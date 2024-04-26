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В Белоруссии рассказали о разработке лазерного оружия

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Виктор Тумар. Кадр: Министерство обороны Белоруссии
Виктор Тумар. Кадр: Министерство обороны Белоруссии.

Замглавы Генштаба ВС Белоруссии Тумар рассказал о разработке лазерного оружия

У Белоруссии есть разработки в сфере лазерного оружия. Об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) республики по научной работе полковник Виктор Тумар, передает оборонное ведомство страны в Telegram.

Он отметил, что Минск ориентируется на создание отечественных образов. По словам замглавы Генштаба, Белоруссия — один из лидеров в области радиоэлектронной борьбы и разработки радиолокационных систем обнаружения.

«Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах», — сказал Тумар в ходе выставки основных достижений научно-исследовательского института ВС Белоруссии.

В январе Минобороны Великобритании сообщило о новых испытаниях лазерного оружия дальнего действия DragonFire, которое успешно поразило воздушные цели.

В мае 2023 года представитель белорусского предприятия «Научно-технический центр "Лэмт"» сообщил, что организация совместно с российскими коллегами разрабатывает лазерный модуль мощностью 100 киловатт для уничтожения беспилотников.

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Страны
Белоруссия
Великобритания
Проекты
БПЛА
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