Украине ситуация предоставляет шанс для заключения мирного договора, и если Киев сейчас не пойдет на переговоры, он может утратить государственность. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

Глава государства обвинил Вашингтон в подготовке "Белорусской освободительной армии" и подтвердил готовность Минска "защитить свою землю".

ТАСС собрал основные тезисы Лукашенко.

О ситуации на Украине

  • На Украине сложилась "патовая ситуация": "Самая серьезная <...> и удобная, если так можно выразиться, ситуация для мира, для заключения мирного договора".
  • Киев нуждается в заключении мира, "свидетельством тому является бегство более-менее здоровых, здравых украинцев из страны". Если он не пойдет на переговоры сейчас, "с течением времени Украина утратит свою государственность и может прекратить свое существование".
  • Стамбульские соглашения 2022 года могут стать отправной точкой для переговоров, это не значит, что они "будут положены в основу", "но с них можно начинать и двигаться вперед". В то же время так называемая формула мира президента Украины Владимира Зеленского "вроде патриотична, но нереалистична".

О целях США

  • Запад превратил Украину в наркомана "на коротком поводке". Украинские военные устали от боевых действий, но "за Зеленским, который хочет воевать до последнего украинца, стоят целые войска НАТО, весь западноевропейский блок и США".
  • Очередной пакет американской помощи Киеву - это "важнейший фактор эскалации конфликта": "Очень опасно, что были выделены ракеты дальнего действия ATACMS".
  • Соединенные Штаты "просто хотят утопить Россию в войне, оторвать ее от наметившегося союза с Китаем", а заодно, "перегрузив Европу, ослабить ее в том числе". "Вашингтон делает все, чтобы втянуть в конфликт нашу страну. Запустить механизм втягивания остальных государств, то есть ослабить и Западно-, и Восточноевропейский регионы".

Об угрозах для Белоруссии

  • Белоруссия с 2023 года еженедельно фиксирует у своих границ до 50 вылетов разведывательной авиации западных стран, "задействован практически весь имеющийся арсенал стран НАТО".
  • Североатлантический альянс в случае прямого столкновения с Россией первый удар нанесет по Белоруссии, где размещено российское ядерное оружие.
  • Соединенные Штаты готовят "Белорусскую освободительную армию", основу которой должны составить так называемый полк Калиновского и другие "добровольческие формирования", в том числе запрещенный в РФ "Русский добровольческий корпус".
  • Кроме того, высок риск инициированных Киевом вооруженных инцидентов на границе с Украиной, которая сосредоточила в непосредственной близости от Белоруссии около 120 тыс. человек.

О военных приготовлениях Польши

  • Польша намерена с помощью США создать самые мощные в Европе сухопутные войска, хотя там "и так уже некому работать, проблем гражданских выше крыши": "О каких сражениях грезят, кто их будет обеспечивать? Ведь для войны нужна мощная экономика, а они сидят на дотациях Евросоюза и помощи США".
  • Минск вскоре обнародует численность и номенклатуру всех имеющихся в Польше вооружений: "Завтра в средствах массовой информации, в газете "Советская Беларусь" по крайней мере, мы все опубликуем".

О готовности защищаться

  • Белоруссия не планирует проводить мобилизацию, но готова защитить себя: "Если что, мы станем все Брестской крепостью, но защитим свою землю".
  • Белоруссия перебросила из Витебской области к западной границе несколько батальонов, готовых выйти из мест дислокации в течение трех часов: "И стоим сейчас лоб в лоб с НАТО".

 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
13.06.2017
Встреча лидеров НАТО через призму законов Паркинсона
19.09.2016
Разбираясь в российской концепции тотальной войны в Европе (The Heritage Foundation, США)
28.01.2016
Прошли ли мы точку невозврата?
09.06.2014
Крах клиентов коллаборационизма и будущее России
22.04.2013
Политика и национальная оборона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 09:05
  • 2
ЦКБР заявил, что РФ необходимо создать мобильные команды для уничтожения FPV-расчетов ВСУ
  • 26.04 07:46
  • 1047
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.04 05:50
  • 1
Омрачить День Победы и инаугурацию: каких ударов ожидать от ВСУ в майские праздники
  • 26.04 00:07
  • 0
Танцы с бубном: США, Украина и военная помощь
  • 25.04 17:21
  • 2
Суд арестовал замминистра обороны РФ, на которого ФСБ пять лет собирало материалы по коррупции
  • 25.04 15:58
  • 120
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 25.04 13:48
  • 3
Инженеры NASA впервые за пять месяцев смогли получить данные о состоянии зонда Voyager-1
  • 25.04 13:40
  • 463
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 25.04 12:48
  • 0
«Освей»: Космическая Беларусь берется за строительство самолетов
  • 25.04 10:13
  • 478
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.04 09:30
  • 2
Разящий луч: как развиваются боевые лазеры
  • 25.04 09:27
  • 9
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 25.04 09:12
  • 276
Космонавтика Илона Маска
  • 25.04 09:02
  • 26
Национальная политика и миграция
  • 25.04 08:46
  • 19
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине