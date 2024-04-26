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Во Франции заложили третий фрегат для ВМС Греции

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На верфи Naval Group в Лорьяне заложили фрегат "Формион" – третий корабль класса FDI ("Бельхарра"), предназначенный для ВМС Греции. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает Naval News.

Издание отмечает, что греческая компания Salamis Shipyards в феврале поставила на французскую верфь в Лорьяне несколько предварительно оборудованных блоков для корпуса будущего фрегата, произведенные в рамках программы передачи технологий, предоставленных Naval Group.

Закладка фрегата "Формион" для ВМС Греции

Naval Group


Naval News отмечает прогресс программы постройки фрегатов FDI для Греции. Напомним, что контракт на поставку трех кораблей стороны подписали в марте 2022 года. Первый фрегат, "Кимон", спустили на воду в октябре 2023 года. Швартовные испытания стартовали в марте с включения системы распределения электроэнергии. К концу месяца на борту установлена последняя версия боевой информационно-управляющей системы. В начале апреля на фрегате смонтировали две вертикальные пусковые установки A50 для зенитных ракет "Астер-30". Во второй половине 2024 года ожидаются ходовые испытания, а передача заказчику – в 2025 году.

Второй фрегат, "Неарх", собираются спустить на воду в этом году. Поставка всех заказанных кораблей запланирована до конца 2026 года.

Водоизмещение фрегатов FDI, изначально разработанных для французских ВМС, составляет около 4500 тонн, длина корпуса – 122 метра, ширина – 18 метра. Максимальная скорость – 27 узлов. Дальность плавания – 5000 миль, автономность – 45 суток. Экипаж – 125 человек (возможно дополнительное размещение 28 человек).

Основное вооружение этих кораблей – 76-мм артустановка "Супер Рапид", 32 зенитные ракеты семейства "Астер", восемь противокорабельных ракет MM40 "Экзосет", зенитные ракетные комплексы RAM, 324-мм торпеды MU-90.

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Греция
Франция
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