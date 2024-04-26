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Flotprom

Раскрыты характеристики перспективного турецкого авианосца

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Стамбульская военно-морская верфь провела презентацию для журналистов, на которой раскрыла новые подробности о будущем авианосце, который планируют построить для ВМС Турции.

Как указывает Naval News, в феврале 2024 года во время визита на предприятие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана впервые официально представили проект авианосца собственной разработки. Теперь же судостроители озвучили дополнительные подробности о спецификациях будущего корабля.

Проект турецкого авианосца нового поколения

Istanbul Naval Shipyard


Представители конструкторского бюро Стамбульской военно-морской верфи подтвердили, что при создании авианосца будут использованы только турецкие технологии и системы.

На палубе авианосца обустроят две взлетные полосы и одну посадочную. Изначально вместо катапультной системы старта корабль оснастят модульной рампой. В долгосрочной перспективе предполагается, что турецкие инженеры разработают собственную катапультную систему, которая в итоге заменит трамплин.

Текущий план предусматривает базирование на борту 50 летательных аппаратов, 20 из которых разместятся на палубе, а 30 – в ангаре. Среди этих летательных аппаратов – палубная версия легкого штурмовика Hurjet компании TAI, реактивные дроны ANKA-III и KIZILELMA, а также турбовинтовые беспилотники TB-3 "Байрактар".

Представители министерства обороны Турции отметили, что количество летательных аппаратов может возрасти по мере реализации проекта.

Кроме того, авианосец вооружат системой вертикального пуска MIDLAS VLS на 32 ячейки и четырьмя 35-мм арткомплексами "Гёкдениз".

Водоизмещение турецкого авианосца составит 60 тысяч тонн, длина корпуса – 285 метров. Оснащенный газотурбинной силовой установкой, корабль сможет развивать скорость до 25 узлов.

Сроки реализации проекта пока не раскрываются.

Напомним, что сейчас в составе турецкого флота несет службу единственный авианесущий корабль – универсальный десантный корабль "Анадолу", который ввели в строй в 2023 году. Он построен по проекту, основанному на УДК класса "Хуан Карлос I" испанских ВМС. Турецкие военные изначально собирались использовать "Анадолу" в качестве легкого авианосца, на котором смогут базироваться истребители пятого поколения F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, но из-за отказа США в поставках этих самолетов Анкара решила сделать "Анадолу" носителем беспилотников.

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Страны
США
Турция
Продукция
F-35B
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Авианосец
БПЛА
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