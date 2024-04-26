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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Освей»: Космическая Беларусь берется за строительство самолетов

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«Освей»: Космическая Беларусь берется за строительство самолетов
«Освей»: Космическая Беларусь берется за строительство самолетов.
Источник изображения: belvpo.com

В начале апреля правительства Беларуси и России подписали ряд соглашений, которые должны способствовать интенсификации многостороннего сотрудничества и укреплению интеграции в рамках Союзного государства. Одним из перспективных направлений консолидации усилий Минска и Москвы является авиастроение.

Так, премьер-министры двух стран Р.Головченко и М.Мишустин заключили соглашение о совместной разработке и создании легкого двухмоторного турбовинтового многоцелевого самолета ЛМС-401 «Освей».

Разработчики самолёта ЛМС-401 «Освей» должны обеспечить снижение стоимости лётного часа и добиться конкурентоспособности по сравнению с зарубежными аналогами, например, Cessna 408 SkyCourier или DHC-6 300 Twin Otter. Кроме того, речь идет об «импортозамещении» чешского легкомоторного L-410, который был закуплен для подготовки будущих летчиков транспортной авиации ВС стран участников ОДКБ.

Что касается ЛМС-401 «Освей», то они должны быть выпущены в 2026 году. Уже к 2030 году планируется построить от 85 до 100 воздушных судов. Его коммерческую эксплуатацию планируется начать в 2028 году.

«Освей» сможет принимать на борт до 19 пассажиров и до 2000 кг груза. Самолёт будет с неубирающимся шасси и предназначен для перелетов в отдаленные и труднодоступные районы.

Финансировать проект Россия и Беларусь будут на равных началах, но техническое переоборудование и создание своих производств должно осуществляться каждым государством самостоятельно. При этом, производство будет организовано как в Российской Федерации на АО «Уральский завод гражданской авиации» (Екатеринбург), так и в Республике Беларусь, где будет осуществляться окончательная сборка самолёта – на ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» (Барановичи).

Дополнительно, к производству комплектующих будет привлечён 407-й Минский завод гражданской авиации. Ранее сообщалось, что и белорусские предприятия «Интеграл» и «Горизонт» также могут быть вовлечены в проект, возможно, для разработки и производства авиационной электроники, систем управления и навигации, авионики и ЖК-панелей.

Надо отметить, что строительство самолета «Освей» это не единственный проект Беларуси на пути в «мировой клуб авиадержав». Так, еще в 2023 году о готовности начать производство штурмовиков Су-25 заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Известно, что Минск получил от Москвы техническую документацию для производства компонентов для самолетов-штурмовиков, а также их финишной сборки в Республике.

Эксперты подчеркивают, что произведенные в Беларуси Су-25 будут пользоваться большим спросом. В частности, опыт СВО показал, что для указанных штурмовиков нет реальной альтернативы, учитывая специфику выполняемых ими задач. Недорогие, надежные, простые в управлении, и практически не подвластны силам ПВО противника – идеальный выбор для любой страны, умеющей планировать развитие своих вооруженных сил. Дополнительно, белорусские Су-25 были адаптированы под применение ТЯО.

Вышесказанное подчеркивает амбициозные планы белорусских Вооруженных Сил относительно данного штурмовика. За счет возможностей по глубокой модернизации и собственного производства новых Су-25 на территории страны, белорусская армия может обеспечить себе надежный и долговечный флот штурмовой авиации.

Павел Ковалев

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
L-410
Су-25
Компании
Cessna
Textron
ОДКБ
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