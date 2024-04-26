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ТАСС

Politico: ВСУ дважды применили тайно переданные США ракеты ATACMS

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Тактическая ракета ATACMS
Тактическая ракета ATACMS.
Источник изображения: ABACA via Reuters Connect

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последнее время дважды применили тайно поставленные США тактические баллистические ракеты ATACMS с большой дальностью стрельбы. С таким утверждением выступила американская газета Politico со ссылкой на чиновника администрации США высокого ранга.

Как отмечает издание, в марте США тайно поставили ракеты ATACMS с дальностью стрельбы около 322 км (200 миль). Эти ракеты с повышенной дальностью стрельбы украинские войска применили дважды: один раз для удара по военному объекту в Крыму, а второй раз для удара по силам ВС РФ недалеко от Бердянска, утверждает собеседник издания в вашингтонской администрации.

Один из американских чиновников также сообщил Politico, что администрация президента США Джо Байдена включит дополнительные системы ATACMS дальнего действия в новый пакет помощи Киеву на сумму $1 млрд, одобренный в среду.

В среду на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден распорядился в феврале нынешнего года передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS, они были поставлены в марте. Позднее в пресс-службе Пентагона заявили ТАСС, что американские власти не объявляли о передаче ракет ATACMS по просьбе Киева.

В феврале телекомпания NBC со ссылкой на свои источники сообщила, что США планируют передать Украине тактические ракеты с дальностью полета до 300 км для ударов по Крыму. В конце прошлого года Вашингтон начал поставлять Киеву баллистические ракеты, однако до сих пор направлялись старые системы ограниченной дальности. Сейчас же США передали современные версии ракет с большей дальностью стрельбы, которые позволят Украине наносить удары по удаленным районам Крыма. 

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