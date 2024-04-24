США использовали ИИ для оценки перемещения российских войск

NYT: США испытывают на Украине нейросеть Project Maven для слежки за ВС РФ

Минобороны США использовало технологии искусственного интеллекта (ИИ) для оценки перемещения российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) и на сопредельных территориях. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

В основу проекта лег Project Maven, работы над которым начались в недрах интернет-корпорации Google. Используя полученные с околоземных спутников и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) снимки, американские военные усовершенствовали алгоритмы сбора и анализа данных, которые позволяют практически в режиме реального времени отслеживать конкретное местонахождение российских подразделений, в частности, в зоне СВО.

Одна из ключевых ролей в Project Maven принадлежит компании Palantir, специализирующейся на организации и визуализации огромных массивов данных. Центр сбора разведданных о российских силах располагается на одной из американских военных баз в центральной части Европы и носит условное название «Яма». Вход посторонним туда строго запрещен.

Издание отмечает, что результаты использования новой технологии неоднозначны и сталкиваются с необходимостью законодательного регулирования.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Украина применяет против России БПЛА с боевым ИИ.