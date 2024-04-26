Роботы рвутся на передовую: как машины участвуют в боевых действиях

Новые научно-технические разработки были показаны министру обороны в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке. В их числе — наземные необитаемые аппараты (ННА) на колесном, гусеничном шасси, вооруженные и невооруженные, в открытом и закрытом исполнении. Они предназначены для подвоза материальных средств, санитарной эвакуации или являются платформами для различной полезной нагрузки — вооружения, инженерных средств.

Наземные необитаемые аппараты нарасхват

Наземными боевыми роботами интересуются армии все большего количества стран, а оборонные производители предлагают все больше робототехнических комплексов различного назначения и габаритов — от миниатюрных аппаратов для обследования помещений до крупных роботов огневой поддержки. ННА предлагается применять как мобильные носители разведывательных и ударных беспилотников, как эвакуационные машины для транспортировки раненых, транспорт для снабжения частей боеприпасами и продовольствием.

Роботы против повстанцев В ходе боевых действий в Ираке и Афганистане перед американскими частями встала проблема снабжения. Боевая техника и воинский контингент, размещенные на разрозненных военных базах, требовали большое количество горючего, воды, продовольствия, боеприпасов. Колонны же транспортных автомобилей и бензовозов подвергались атакам со стороны сил местного сопротивления. Чтобы минимизировать потери личного состава, Центр по проведению НИОКР в области бронетехники СВ США TARDEC и компания Lockheed Martin разработали комплект AMAS (Autonomous Mobility Applique System). Он позволял превратить любой грузовик в автономного робота, из которых можно было составить колонну для доставки припасов. Технология проверялась в 2014-2015 годах и продемонстрировала работоспособность: колонна из различных машин с AMAS двигалась по шоссе со скоростью до 65 км/ч в общем потоке, проезжала перекрестки, обгоняла другие транспортные средства. К 2017 году импровизированные робогрузовики наездили уже свыше 55 тыс. миль. Аналогичные технологии разрабатывали и другие компании. До поля боя тяжелые автономные грузовики пока так и не добрались.

В последние годы различные зарубежные разработчики представили ударных наземных роботов тяжелого класса, по размеру и массе приближающихся к классическим боевым бронированным машинам. К примеру, боевой робот Type-X разработки эстонской компании Milrem Robotics, ныне входящей в военно-промышленный конгломерат EDGE Group из ОАЭ, имеет базовое бронированное шасси длиной 6 м, массой 12 т, способен нести полезную нагрузку до 4 100 кг. В варианте Combat машина может быть вооружена автоматическими пушками калибром до 50 мм. Предполагается, что робот будет действовать сообща с основными боевыми танками.

Тяжелый ударный ННА VU-T10 корпорации NORINCO Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

Другую тяжелую машину представила китайская оборонная корпорация NORINCO. По открытым данным, дистанционно управляемый гусеничный робот имеет массу 11 т, оснащен боевым модулем с противопульным бронированием, 30-миллиметровой автоматической пушкой и пулеметом. Машина разгоняется до 60 км/ч, имеет дальность канала связи 10 км (до 15 км — с использованием беспилотника-ретранслятора).

Практическая робототехника и пределы автономности

Различные страны на практике исследуют как действия бойцов при поддержке роботов, так и пределы самостоятельности робототехнических систем.

К примеру, в США уже создаются подразделения, где военнослужащие действуют совместно с роботами. Один такой экспериментальный роботизированный взвод провел в конце 2023 года учебный штурм в условиях города, о чем рассказал еженедельник Defense News. 20 солдат при поддержке четырех ННА пересекли открытое пространство и зачистили здание. Роботы при этом ставили дымовые завесы, запускали дроны — постановщики радиоэлектронных помех и ретрансляторы. Беспилотники сбросили на крышу штурмуемого дома миниатюрных роботов-разведчиков с дистанционным управлением для изучения обстановки. Второе подобное американское подразделение находится в стадии формирования.

На Западе уделяют больше внимания разработке боевых ННА, при этом делается ставка на их автономность, то есть способность действовать самостоятельно. Так, в феврале 2023 года Европейское оборонное агентство EDA (European Defence Agency) анонсировало старт совместного проекта CUGS (Combat Unmanned Ground Systems, "Боевые необитаемые наземные системы"). Он объединит ведущие оборонные компании из Франции, Германии, Италии, Бельгии, Норвегии, Польши, Нидерландов, Эстонии, Финляндии. Суть проекта, разделенного на три этапа, — определение типов, проектирование и разработка комплекта универсальных модулей для оснащения ими уже созданных ННА среднего и тяжелого классов. Роботы, вооруженные перспективными модулями, смогут действовать поодиночке или сообща в разной обстановке, передвигаться, обмениваться данными, обнаруживать, распознавать и захватывать цели, выбирать оружие и тактику их поражения. Одна из целей CUGS — поиск предела автономности таких систем без вмешательства оператора-человека.

