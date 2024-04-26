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Путин назвал условие достижения успеха в бою

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости.

Путин: успех в бою определяется быстротой решения технологических задач

Успех на поле боя определяется быстротой решения технологических задач, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Успех на линии боевого соприкосновения сегодня зависит от того, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают», — сказал глава государства.

По его словам, у российской стороны получается это делать «просто в режиме реального времени».

Ранее в апреле американская газета The New York Times написала, что Минобороны США использовало технологии искусственного интеллекта (ИИ) для оценки перемещения российских войск в зоне специальной военной операции и на сопредельных территориях.

В этом же месяце гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что Вооруженные силы России опережают Вооруженные силы Украины в применении дронов с боевым ИИ.

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