СМИ узнали о скорой смене руководства "Балтийского завода"

Гендиректор "Балтийского завода" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Юрий Гордиенков на неделе с 22 по 26 апреля покинет предприятие. Об этом РБК рассказали два источника на петербургских верфях и собеседник в ОСК. По их словам, должность руководителя одного из ключевых судостроительных заводов получит Александр Коновалов, занимающий позицию директора по производству верфи.

Александр Коновалов – профессиональный кораблестроитель, высшее образование получил в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. В 2000–2013 годах работал на руководящих должностях на "Выборгском судостроительном заводе", "Невском судостроительно-судоремонтном заводе" (Шлиссельбург), "Адмиралтейских верфях" и на ПСЗ "Янтарь" (Калининград).

Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" на Балтийском заводе FlotProm, Никита Григорьев

В ВТБ (ОСК находится в его доверительном управлении с прошлого года) переадресовали вопросы в корпорацию, где отказались от комментариев.

Гордиенков возглавил "Балтийский завод" в мае 2023 года. Ранее занимал руководящие должности на "Ижорских заводах" и в "ОМЗ-Спецсталь". Он сменил Алексея Кадилова, который прошлой весной ушел на пенсию после десяти лет руководства предприятием.

Как отмечает РБК, на начало 2023 года между прежним руководством ОСК, которую тогда возглавлял Алексей Рахманов, и "Росатомом" была достигнута договоренность о передаче половины акций завода атомной госкорпорации. "Росатом" – ключевой заказчик "Балтийского завода": кроме серии атомных ледоколов проекта 22220, верфь строит многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания (МСАТО, используется для отгрузки отработанного ядерного топлива) стоимостью 25 млрд рублей.

Три атомохода проекта 22220 сдали в 2020–2022 годах со срывом сроков и превышением контрактной цены строительства, что привело к миллиардным убыткам завода, указывает РБК. Предполагалось, что "Росатом" наладит управление предприятием и выведет его из финансового кризиса. Гордиенков должен был организовать интеграцию "Балтийского завода" в периметр госкорпорации.

Но в августе 2023 года, до завершения корпоративных процедур по передаче акций завода, власти России решили передать Объединенную судостроительную корпорацию в доверительное управление банку ВТБ для финансового оздоровления. После этого президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин возглавил совет директоров ОСК, должность гендиректора корпорации занял бывший зампред правления ВТБ Андрей Пучков.

ВТБ остановил процедуру интеграции "Балтийского завода" в "Росатом". Андрей Костин в интервью РБК в сентябре 2023 года заявил, что банк не рассматривает передачу предприятия "Росатому" до завершения финансового аудита ОСК. Результаты аудита на данный момент не объявлены. Глава ВТБ также говорил об огромных убытках корпорации, ее неэффективном управлении и анонсировал перестановки как в управляющей компании, так и на верфях.

Источники РБК в судостроительной отрасли утверждают, что с начала года "Росатом" и ВТБ не обсуждали передачу акций "Балтийского завода".

"Этот проект можно считать несбывшимся", – говорят два источника РБК на судостроительных заводах.

Собеседник на одном из предприятий ОСК говорит, что Гордиенков уходит "по собственному желанию".

"Его ставили во главе верфи под конкретную задачу, но она больше не актуальна. Гордиенков уходит на одно из предприятий "Росатома", – утверждает он. Другой источник говорит, что топ-менеджер "с высокой долей" вероятности получит должность в петербургском Центральном конструкторском бюро машиностроения (ЦКБМ), которое входит в "Атомэнергомаш".

В "Росатоме" от комментариев отказались.