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Военное обозрение

«Это просто лицемерно»: представитель МИД КНР высказался о критике США российско-китайских отношений

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Источник изображения: topwar.ru

Позиция США, требующих от Китая сокращения экономических связей с Россией, вызвала закономерную критику со стороны китайского руководства. С официальным заявлением выступил представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

По утверждению китайского дипломата, власти США продолжают заниматься беспочвенными обвинениями в отношении торгово-экономических связей России и КНР. При этом сами США приняли законопроект о выделении огромной военной помощи киевскому режиму.

Раздувать пламя, перекладывая вину на других, – это просто лицемерно и крайне безответственно. Китай не является ни создателем украинского кризиса, ни его участником

- подчеркнул представитель МИД Китая.

Кроме того, китайский дипломат отметил, что его страна реализует свое право на нормальные экономические связи с Россией или любой другой страной. Эти связи основываются на равенстве и взаимной выгоде, постороннее вмешательство в такие вопросы не должно иметь места.

Мы настоятельно призываем США к тому, что раздувание пламени, очернение других и перекладывание вины – это не путь к решению проблемы Украины

- заявил китайский дипломат.

Отметим, что западные СМИ неоднократно обвиняли Китай, что он, наряду с КНДР и Ираном, осуществляет снабжение России оборудованием и компонентами, используемыми при производстве и модернизации военной техники и вооружений. Власти Китая и России эти обвинения отвергают. Но товарооборот между странами действительно растет с каждым годом, и Запад, особенно США, испытывает по данному поводу большое беспокойство. Тандем России и Китая – один из главных «кошмаров» для американской политической элиты.

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Иран
Китай
КНДР
Россия
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Украина
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