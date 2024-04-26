Эксперт заявил, что Запад использует опыт СВО для корректировки тактики спецопераций

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Запад использует опыт боевых действий на Украине для корректировки нормативов и тактики своих специальных операций. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов.

"Следует отметить, что опыт СВО используется противником для корректировки своих нормативов и тактики проведения специальных операций", - рассказал Степанов.

Эксперт добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и их западные кураторы и партнеры также отрабатывают применение нового разведывательного инструментария и оборудования, дронов и возможностей спутниковой группировки.

Как отметил в беседе с ТАСС офицер одного из российских спецподразделений, выполняющий задачи в зоне СВО, в разработке и проведении операций силами специальных операций (ССО) ВСУ принимают участие военнослужащие из состава спецподразделений стран НАТО. Они занимаются обучением и подготовкой личного состава.

"Как англичане, так и американцы прекрасно понимают проблему своих ССО, которая заключается в том, что их специальные подразделения за годы войны в Ираке и Афганистане привыкли к войне против "тапочников" и мало уделяли времени на подготовку к войне против серьезного противника, такого как Россия или Китай. Поэтому теперь им приходится обобщать и аккумулировать опыт ССО ВСУ и придумывать тактику и способы действий для своих подразделений, апробируя ее на украинцах, находясь непосредственно в зоне проведения СВО и неся при этом потери", - рассказал офицер.

Минобороны России и ФСБ неоднократно сообщали о пресечении попыток высадки спецназа ВСУ в Херсонской области. Как сообщали 11 апреля ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России, атаку на Тендровскую косу в Херсонской области совершил спецназ Украины, курируемый подразделением морской пехоты Великобритании, "что свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт".