Группа Leonardo подтвердила скорую продажу производства торпед компании Fincantieri

Итальянская оборонная группа Leonardo близка к завершению сделки по продаже своего подразделения Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS) судостроительной компании Fincantieri. Об этом заявил генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани. WASS специализируется на разработке и производстве торпед для подводных лодок и противоторпедных систем.

"Мы говорим о днях, а не месяцах", – цитирует его слова Marine Link.

Загрузка тяжелой торпеды Black Shark Leonardo

Сделка, стоимость которой, как ожидается, составит от 200 до 300 млн евро (213–320 млн долларов США), поможет Fincantieri в реализации новой стратегии, которая направлена на расширение возможностей компании в оборонной сфере, включая и производство подводных лодок.

Чинголани пояснил журналистам, что переговоры замедлились из-за "временного сопротивления" со стороны некоторых топ-менеджеров, но добавил, что он находится в прямом контакте со своим коллегой – главой Fincantieri Пьером-Роберто Фольджеро.

В минувшие выходные финансовая газета Milano Finanza сообщила, что, хотя переговоры и находятся на продвинутой стадии, процесс замедлился из-за разногласий по поводу стоимости WASS, передаваемых активов и дальнейшей судьбы сотрудников.

Ранее, в марте, итальянская пресса писала, что контролируемая государством судостроительная компания Fincantieri рассматривает возможность увеличения капитала примерно на 400 млн евро для финансирования покупки WASS.

Группа Leonardo, также контролируемая итальянским государством, уже много лет планировала найти покупателя для WASS, но отложила принятие решения после начала конфликта на Украине в 2022 году. В то время представители компании заявляли, что WASS и другое подразделение, OTO Melara (специализируется на артиллерийских системах), могли бы лучше развиваться вне группы.

Сейчас Fincantieri реализует программу поставки итальянским ВМС трех дизель-электрических подлодок нового поколения класса U212 NFS (Near Future Submarine). Строительство головной субмарины началось в январе 2022 года, в июне 2023 года состоялась церемония резки стали для второй ДЭПЛ.