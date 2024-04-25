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Flotprom

Для ледокола "Виктор Черномырдин" изготовили систему управления и машинное отделение главного крана

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Во вторник, 23 апреля, петербургское предприятие "Ижорские гидросистемы" отгрузило изготовленные на собственных мощностях систему управления и машинное отделение главного крана, предназначенного для ледокола "Виктор Черномырдин" проекта 22600, построенного на "Адмиралтейских верфях".

Проект крана полностью создан специалистами конструкторского бюро "Ижорских гидросистем". Разработчики реализовали ряд оригинальных технических решений. В частности, гидравлическое и электрическое оборудование максимально размещено за пределами основного корпуса крана, применен закрытый контур на лебедке главного подъема и многое другое.

Машинное отделение главного крана ледокола "Виктор Черномырдин"

"Ижорские гидросистемы"

Машинное отделение главного крана ледокола "Виктор Черномырдин"

"Ижорские гидросистемы"


"Удачное компоновочное решение позволило компактно разместить в машинном отделении бак главного маслонасосного агрегата, главный насосный агрегат, блоки фильтров и распределителей, маслоохладитель, основную распределительную аппаратуру, освободив таким образом место внутри крана, упростив при этом обслуживание указанных агрегатов и устройств", – рассказал Mil.Press FlotProm генеральный директор компании "Ижорские гидросистемы" Дмитрий Галкин.

Он уточнил, что грузоподъемность крана достигает 30 тонн, а максимальный вылет – 43 метра.

Напомним, что ледокол "Виктор Черномырдин" ввели в строй в 2020 году. Судно считается самым большим специализированным дизель-электрическим ледоколом в мире. Водоизмещение превышает 22 тысячи тонн.

Ранее, в феврале этого года, "Ижорские гидросистемы" отгрузили в адрес Амурского судостроительного завода импортозамещенный палубный кран-манипулятор ИМ150М, предназначенный для установки на малом ракетном корабле проекта 22800 (шифр "Каракурт").

В марте предприятие приступило к испытаниям головного спуско-подъемного устройства (СПУ) для дежурной шлюпки, разработанного по заказу Группы компаний "МСС".

В 2023 году "Ижорские гидросистемы" изготовили для судна-торпедолова проекта 1388НЗТМ полноповоротный и судовой мостовой электрогидравлические краны, обеспечивающие грузоподъемность 3 тонны на вылете 9 метров.

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Продукция
ЛК-60Я
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Адмиралтейские верфи
АСЗ
Проекты
2020-й год
22800 МРК
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