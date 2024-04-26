«Это круто»: украинский офицер высоко оценил применение ВС РФ советских танков Т-55

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Заместитель командира танковой роты ВСУ Олег Андроняк в эфире украинского телеканала дал высокую оценку применения российскими военными на фронте считающихся устаревшими советских танков Т-55. Он отметил, что в то время как на Украине некоторые военные эксперты посмеиваются над тем, что ВС РФ массово снимают с консервации эти бронемашины и задействуют их в боях, на самом деле танк зарекомендовал себя как отличная альтернатива самоходной артиллерии.

Кроме того, разъясняет украинский военный, в России Т-55 проходят глубокую модернизацию, получая улучшенную броню и новые орудия. Плюс советская военная техника отличается неприхотливостью в эксплуатации, надежностью и высокой ремонтопригодностью.

Это круто, потому что танк как артиллерийское средство очень эффективный. Поэтому в Советском Союзе вообще разрабатывалась эта методика – работать танком с закрытых позиций. Они имеют очень высокую точность

— заявил украинский танкист.

По его мнению, наличие большого количества танков этой модели, а главное, боеприпасов к ним является несомненным преимуществом российских военных. Для того, чтобы танк начал работать в качестве артустановки не требуется поиск специальной позиции, его буксировка, подвоз боекомплекта. При этом российские танкисты не используют Т-55 в качестве бронемашины для атакующих действий.

Танк приехал, встал, навелся, отстрелял, и всё. А напрямую их не использовали. Потому что все начали: «Вот, сейчас пойдут на штурмы на старых танках». Никто на штурмы на них не шёл. У них Т-90 «Прорыв» ещё много

– не без зависти резюмировал Андроняк.

Советский средний танк Т-55, созданный на базе танка Т-54, принят на вооружение армии СССР в 1958 году. Производился с 1958 по 1979 год (выпущено более 23 000 единиц, включая производство в других странах) и является первым в мире серийным танком, оборудованным автоматической системой противоатомной защиты (ПАЗ). Кроме того, это первый в мире танк, способный вести боевые действия в условиях применения ядерного оружия.

Еще Т-55 стал первым танком в наличии в советских войсках, получившим комплекс активной защиты (КАЗ «Дрозд»). Т-55 и его модификация Т-55А широко экспортировались и находятся на вооружении многих государств мира. Что примечательно, танк был разработан в середине прошлого века Харьковским конструкторским бюро машиностроения.