Войти
ТАСС

Эксперт заявил, что Запад использует опыт СВО для корректировки тактики спецопераций

224
0
0
Американские военные во время учения НАТО
Американские военные во время учения НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Запад использует опыт боевых действий на Украине для корректировки нормативов и тактики своих специальных операций. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов.

"Следует отметить, что опыт СВО используется противником для корректировки своих нормативов и тактики проведения специальных операций", - рассказал Степанов.

Эксперт добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и их западные кураторы и партнеры также отрабатывают применение нового разведывательного инструментария и оборудования, дронов и возможностей спутниковой группировки.

Как отметил в беседе с ТАСС офицер одного из российских спецподразделений, выполняющий задачи в зоне СВО, в разработке и проведении операций силами специальных операций (ССО) ВСУ принимают участие военнослужащие из состава спецподразделений стран НАТО. Они занимаются обучением и подготовкой личного состава.

"Как англичане, так и американцы прекрасно понимают проблему своих ССО, которая заключается в том, что их специальные подразделения за годы войны в Ираке и Афганистане привыкли к войне против "тапочников" и мало уделяли времени на подготовку к войне против серьезного противника, такого как Россия или Китай. Поэтому теперь им приходится обобщать и аккумулировать опыт ССО ВСУ и придумывать тактику и способы действий для своих подразделений, апробируя ее на украинцах, находясь непосредственно в зоне проведения СВО и неся при этом потери", - рассказал офицер.

Минобороны России и ФСБ неоднократно сообщали о пресечении попыток высадки спецназа ВСУ в Херсонской области. Как сообщали 11 апреля ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России, атаку на Тендровскую косу в Херсонской области совершил спецназ Украины, курируемый подразделением морской пехоты Великобритании, "что свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Ирак
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
14.03.2012
Почему востребовано русское оружие
22.11.2011
Ядерная боли-головка
24.10.2011
Стокгольмский прогноз для Москвы и Пекина
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
14.04.2010
Поможет ли нам оружием заграница?
03.12.2008
В информационной войне превосходство в военной мощи не гарантирует от поражения
12.09.2008
Кто и как помогал готовить грузинское вторжение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 09:05
  • 2
ЦКБР заявил, что РФ необходимо создать мобильные команды для уничтожения FPV-расчетов ВСУ
  • 26.04 07:46
  • 1047
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.04 05:50
  • 1
Омрачить День Победы и инаугурацию: каких ударов ожидать от ВСУ в майские праздники
  • 26.04 00:07
  • 0
Танцы с бубном: США, Украина и военная помощь
  • 25.04 17:21
  • 2
Суд арестовал замминистра обороны РФ, на которого ФСБ пять лет собирало материалы по коррупции
  • 25.04 15:58
  • 120
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 25.04 13:48
  • 3
Инженеры NASA впервые за пять месяцев смогли получить данные о состоянии зонда Voyager-1
  • 25.04 13:40
  • 463
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 25.04 12:48
  • 0
«Освей»: Космическая Беларусь берется за строительство самолетов
  • 25.04 10:13
  • 478
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.04 09:30
  • 2
Разящий луч: как развиваются боевые лазеры
  • 25.04 09:27
  • 9
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 25.04 09:12
  • 276
Космонавтика Илона Маска
  • 25.04 09:02
  • 26
Национальная политика и миграция
  • 25.04 08:46
  • 19
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине