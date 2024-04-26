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Интерфакс-АВН

Советник Байдена: Вашингтон полагает, что Москва разрабатывает способный нести ядерное оружие спутник

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: Depositphotos

Вашингтон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне считают, что причина вето России на подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе заключается в "работе Москвы над новым спутником, способном нести ядерный заряд", заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Россия по оценке США, разрабатывает новый спутник, способный нести устройство с ядерным зарядом", - говорится в заявлении Салливана, распространенном Белым домом.

По его словам, в США "слышали", что президент РФ Владимир Путин публично заявлял, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе.

"Если бы это было так, Россия не наложила бы вето на эту резолюцию", - утверждает Салливан.

Россия считает, что запрет должен касаться и обычных видов вооружения. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал: "Крайне показательно, что ни в ходе сегодняшнего заседания, ни ранее авторы проекта так и не смогли ответить на вопрос, чем конкретно не устраивает их наше предложение: добавить призыв не размещать в космосе вообще никакие вооружения".

Дипломат, говоря о разногласиях с США по данной теме, подчеркнул, что "мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения, а вы этого не хотите".

По словам Небензи, США и их союзники "некоторые время назад анонсировали планы, которые включают размещение оружия, в частности, ударных боевых систем, в космическом пространстве".

Небензя подчеркнул, что продолжит работу со странами СБ ООН по вопросу о запрете на размещение оружия в космосе. "Планируем в ближайшее время представить в СБ ООН альтернативный проект резолюции и начать по нему переговорную работу", - сказал он.

Ранее Россия заблокировала в СБ ООН подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе.

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