Летом 2023 года Силы обороны Эстонии организовали демонстрационные испытания наземных роботизированных систем, подразумевающие высокую самостоятельность машин, то есть минимальное вмешательство операторов в выполнение заданий. В испытаниях приняли участие 11 коллективов из разных стран — как представители крупных оборонных компаний (немецкая Rheinmetall, немецко-французская KNDS), так и новички в отрасли. Эстонию представляла компания Milrem Robotics, ныне входящая в военно-промышленный конгломерат EDGE Group из ОАЭ. Как заметили эксперты Defense News, изделия Rheinmetall и Milrem Robotics закуплены более чем десятком стран.

Механические "участники" импровизированного "чемпионата" выполняли различные задания с возрастающей трудностью. Выяснилось, что современным роботам пока сложно обойтись без помощи оператора и дистанционного управления. Так, проблемы вызвало самостоятельное движение колесных и гусеничных роботов в лесистой местности. Участники рассказали, что в одном из участков с многочисленными лиственными деревьями роботы останавливались, будучи не в состоянии составить трехмерную карту местности с помощью своих лидаров (устройств лазерного сканирования пространства). Работу лидара нарушает и плохая погода — дождь, снег или туман. К тому же лазерное излучение можно заметить на большом расстоянии с помощью оптико-электронных приборов. Помимо этого, густой лес блокировал сигналы спутниковых навигационных систем, с помощью которых роботы прокладывали маршрут.

Роботы-"наемники" на Украине

Боевые действия в специальной военной операции стали полигоном для многих западных образцов вооружений. Не стали исключением и иностранные ННА военного назначения.

К примеру, в 2022 году эстонская компания Milrem Robotics начала поставки Украине ННА THeMIS. Согласно данным производителя, всего в ВСУ было поставлено 14 аппаратов: 7 в варианте для доставки грузов и 7 — для проведения разминирования. Milrem Robotics отмечает, что THeMIS использовались также для перевозки противотанковых мин саперными подразделениями.

ННА THeMIS Источник изображения: © Mykhaylo Palinchak/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images

Базовое шасси робота передвигается на гусеницах, имеет массу 1,6 т, может нести до 1,2 т полезной нагрузки. Силовая установка THeMIS — гибридная дизель-электрическая. Время работы на аккумуляторах — до 1,5 ч, с гибридным приводом — до 15 ч, максимальная скорость гусеничной роботизированной тележки — 20 км/ч, дальность управления по радиоканалу — 1,5 км. Сайт разработчика гласит, что на шасси может устанавливаться различное вооружение: пулеметы, автоматическая 30-миллиметровая пушка, пусковая установка противотанковой ракеты Javelin, шесть пусковых контейнеров с дронами-камикадзе Hero-120.

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) назначил награду в 1 млн рублей за захват ННА THeMIS в исправности. Позднее ЦАСТ удвоил вознаграждение, о чем сообщил ТАСС руководитель центра Руслан Пухов в феврале.

Согласно данным из открытых источников, до двух эстонских роботов пали жертвами российских дронов-камикадзе.

Российские роботы: из цеха — в бой

Вооруженные силы РФ уже давно применяют на практике различных военных роботов. К примеру, широко известен робот-сапер "Уран-6" из семейства тяжелых ННА "Уран". Шеститонная гусеничная машина с двигателем мощностью 176 л.с. способна производить разминирование на расстоянии до 800 м от оператора, расчищать скопления строительного мусора, засыпать траншеи, создавать насыпи, брустверы и даже кратковременно буксировать колесную и гусеничную технику. Для этого "Уран-6" может оснащаться широким спектром навесного оборудования — как различными тралами, так и бульдозерным отвалом. Проверку в боевых условиях искусственный сапер прошел при ликвидации минных полей в окрестностях сирийских городов Алеппо и Дейр-эз-Зор. После этого машина была запущена в серию и с 2019 года поступает в войска.

