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Интерфакс-АВН

Путин: возврат в госсобственность ряда активов по инициативе правоохранителей не является пересмотром итогов приватизации

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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Изъятие бизнеса оправдано только в случаях, когда действия собственников наносят ущерб безопасности и национальным интересам

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Возврат бизнеса в госсобственность оправдан в случае, когда действия собственника наносят ущерб безопасности государства, ни о каком пересмотре итогов приватизации речи не идет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, что речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам", - сказал он, выступая в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Хочу еще раз обратить внимание и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах: изъятие бизнеса оправдано только в той ситуации, о которой было только что мною сказано", - подчеркнул Путин.

По его словам, "для объяснения претензий к собственникам недопустимы никакие формальные поводы и зацепки".

В качестве примера Путин привел приватизацию некоторых предприятий в 90-х годах только по согласованию с региональными, но не федеральными властями, отметив, что кабинет министров в то время сам устранился от участия в этом.

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