ННА "Уран-6" Источник изображения: © Александр Рюмин/ ТАСС

В 2021 году российские ННА разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта" впервые приняли участие в стратегических учениях "Запад-2021" совместно с общевойсковыми подразделениями. "Ураны", оснащенные 30-миллиметровыми автоматическими пушками, пулеметами и ракетными комплексами "Атака", условно уничтожали живую силу и бронетехнику "противника" на дистанции 3–5 км и прикрывали смену позиций мотострелковых частей. Роботы "Нерехта" с крупнокалиберными пулеметами и 30-миллиметровыми гранатометами вели разведку и огневую поддержку. При необходимости они могли корректировать артиллерийский огонь, доставлять снаряжение и боеприпасы.

ННА "Нерехта" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Применяются военные ННА и в специальной операции. К примеру, в зоне СВО служит робот-сапер "Уран-6" — он используется для разминирования Авдеевки (пригорода Донецка, освобожденного в феврале текущего года). За время конфликта населенный пункт стал одним из главных укрепрайонов украинской армии и на момент перехода под контроль российских военных был насыщен взрывоопасными предметами.

Роботы выясняют отношения В России проводится международный спортивно-технический чемпионат "Битва роботов", где соревнуются команды разработчиков и их изделия. Механические "гладиаторы", выступающие на специальном ринге, дистанционно управляются операторами, хотя регламентом разрешено наличие автономных функций. Роботы наносят друг другу механический урон, оцениваемый жюри, а сам бойцовский ринг оборудован различными препятствиями. Начиная с 2023 года соревнования проходят ежегодно и вошли в состав международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". В минувшем году кубок победителя и денежный приз завоевала китайская команда Fierce Roc, второе место досталось коллективу инженеров DS ROBOTICS из Индии, а третью ступеньку пьедестала заняли россияне из команды "ТурбоМеХатроники". В финале в рамках "Игр будущего" в феврале текущего года победу одержала команда DS ROBOTICS, второе и третье места забрали российские коллективы. В чемпионате "Битва роботов - 2024" примут участие без малого 100 команд. При этом организаторы разделили роботов на две категории: массой до 110 кг и до 1,5 кг - последняя предназначена для участников возрастом от 10 до 17 лет. "Первый отборочный этап соревнований пройдет в конце лета 2024 года", - сообщили в Минцифры РФ.

Помимо "Урана-6", российскими конструкторами разработан новый комплекс для дистанционного разминирования МТ-2. Перспективный робот прошел тестирование, разминировав противопехотные минные поля на территории Донецкой Народной Республики. МТ-2 устойчив к взрывам: на полигоне в Ростовской области машина подорвалась на мине, однако продолжила работу. В результате комиссия рекомендовала нового робота к принятию на снабжение в МЧС России.

Новосибирское конструкторское бюро "Спектр" ведет разработку нескольких ННА семейства "Ежик". Колесный аппарат "Ежик-Р" уже используется в зоне СВО. По словам создателей, он может нести полезную нагрузку массой до 5 кг, вести разведку и ослеплять противника. ННА "Ежик-М", разработка которого сейчас ведется, благодаря конструкции не боится любых опрокидываний — может продолжать движение в любом положении. Машина должна нести и устанавливать две противотанковые мины ТМ-62 массой 10 кг каждая. Еще одна разработка новосибирского КБ — "Ежик-РСЗО", которую оснастят миниатюрной шестизарядной установкой залпового огня. Исполнительный директор организации Андрей Братеньков рассказал ТАСС, что данная модификация создается под перспективные осколочно-кумулятивные боеприпасы, пробивающие броню толщиной 200 мм. Разработчик стремится унифицировать свои изделия — к примеру, все ННА смогут управляться с помощью одного и того же пульта.

В спецоперации уже работает многофункциональная роботизированная гусеничная платформа СЭМ-350 разработки НПО ЦВБП. Робот служит для эвакуации раненых бойцов, а также доставки грузов. Дальность его применения составляет 2–5 км, время автономной работы в зависимости от установленных аккумуляторных батарей — 2 ч и более. Модифицированная платформа, которая планируется к серийному выпуску под названием Vетеран, сможет нести вдвое больше грузов — до 400 кг.

Наземная роботизированная платформа БР-2 и транспортно-эвакуационный робот БРГ-1 Источник изображения: © Георгий Султанов/ ТАСС

Другой транспортно-эвакуационный робот, участвующий в спецоперации, — БРГ-1, созданный специалистами НПП "Герань". Базовый вариант мог транспортировать раненых волоком по земле. Позже к нему был разработан двухколесный складной модуль с собственным двигателем, повышающим проходимость системы, безопасность и комфорт эвакуируемого военнослужащего.

"Машину ждут невероятно, — привело Минобороны РФ слова Сергея Шойгу, осмотревшего перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс в конгрессно-выставочном центре "Патриот". — Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте пробовать и в серию запускать немедленно".

Виктор Бодров